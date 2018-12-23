- ثلاثة رجال وثلاثة مشاهد
- أردوغان وترامب اتفقا على التنسيق بالتزامن مع الانسحاب الأمريكي من سوريا
- لبنان: «السترات الصفر» و«الأجندات السياسية»!
- ولادة الحكومة خارج الحسبان.. الحريري: لا بد من الصمت ليسمع الجميع
- لبنان: الحكومة «عالقة»... وفوضى بالشارع
- الصراع على الزعامة المارونيّة في لبنان (3/3)
- "الثلث المعطّل" يعطّل الحكومة اللبنانية
- حَربٌ كلاميّةٌ مُستَعِرة آوارها بين أردوغان ونِتنياهو هَل ستَتطوَّر إلى قَطعِ العِلاقات؟ ولِماذا الآن؟ وما عَلاقَتها بفَشَلِ “مسرحيّة الأنفاق” في جنوب لبنان؟
- ماذا عن مواقف الدول الكبرى من لبنان؟
- تظاهرة رياض الصلح تنفلت في شوارع بيروت
- حكومة "الميلاد": باسيل يسرق الهدية وحزب الله يطارده
- حزب الله في هجوم عنيف: باسيل يتحمّل المسؤولية
- اختفت قبل عام وظهرت «بقايا عظام».. قصة الفتاة السورية التي وقعت في حب شاب بألمانيا، السلطات تشتبه في أقرب الناس إليها
- هكذا ستكون مواقع التواصل الاجتماعي في 2019
- فنجان واحد من القهوة المرّة يكشف لك إن كنت مهزوزا نفسيا أم لا!
- شركة روسية تكشف عن سلاح "يعمي" العدو
- لا عيدية حكومية للبنانيين وامتحان لـ"السترات الصفر" في الشارع
- ارتفاع عدد ضحايا التسونامي في إندونيسيا إلى 168 قتيلا
- أستراليا تكشر عن أنيابها للسائقين المخالفين في موسم الكريسماس
- تحذير: مصير اليابان ينتظر أستراليا
- دراسة بحثية: أثرياء أستراليا يتهربون من الضرائب بتلك الطريقة
- «قارئة الفنجان» لتوقعات سنة 2019
- «8 آذار» تتهم باسيل بإفشال تشكيل الحكومة
- «قتالٌ سياسي» على «الوزير الملك» يؤخّر ولادة الحكومة في لبنان
- لا حكومة قبل الميلاد وربما ليس قبل رأس السنة
- لبنان: التفاصيل تعيد الحكومة خطوة إلى الوراء
- توقعات الأبراج ليوم December 23, 2018
- حدث في مثل هذا اليوم December 23, 2018
- ما مفاجأة ترامب المقبلة…
- عبدالرحيم مراد عرّاب "سنّة حزب الله" الذي لا يقبّل يده أحد
- روبوتات تهمش العمال.. هل تصل ثورة السترات الصفراء لأمازون؟
- والد ناشطة معتقلة بالسعودية يدعو إلى التحرك لوقف تعذيب المعتقلات
- قتلى وحرائق واعتقالات.. احتجاجات السودان تدخل يومها الرابع
- الصراع على سورية صراع على الجغرافيا قبل السياسة
- اللقاء التشاوري سحب تسمية عدرا
- جبران باسيل يتلاعب بالحقائب والأسماء
- حكومةُ السياسة لحزب الله والأرباحُ للحريري وباسيل
- 15 دقيقة بين كرامي وعدرا أفضت الى قرار مفاجئ!
- وزير الدفاع البريطاني: البحر الأسود ليس ملكًا لروسيا
- أردوغان عن عملية شرق الفرات: الموقف الأمريكي الأخير دفعنا للتريث لفترة
- فشل دو ميستورا لــيس شخصياً إنما أُمميّاً؟
- عِقَد أم مناورات ... و"وينك يا عدرا" ؟
- الحكومة في دوامة «الثلث المعطّل» والــحقائب.. و«التشاوري» لعدرا: معنا أم لا؟
- "التشاوري" فشل في اقناع عدرا من الالتقاء به
- جسر جل الديب لن يكون هدية العيد... إلى متى؟
- لقاء «المنكوبين»: وزيرُنا «قيد الدرس»!
- حال اللقاء التشاوري.. رضينا بـ عدرا.. وعدرا ما رضي فينا
- تحذير.. أمراض خطيرة مصدرها حمامات السباحة
- هذه العلامات تدل على أنك لا تعتني بنفسك كما يجب
- هل المتزوجون أكثر سعادة من غيرهم؟
اخترنا لكم
-
ارتفاع عدد ضحايا التسونامي في إندونيسيا إلى ...الكاتب:
-
صحفي في "دير شبيغل" فبرك الأخبار على ...الكاتب:
-
صحيفة تركية تنشر لقطات جديدة لفريق اغتيال ...الكاتب:
-
فستان رانيا يوسف بات معياراً أخلاقيا للسينما ...الكاتب:
-
وول ستريت: القحطاني هدد لجين الهذلول بالاغتصاب ...الكاتب:
-
احتجاجات طلابية في هولندا ضدّ سياسات الحكومة ...الكاتب:
-
محتجو "السترات الصفراء" ينزلون إلى الشوارع للسبت ...الكاتب:
-
حركة "سترات صفراء" في إسرائيل احتجاجا على ...الكاتب:
-
يوميات نور عريضة في سطور... ما الرسالة ...الكاتب:
-
إعادة إحياء النازية ...الكاتب:
-
كيندال جينر تثير ضجة بعد ظهورها بفستان ...الكاتب:
-
عمالقة السلاح في العالم.. تصنيف جديد يغير ...الكاتب:
-
مصدر مطلع على نص تسجيلات مقتل خاشقجي ...الكاتب:
-
هل الصداقة بين إيران والولايات المتحدة ممكنة؟ ...الكاتب:
-
فيديو الضرب الوحشي يفضح الشرطة الفرنسية ويروع ...الكاتب:
-
هل تثبت مونيكا لوينسكي براءتها في آخر ...الكاتب:
-
تمويل حروب أميركا بالخارج.. أرقام فلكية ونتائج ...الكاتب:
-
عام مشتعل ينتظر الشرق الأوسط.. تعرف على ...الكاتب:
-
إحدى أول مسلمتين في الكونغرس الأميركي بدأت ...الكاتب:
-
ماكرون في مواجهة السترات الصفر وشهر ديسمبر ...الكاتب:
ثلاثة رجال وثلاثة مشاهد
جاء دونالد ترمب إلى البيت الأبيض من خارج القاموس الذي أنجب أسلافه. فرض نفسه على الحزب وقطف الرئاسة. فردي بطبعه وشديد الإعجاب ببراعته في فن الصفقة. يثق بدونالد ترمب أكثر مما يثق بالمؤسسات. ويثق بالجنرال «تويتر» أكثر مما يثق بجنرالات البنتاغون. وهكذا فاجأ ترمب الأعداء والحلفاء وأركان الإدارة بقراره الانسحاب الكامل من سوريا.
على رغم الفوارق الهائلة بين البلدين والنظامين والرجلين، ذكرني قرار ترمب بما سمعته قبل سنوات من رئيس أركان الجيش العراقي الفريق أول ركن نزار الخزرجي عن قرار الغزو العراقي للكويت. كان الخزرجي مقيماً في الدنمارك التي لجأ إليها بعد فراره من العراق. سألته عن دوره في الغزو فأجاب: «كنت نائماً في منزلي ليلة الأحداث. اتصل بي صباحاً سكرتير القيادة العامة الفريق علاء الدين الجنابي وطلب أن أذهب إلى مقرها. حين دخلت مكتبه قال: أكملنا احتلال الكويت. سألت: كيف؟ فأجاب: الحرس الجمهوري والقوة الجوية وطيران الجيش أنهوا احتلال الكويت. بعد ربع ساعة وصل وزير الدفاع عبد الجبار شنشل وتم إبلاغه بالطريقة نفسها. تصور أن الجيش يدفع في مغامرة من هذا النوع من دون علم وزير الدفاع ورئيس الأركان».
طبعاً أنا لا أشبه ترمب بصدام حسين. كل منهما يأتي من عالم غير عالم الآخر ويشرب من نبع مختلف. ثم إن ترمب لا يحمل في سيرته أثقالاً من قماشة حلبجة والأنفال وغزو الكويت ومعالجة المتمردين بـ«الضربة الخاصة» أي الكيماوي. أنا لا أقول أيضاً إن شعار «أميركا أولاً» يشبه شعار «أمة عربية واحدة ذات رسالة خالدة». أردت فقط الإشارة إلى ما يمكن أن يقدم عليه صاحب سلطة لا يؤمن بضرورة التشاور مع أهل الخبرة في المؤسسات.
قبل أيام فقط من قرار ترمب، كان الحديث يتزايد عن أهمية الوجود العسكري الأميركي في شرق الفرات ومنبج والتنف. وتكاثرت التحليلات. الوجود الأميركي يوفر قدراً من التوازن مع الوجود العسكري والسياسي الحاسم لروسيا في سوريا. يوفر موقعاً لاعتراض التدفق الإيراني ومحاولته التمدد في الخريطة السورية. يضبط الدور التركي بتوفير مظلة واقية للأكراد آخر حلفاء الولايات المتحدة في هذا البلد. يشكل ورقة ضاغطة للتذكير بروح جنيف بعدما ذهب فلاديمير بوتين بعيداً في تغليب روح آستانة على مشروع الحل السياسي. هذه الاعتبارات كانت وراء المشاركة البريطانية والفرنسية والإيطالية في شرق الفرات التي رافقها تطلع إلى تقديم منطقة - نموذج على طاولة أي مفاوضات مقبلة حول المستقبل السوري.
تبخرت كل هذه السيناريوات فجأة. اتخذ ترمب قرار الانسحاب. حاول وزير الدفاع الجنرال جيمس ماتيس ثني الرئيس. لم يقبل وطالبه بإعداد خطط الانسحاب. عبثاً حاول ماتيس التعايش مع السم الذي أرغم على تجرعه، لكن الجرعة فاقت قدرته على الاحتمال فاستقال. ماتيس ابن شرعي للمؤسسة العسكرية الأميركية. أدار بحنكة موضوع الوجود العسكري في شرق الفرات وأدار بالأسلوب نفسه موضوع التعامل مع اختراقات بوتين وتصاعد ضجيج العملاق الصيني. رأى ماتيس في قرار الانسحاب خطأ عسكرياً وسياسياً سيعتبره الأكراد خيانة لهم وسيعتبره الأصدقاء دليلاً على أن التحالف مع واشنطن متعب ومكلف وغير مضمون. رجل آخر لم يستطع الاحتمال. إنه بريت ماكغورك مبعوث ترمب إلى التحالف الدولي ضد «داعش» فاستقال بدوره.
وسط انشغال أميركا وحلفائها وأصدقائها بالقرار «المفاجئ»، عقد سيد الكرملين مؤتمره الصحافي الماراثوني السنوي. تقليد لافت. يجلس وريث القياصرة أمام الشاشات ويرد على أسئلة حشد من الصحافيين والمواطنين ويبعث إلى العالم برسائل تعيد التأكيد على أن روسيا الحالية لا تشبه أبداً تلك التي تسلمها في بدايات القرن. فريق حديدي متماسك لا يستقيل فيه وزير الدفاع ولا يبقي وزير الخارجية حقيبته جاهزة لرحيل مباغت.
يستطيع بوتين إطلاق ابتسامة الرابح رغم ما تعلمه في «كي جي بي» عن ضرورة إخفاء مشاعره. قطع شوطاً بعيداً في هز تماسك التحالف الغربي وصورة أميركا. أظهر أن الوسادة الروسية يمكن أن تطمئن وأنها قادرة على حماية الحلفاء وتغطية أخطائهم وضمان بقائهم. وخير دليل أن أكراد سوريا لن يجدوا أمامهم غير الاستعانة بقاعدة حميميم الروسية وربما بالنظام السوري نفسه أمام عملية إطلاق يد تركيا في مناطقهم.
ثمة رجل ثالث ومشهد ثالث. في قاعة الشعب الكبرى في بكين ترأس الرئيس شي جينبينغ احتفال الذكرى الأربعين لبدء سياسة الانفتاح الاقتصادي في البلاد مؤكداً أن لا أحد يمكنه أن يملي على الصين ما تفعله وما لا تفعله. وتكمن قوة إطلالة شي في أن الأرقام تدعم ما يقول. خلال أربعة عقود أخرجت سياسة الإصلاح والانفتاح مئات ملايين الصينيين من الفقر وحولت البلاد إلى الاقتصاد الثاني في العالم. وكان الرئيس واضحاً. ستشهد البلاد مزيداً من الإصلاحات لكن تحت عباءة الحزب الشيوعي. وقال إن «قيادة الحزب الشيوعي الصيني هي السمة الأساسية للاشتراكية ذات الخصائص الصينية والميزة الكبرى للنظام الاشتراكي ذي الخصائص الصينية».
مجرد متابعة هادئة لما جرى في واشنطن وموسكو وبكين في الأيام القليلة الماضية تظهر أن على الدول والحكومات أن تتوقف طويلاً عند ما يجري بين الكبار. لا يتعلق الأمر فقط بالحاضر بل بالنظام الدولي الجديد الذي تتزايد الإشارات إلى تغييرات جدية في توازناته. وهذا يعني الأمن والسياسة والاقتصاد وبؤر التوتر في العالم.
تابعونا
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 176
- بالصور والفيديو: الناشطة المصرية علياء المهدي وناشطات ''فيمن FEMEN'' يتعرّين احتجاجاً على الدستور المصري 117
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 52
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 30
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 27
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- حسن البنا مؤسس الجماعة.. بين اليهودية والماسونية 21
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)