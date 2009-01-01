- الحِلف السّوري الرّوسي الإيراني اتّخذ قرارَ الحَسم العَسكريّ وإنهاءِ “صُداعٍ مُزمنٍ” اسمه “الغوطة الشرقيّة” وتَأمين العاصمة دِمشق من قذائف الهاون.. وهل سيُكتب لهذهِ الخُطوة التصعيديّة النّجاح؟ وما عَلاقتها بتَأجيل الحِوار الوَطني في “سوتشي” إلى شباط؟
- مليون جنيه غرامة المشاركة في انتخابات الأهلي
- أرسنال يخسر لاكازيت
- روسيا "تتأهب" لسحب قواتها من الأراضي السورية
- الحريري: لدى “حزب الله” أسلحة لكنه لا يستخدمها على الاراضي اللبنانية
- نوفل ضو: جعجع والحريري خدعاني!
- القضاء مصدوم.. إيطالي يحتجز امرأة وطفليها في كهف 10 سنوات كالعبيد
- مجرم التنكيل بالمسلمين وكيف انتحر بجرعة سم في المحكمة
- الرؤساء يبشّرون بالانفراج والصيغة "السحرية" غامضة
- التعديل الحكومي على الطاولة: الحريري يريد إخراج القوات
- بين ″المستقبل″ و″القوات″.. عِتاب ″الحماة والكنّة″
- تقديم موعد الإنتخابات النّيابية.. المبرّرات كثيرة
- طرابلس: سوق العطارين الاثري فقد خصوصيته.. من يعيد العزّ إليه؟
- زيت زغرتا يواجه المضاربة.. والمزارعون يطالبون بالحماية
- صحيفة لبنانية تعتذر لممثلة إسرائيلية
- مونيكا لوينسكي تعترض على اسم فيلم وثائقي يكشف فضيحتها بكلينتون
- قفز من أعلى شرفة وهبط على لوحة إعلانية في الشارع!.. شاهد حركات "الباركور" المذهلة التي قام به هذا الشاب
- تركيا تسعى للانضمام لنادي مصنّعي طائرات الشبح.. مشروع طموح بـ70 مليار دولار وتحتاج لمساعدة هذه الدول العربية
- روسيا تتسلح بإنترنتها الخاصة عام 2018
- 5 أطعمة يجب ألا تغسلها قبل طهيها .. ما هي؟
- شادية «صوت مصر» ...فنانة شاملة ودّعها العالم العربي
- هل تَصاعُد الحَديث عن تَوطينِ الفِلسطينيين في سيناء والكَشف عن وثائقٍ بِريطانيّة حول مُوافقة مبارك تَمهيدٌ “لصَفقة ترامب الكُبرى”؟ وهل تَوقيته مع مَجزرة العريش الأخيرة مَحضُ صُدفة؟ ولماذا رَفضَ عرفات إقامة مُدرّج مطار رفح على بِضعةِ أمتارٍ داخل الأراضي المِصريّة؟
- يستحيل إلزام حزب الله بالنأي بلبنان عن أزمات الإقليم، لأن القرار ليس بيده بل بيد إيران
- المرشد وهتلر
- المعارضة اختارت إنجاح «الرياض 2» لا «حوار سوتشي»
الحِلف السّوري الرّوسي الإيراني اتّخذ قرارَ الحَسم العَسكريّ وإنهاءِ “صُداعٍ مُزمنٍ” اسمه “الغوطة الشرقيّة” وتَأمين العاصمة دِمشق من قذائف الهاون.. وهل سيُكتب لهذهِ الخُطوة التصعيديّة النّجاح؟ وما عَلاقتها بتَأجيل الحِوار الوَطني في “سوتشي” إلى شباط؟
التطوّر الأهم في الأزمةِ السوريّةِ هذهِ الأيّام، ليس ما يَجري في الجولةِ الثّامنة من مُفاوضاتِ جنيف بين وَفد الحُكومة السوريّة، برئاسةِ الدكتور بشار الجعفري ووَفد المُعارضة الذي يَتزعّمه السيد نصر الحريري، وإنّما في غوطةِ دِمشق الشرقيّة، التي سَتكون هَدفًا لهُجومٍ كاسحٍ للجَيش العَربيّ السوريّ لاستعادةِ السّيطرةِ الكاملةِ عليها، وتأمينِ العاصمةِ دِمشق من أيِّ هَجماتٍ مُستقبليّة.
إذا صَحّت الأنباء التي تَقول أن قرارًا عَسكريًّا سوريًّا وروسيًّا وإيرانيًّا قد جَرى اتخاذه في الأيّامِ القليلةِ الماضية بشَنّ هذا الهُجوم، وهي تَبدو صحيحةً وفِقًا لمَصادر عاليةِ الاطلاع اتّصلت بها “رأي اليوم” عبر مُراسلها في بيروت، فإنّ هذا الهُجوم لو تكلّل بالنّجاح على غِرار نُظرائه في حلب ودير الزور وتدمر والبوكمال، سَيكون آخر المَعارك الرئيسيّة على الأرضِ السوريّة إن لم يكن أهمّها، لأنّه سَيُؤدّي إلى وقفِ القَصف للأحياءِ الشرقيّة للعاصمة.
***
الغوطة الشرقيّة كانت دائمًا مَصدر صُداعٍ أمنيٍّ وسياسيٍّ مُزمن للقيادةِ السوريّة، لكَونها مَصدر تهديد للعاصمة التي ظلّت لفتراتٍ طويلةٍ “جزيرةً آمنة” مَعزولةً عمّا يَجري في أطراف سورية ومُدنها الأُخرى، الأمر الذي دَفع بالسلطات السوريّة إلى القُبول، ولو على مَضض، بمُقترحاتٍ روسيّةٍ بضمّها إلى مناطقِ خفض التوتّر، والجُلوس على مائدةِ المُفاوضات مع الجماعات المُسلّحةِ المُتواجدةِ فيها في مَنظومة آستانة.
الآن وبعد أن نَجح الجيش العربيّ السوريّ في حَسم المَعارك لصالحه على جبهاتٍ مُهمّة، مثل تدمر ودير الزور والبوكمال، وقَبلها حلب، باتت مَسألة استعادة السّيطرة على الغوطة الشرقيّة من الأولويّات المُلحّة.
ثلاثة فصائل رئيسيّة تُسيطر على الغوطةِ الشرقيّة حاليًّا هي “جيش الإسلام” بقيادةِ محمد علوش، رئيس وفد المُفاوضات في الآستانة، والمَعروف بعلاقاتِه الوثيقة مع المملكة العربيّة السعوديّة، و”فَيلق الرحمن” الذي يتبنّى استراتيجيّةً مُتشدّدةً وانخرط في العَديد من المُواجهات مع الجيش الأوّل، في صِراعٍ على السلطة والنّفوذ، و”جَبهة النصرة” التي يَتزعّمها أبو محمد الجولاني.
المُقرّبون من النّظام يقولون أن كيل الجيش العربيّ السوريّ والقيادةِ السياسيّة معًا قد طَفح، خاصّةً بعد اختراق الفصائل لتفاهمات الآستانة، وخَرق الاتفاقات التي جَرى التوصّل إليها في إطارِ منظومةِ تخفيف التوتّر، ولهذا سَتلجأ هذهِ القِيادة إلى الهُجوم العَسكري الكاسح، وبأسلحةٍ وصواريخ حديثةٍ مُتطوّرة، وِفقًا لمَقولة “أن آخر العِلاج الكَي”.
مُوافقة الشريكين الرّوسي والإيراني على هذا الهُجوم تبدو مُؤكّدة، وتُعزّز موَقف القيادة السوريّة في مُواجهةِ ضُغوطٍ دوليّة مُتعاظمة بضَرورة رَفع الحِصار عن الغوطة الشرقيّة لما يُسبّبه من مُعاناةٍ لمِئات الآلاف من المَدنيين المُحاصرين التي تقول الحكومة السوريّة أن الفصائل المُسلّحة تَستخدمهم كرهائن.
انتقال الغوطة الشرقيّة من “تَخفيف التّصعيد” إلى “مُضاعفَتِه”، بات وَشيكًا، إن لم يكن قد بدأ فِعلاً، خاصّةً بعد إقدام فصائل مُسلّحة فيها إلى إمطار العاصمة بقذائف الهاون أسفرت عن قَتل العديدِ من المَدنيين، وألحقت أضرارًا بالغةً بالمَنازل والسيارات في شَرقِها في الأيّام الأخيرة، الأمر الذي يُشكّل حَرجًا كبيرًا للحُكومة، ويَزيد من حِدّة الانتقادات لها من حيث كَونها لا تَفرض الأمن والهُدوء في دِمشق العاصمة، وأحيائها الرئيسيّة وخاصّةً حي جوبر.
***
عَمليّة إعادة الإعمار التي باتت وَشيكةً، من الصّعب أن تبدأ في ظِل استمرار سُقوط القذائف والصّواريخ على العاصمة لسببٍ أو لآخر، لأن هذا القَصف لا يُوفّر البيئة المُناسبة للاستثمار وجَذب الشّركات ورؤوس الأموال، وهذا ما يُفسّر، في رأي الكثير من المُراقبين، فُتور الحُكومة تُجاه مُفاوضات للتوصّل إلى هُدنةٍ جديدةٍ في الغوطة، مُرشّحةٍ للانهيار وِفق نَظيراتها السّابقات.
الجَولة الثّامنة من مُفاوضات جنيف لن تَكون أفضل من سابِقاتها، وتأجيل مُؤتمر الحِوار الوطني المُوسّع الذي دَعت إليه موسكو في سوتشي هو الذي سيُقرّر هويّة وتَطوّرات المَرحلة المُقبلة في سورية، ولا نَستبعد أن يكون تأجيل انعقاده إلى شباط (فبراير) المُقبل، جاء إلى جانبِ أسبابٍ أُخرى، لتوفير المَناخ للقيادةِ السوريّة لحَسم الوَضع في الغوطةِ الشرقيّة واستعادَتِها بالكامل.. والأيّام بَيننا.
قرّاء العنكبوت يتصفّحون الآن
-
الحِلف السّوري الرّوسي الإيراني اتّخذ قرارَ الحَسم ...الكاتب:
-
مليون جنيه غرامة المشاركة في انتخابات الأهلي ...الكاتب:
-
أرسنال يخسر لاكازيت ...الكاتب:
-
روسيا "تتأهب" لسحب قواتها من الأراضي السورية ...الكاتب:
-
الحريري: لدى “حزب الله” أسلحة لكنه لا ...الكاتب:
-
نوفل ضو: جعجع والحريري خدعاني! ...الكاتب:
-
القضاء مصدوم.. إيطالي يحتجز امرأة وطفليها في ...الكاتب:
-
مجرم التنكيل بالمسلمين وكيف انتحر بجرعة سم ...الكاتب:
-
الرؤساء يبشّرون بالانفراج والصيغة "السحرية" غامضة ...الكاتب:
-
التعديل الحكومي على الطاولة: الحريري يريد إخراج ...الكاتب:
-
بين ″المستقبل″ و″القوات″.. عِتاب ″الحماة والكنّة″ ...الكاتب:
-
تقديم موعد الإنتخابات النّيابية.. المبرّرات كثيرة ...الكاتب:
-
طرابلس: سوق العطارين الاثري فقد خصوصيته.. من ...الكاتب:
-
زيت زغرتا يواجه المضاربة.. والمزارعون يطالبون بالحماية ...الكاتب:
-
صحيفة لبنانية تعتذر لممثلة إسرائيلية ...الكاتب:
-
مونيكا لوينسكي تعترض على اسم فيلم وثائقي ...الكاتب:
-
قفز من أعلى شرفة وهبط على لوحة ...الكاتب:
-
تركيا تسعى للانضمام لنادي مصنّعي طائرات الشبح.. ...الكاتب:
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 166
- بالصور والفيديو: الناشطة المصرية علياء المهدي وناشطات ''فيمن FEMEN'' يتعرّين احتجاجاً على الدستور المصري 117
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 51
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 29
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 26
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- بالصور.. مجندات إسرائيليات ينشرن صورهن بالملابس الداخلية والمعدات العسكرية على "فيس بوك" 21
عبد الباري عطوان
صحافي فلسطيني عربي مقيم بلندن، ناشر ورئيس تحرير صحيفة "رأي اليوم" الالكترونية.
- الحِلف السّوري الرّوسي الإيراني اتّخذ قرارَ الحَسم العَسكريّ وإنهاءِ “صُداعٍ مُزمنٍ” اسمه “الغوطة الشرقيّة” وتَأمين العاصمة دِمشق من قذائف الهاون.. وهل سيُكتب لهذهِ الخُطوة التصعيديّة النّجاح؟ وما عَلاقتها بتَأجيل الحِوار الوَطني في “سوتشي” إلى شباط؟
- هل تَصاعُد الحَديث عن تَوطينِ الفِلسطينيين في سيناء والكَشف عن وثائقٍ بِريطانيّة حول مُوافقة مبارك تَمهيدٌ “لصَفقة ترامب الكُبرى”؟ وهل تَوقيته مع مَجزرة العريش الأخيرة مَحضُ صُدفة؟ ولماذا رَفضَ عرفات إقامة مُدرّج مطار رفح على بِضعةِ أمتارٍ داخل الأراضي المِصريّة؟
- نتنياهو يُهدّد بالتدخّل لإسقاط الأسد.. واغتيال الجِنرال سليماني قائد فَيْلَق القُدس.. لماذا نَعتقد أنّه لا يَجْرؤ على التّنفيذ هذهِ المَرّة؟ وكيف سَتكون العَواقب لو أقدمَ على أيٍّ من “الحَماقتَيْن”؟
- أكراد سورية استوعبوا الدّرس وقَرّروا التخلّي عن أمريكا قَبلَ أن تَتخلّى عنهم.. كيف جاءَ هذا التحوّل؟ وهل سَتكون “الخُطبة” في جنيف و”العُرس″ في سوتشي؟ ولماذا تتلكّأ أمريكا في الاعتراف بالهَزيمة والانسحاب؟ إليْكُم بَعضَ الإجابات
- الرئيس البشير يَشُقْ عصا الطّاعة على حُلفائه السّعوديين من موسكو ويُعارض الحَرب ضِد إيران ويُعلنها على أمريكا.. ما الذي جَرى؟ وهل سَيكون قراره المُقبل سَحب قُوّاتِه من اليَمن؟ وهل دَعمِه لاستمرار الأسد “انقلابٌ” في حَركةِ “الإخوان المسلمين”؟ ومن المَسؤول: أردوغان أم بوتين؟
- ثلاثةُ شُروطٍ أساسيّةٍ لا بُد من تَوفّرها لنَجاح حَمْلة الفَساد في السعوديّة.. وهذهِ قصّة مُساهَمَتِي في تَوفير المِليارات للشّعب السعودي في صَفقةِ أسلحةٍ جَرى تَضخيم عُمولاتِها وأنْشُرها للمَرّةِ الأولى
- الحريري بعَوْدَتِه إلى لبنان هل قَدّم المُواطنة اللبنانيّة على نَظيرتها السعوديّة؟ وهل قَدّم استقالته فِعلاً حتى يَعود عنها؟ وإلى متى سَيطول صمته على وَقائِع احتجازه؟ وهل أدار الأزمة بنجاح؟ وماذا يُخبِّىء المُستقبل؟
- لماذا تُلخّص ابتسامة الأسد وعِناقِه الحار لبوتين في قِمّة سوتشي هَويّة “سورية الجديدة”؟ وكيف نَجح الرئيس الروسي في رَسْم خريطة “الشرق الأوسط” على أنقاضِ أمريكا؟ وكيف انتهت المُعارضة السوريّة بعد سَبعِ سنواتٍ من مُحاربة النّظام؟ وما هي كَلِمَة السّر التي غَيّرت كُل المُعادلات؟
- تِجارَة “العبيد” في ليبيا.. آخر ما تَوقّعناه في هذا البَلد المَنكوب بعد استثمارِها المِليارات في أفريقيا.. هل نَحن عُنصريّون فِعلاً إلى هذهِ الدرجة؟ ومَن المَسؤول عن هذهِ الجريمة.. الجامعة العَربيّة أم فرنسا وبريطانيا وأمريكا وحُلفاءها العَرب؟ إنّها وَصْمَة عار
- إنّهم يَقْرَعونَ طُبولَ الحَربِ في لبنان تحت قُبّة الجامعة العَربيّة وإن أجّلوا.. وهل يَلْعب صاروخ الرياض الحوثي دور أسلحة الدمار الشامل العراقيّة؟ وماذا يَعني الجبير بقَوله أن السعوديّة لن تَقفْ مَكتوفةَ الأيدي؟ ولماذا هاتف ترامب ماكرون بعد لقائِه الحريري مُباشرةً؟
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)