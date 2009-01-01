- في انتظار ..الامة!
- تشدد دولي : "النأي "و"إعلان بعبدا"
- لبنان: فوضى اقتصادية وفضائح لا تعد ولا تحصى!
- الضنية: تفلت أمني.. وخروج من تحت عباءة العادات والتقاليد
- التبانة: أهالي ″البازار″ يعيشون تحت المخاطر
- الطيران الإسرائيلي يشن غارات على مواقع في غزة.. وعباس: أميركا لم تعد مؤهلة لرعاية عملية السلام
- الدولار الأسترالي سيصل إلى 90 سنتاً لكنّ الفائدة سترتفع أيضاً!
- أستراليا: الشرطة تتهم رجلاً بالإتجار بزوجته وطفلته الرضيعة والعقوبة تصل إلى السجن 25 عاماً!
- الصين تقدم شكوى لاستراليا حول تصريحات تيرنبول عن تدخلات الحزب الشيوعي
- "السلطانة هويام" تضع حداً لعلاقتها بالمذيع باسل الزارو برد محبط
- نجمة تنجب ابنها الأول بعد تشوه وجهها... هذه قصتها ولن تصدقوا كيف كانت
- نادية لطفي تصدم الجمهور بظهورها بعد غياب على كرسي متحرك... وملامح مختلفة
- انظر إلى الهندي يقتل مسلماً ويحرقه لغسل شرف الهندوس
- ترامب والقدس و «الغضب»
- مقتل علي صالح أحيا خيار اليمن الجنوبي
- من السبب في ضعف القضية؟
- ماذا بعدما صارت معركة القدس مفروضة؟
- المواجهة الشاملة... حتماً!
- الحوثي
- دعم دولي للبنان.. والعِبرَة في حكومته.. ومجلس النواب يتضامن مع القدس
- ماكرون: ينبغي تطبيق «النأي» في شكل كامل.. الحريري: لا أزمة في العلاقة مع السعودية
- «تدويل» نأي لبنان بنفسه والنأي الإقليمي عنه في اجتماع باريس
- يوم لبناني مقدسي: تظاهرات واعتصامات في بيروت والمخيمات الفلسطينية
- قرار ترامب يُشرّع أبواب الحرب
- التسوية المجَدّد لها تحت المراقبة
في انتظار ..الامة!
على طريقة المصارع المتوحش، والاميركي مجهول الأصل لشدة ما اختلطت في نسب عائلته الاعراق، والرجل البلا تاريخ وبلا ثقافة وبلا وعي سياسي، عديم المعرفة بأحوال الدنيا وسيرة الأمم وقضايا الشعوب المناضلة من اجل حريتها وحقها في أرضها..
هكذا تصرف “الوعل” الذي رفعته المقادير وانعدام السياسة في هذا العالم البلا جذور، المتجمع تحت العلم بنجوم بعدد اعراق الشعوب التي تتكون منها الولايات المتحدة الاميركية..
باحتقار شديد للعرب، للمسلمين، للمسيحيين، لكل المؤمنين بالله واليوم الآخر، للقرارات الدولية ومصدرها: الأمم المتحدة، ومجلس الأمن، فضلاً عن الرأي العام العالمي..
يقف اليوم ترامب أمام العالم كله متحدياً: يرفع وثيقة اعترافه بالقدس الشريف عاصمة للكيان الاسرائيلي، ويأمر بنقل سفارته اليها، مستهيناً بالرأي العام العالمي، محقراً هذه الامة التي أسهمت بصنع الحضارة الانسانية، مستهيناً باتباعه من ملوكها والرؤساء والامراء الذين تفجرت صحاريهم وبحارهم بثروات خرافية من دون جهد بذلوه، ومن دون معرفة سعوا إلى اكتسابها..
والردود تصريحات شجب واستنكار وثرثرات وبيانات تحقير للأمة وتأكيد للعجز واستسلام للإهانة (مع شكر المهين) وتمنيات خجولة، وتوسل واسترحام بأن “يرحمهم” من لا يرحم، وان يعفيهم من مواجهة لا يقدرون عليها،
“من يهُن يسهل الهوان عليه …”
في انتظار الانتفاضة..
في انتظار النهوض حماية لكرامة الارض والتاريخ،
في انتظار الثورة على أنظمة العجز والتفريط بالأوطان،
في انتظار تلك الـ”لا” المباركة التي تؤكد أن الامة ما تزال حية تنبض بالعافية والارادة وحماية شرف الانتماء إلى الارض المقدسة.
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 166
- بالصور والفيديو: الناشطة المصرية علياء المهدي وناشطات ''فيمن FEMEN'' يتعرّين احتجاجاً على الدستور المصري 117
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 51
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 29
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 26
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- بالصور.. مجندات إسرائيليات ينشرن صورهن بالملابس الداخلية والمعدات العسكرية على "فيس بوك" 21
طلال سلمان
صحافي لبناني مواليد 1938 شمسطار في لبنان،في عام 1957 بدأ العمل الصحافي في مجلة الحوادث اللبنانية، وفي عام1962عمل في مجلة الاحد اللبنانية، وفي عام 1963 أسس مجلة دنيا العروبة في الكويت، وفي 1965 عمل في مجلة الصياد اللبنانية وفي عام 1974 اسس واصدر جريدة السفير وتولى رئاسة تحريرها ولايزال حتى اللحظة، وفي عام 2002 أصبح عضوا في مجلس نقابة الصحافة .
- في انتظار ..الامة!
- ابو الغيط.. والثمن!
- عن احتجاز سعد الحريري في السعودية وغياب العرب، كأمة، عن الفعل
- عن حكاية احتجاز سعد الحريري: لبنان في حالة طوارئ في غابة الاسئلة!
- في بغداد للمرة الأولى: مع صبري!
- عن المستقبل العربي: والتجربة الانفصالية لأكراد العراق
- في الذكرى المئوية لوعد بلفور: صورة الواقع العربي يومها..واليوم!
- عن “السلطتين” والمصالحة في فلسطين المحتلة: حماس في طهران وفتح في عمان.. ودحلان في القاهرة!
- عن نهايات الحرب في العراق وسوريا وعليهما.. لا تعديلات في صيغة كردستان ولا تقسيم لسوريا
- نحو نهايات عصر الدم العربي المهدور؟
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)