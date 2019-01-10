عِندَما يُهَدَّد بومبيو بأنّ أمريكا ستَنْتَقِل مِن مَرحلةِ احتِواء إيران إلى الهُجوم عَليها فهذا “إعلانُ حَربٍ”.. واستِهدافُ لُبنان بسَببِ صَواريخ “حِزب الله” قَد يَكون أوّل جَولاتِها.. هَل سيَكتَفِي بدَعوةِ دُوَل الخَليج لحَلِّ خِلافاتِها للتَّفَرُّغ لمُواجَهةِ الخَطر الإيرانيّ أمْ سيَعمَل على فَرضِه؟ ومَاذا يَقصِد بقَولِه أنّه لن يَسمَح بتَحَوُّل سورية إلى لبنان ثَانِيَة؟

- القمة العربية الاقتصادية.. عقدة جديدة تعمّق أزمة لبنان
- الحريري عن تفعيل حكومة تصريف الأعمال: كل شيء ممكن
- أميركا فازت على الصين وروسيا في انتخابات البرازيل!
- لبنان: بري يريد سورية في القمة التنموية... وإبعاد ليبيا
- من قمّة عمّان... إلى قمة بيروت
- عِندَما يُهَدَّد بومبيو بأنّ أمريكا ستَنْتَقِل مِن مَرحلةِ احتِواء إيران إلى الهُجوم عَليها فهذا “إعلانُ حَربٍ”.. واستِهدافُ لُبنان بسَببِ صَواريخ “حِزب الله” قَد يَكون أوّل جَولاتِها.. هَل سيَكتَفِي بدَعوةِ دُوَل الخَليج لحَلِّ خِلافاتِها للتَّفَرُّغ لمُواجَهةِ الخَطر الإيرانيّ أمْ سيَعمَل على فَرضِه؟ ومَاذا يَقصِد بقَولِه أنّه لن يَسمَح بتَحَوُّل سورية إلى لبنان ثَانِيَة؟
- الحريري صامد… وتعويم صيغة ٣٢ مرفوض
- أستراليا: لا يوجد إطار زمني محدد لبحث طلب الفتاة السعودية رهف للجوء
- ميقاتي: الحريري لن يعتذر وعلينا دعمه... الترياق في العودة الى روحيّة الطائف
- هل لبنان مؤهَّل لتوظيف القمم والمؤتمرات المُنعقدة لمساعدته؟
- «إيدن باي»: مخالفة للقانون بـ«رعاية رسمية»
- لبنان في لحظة تحول: الحكومة من مصير سوريا
- يرفض العالم استقبالهم.. أين يذهب لاجئو سوريا؟
- الحكومة تتحوّل إلى "فعل ماضٍ ناقص".. وباسيل: الثلث الضامن مطوّب لنا
- "تأجيل القمة": حلفاء النظام يحاصرون عون!
- العام الدراسي جبهاتٌ.. هل يحسمُها كانون؟
- روكز: حكومة الـ 32 والـ 36 «جرصة»
- عون: حكومة من 32 وزيراً... «أو لا حكومة»!
- المسيحيون سيدفعون الثمن مرة جديدة
- القمّة المارونية تواجه قمّة التعطيل!
- قدرةُ لبنان على الصمود لم تعد تُقاس بولادة الحكومة
- طلاق أغنى زوجين في العالم.. وتساؤلات عن مستقبل شركتهما
- كارثة «تعثُّر التأليف»: مواجهة مكشوفة بين عون وبرِّي
- تغييب سوريا ودعوة ليبيا وغياب الحكومة: «ألغام» قمة بيروت العربية
- وزير المال: نعدّ خطّة لإعادة هيكلة الدَّين العام
- وزير الاقتصاد يدّعي على رئيس الاتحاد العمّالي... بسبب حوار تلفزيوني!
- إحالة ملف القذّافي على التفتيش القضائي
- من يملاً الفراغ في شرقي الفرات: تركيا أم العرب؟
- أستراليا: طرود مشبوهة وصلت إلى سفارات وقنصليات في البلاد
- توقعات الأبراج ليوم January 10, 2019
- ميدل إيست آي: هذه الدول العربية تتعاون مع إسرائيل ضد تركيا
- فخورة لكوني أول مسلمة تترشح في حزب الليكود
- هنيبعل القذافي يشعلها بين بزي وجريصاتي
- لبنان يدخل مدار «عاصفة سياسية» على وهج مأزق تأليف الحكومة
- أخبار وأسرار لبنانية
- بري يدعو إلى تأجيل القمة الاقتصادية: يجب أن يكون لبنان علامة جمع وليس طرح
- شاهد على العصر - جوني عبده ج11
- شيء متعفّن هنا
- بيروت – الأسد ترحّب بسوريا – الأسد!
- صور بن علي خلال عقد قران ابنته تثير سخرية التونسيين
- لص سيئ الحظ حاول سرقة بطلة فنون قتالية... هذا ما حدث معه
- بالفيديو... تركي يُدخل حماراً لمحل احتجاجاً على منع الأكياس البلاستيكية
- مؤسسة Getup تجري استطلاعا لاختيار أسوأ الشخصيات داخل ائتلاف أستراليا
- أستراليا تحاكم مراهقا إفريقيا بتهمة ضرب شخص غريب بهراوة معدنية
- صباح الأربعاء: البلاد غارقة في شبر مياه وعتب طهران على عون... احذروا أفخاخكم!
- بكركي لجبهة ضغط مارونية للتأليف... وبرِّي: الحكومة «في خبر كان»
- «نورما» تهدأ اليوم.. وعاصفة التأليف إلى الواجهة!
- "المستقبل": تحميل الحريري مسؤولية تأخير الحكومة هدفه "تسويق اقتراحات منتهية الصلاحية"
- ما بين "بريستول" جديد و"قرنة شهوان" أخرى
- نهاد المشنوق: الملاكم
اخترنا لكم
-
يرفض العالم استقبالهم.. أين يذهب لاجئو سوريا؟ ...الكاتب:
-
صحيفة إسبانية: مسيحيو العراق يحنون لعهد صدام ...الكاتب:
-
لماذا تحظى النساء بجنس أفضل في ظل ...الكاتب:
-
حين تشعر “ديرشبيغل” بالعار ...الكاتب:
-
بعد ذبح السائحتين.. جريمة بشعة أخرى تقسم ...الكاتب:
-
لعنة باريس.. كيف زرعت فرنسا جذور الطائفية ...الكاتب:
-
فضيحة جديدة.. إطلالات إباحية وصور عارية لقريبة ...الكاتب:
-
فضيحة "حشيش في الزفاف".. بطلتها ميغان ماركل ...الكاتب:
-
صور فضائية لأهداف "إيرانية" في دمشق بعد ...الكاتب:
-
بابا فانجا: ترامب سيصاب بالصمم وبوتين سيتعرّض ...الكاتب:
-
من المنتصر في سوريا بعد تنفيذ الانسحاب ...الكاتب:
-
الضربة الإسرائيلية قرب دمشق.. سر "الطائرتين المشبوهتين" ...الكاتب:
-
هتلر فر من برلين إلى الأرجنتين ...الكاتب:
-
إسرائيل تستهدف مواقع للحرس الثوري وحزب الله ...الكاتب:
-
واشنطن بوست: فظائع صيدنايا.. حين يفرغ النظام ...الكاتب:
-
الاستراليون يتمتعون بشمس عيد الميلاد على شواطئ ...الكاتب:
-
ارتفاع عدد ضحايا التسونامي في إندونيسيا إلى ...الكاتب:
-
صحفي في "دير شبيغل" فبرك الأخبار على ...الكاتب:
-
صحيفة تركية تنشر لقطات جديدة لفريق اغتيال ...الكاتب:
-
فستان رانيا يوسف بات معياراً أخلاقيا للسينما ...الكاتب:
عِندَما يُهَدَّد بومبيو بأنّ أمريكا ستَنْتَقِل مِن مَرحلةِ احتِواء إيران إلى الهُجوم عَليها فهذا “إعلانُ حَربٍ”.. واستِهدافُ لُبنان بسَببِ صَواريخ “حِزب الله” قَد يَكون أوّل جَولاتِها.. هَل سيَكتَفِي بدَعوةِ دُوَل الخَليج لحَلِّ خِلافاتِها للتَّفَرُّغ لمُواجَهةِ الخَطر الإيرانيّ أمْ سيَعمَل على فَرضِه؟ ومَاذا يَقصِد بقَولِه أنّه لن يَسمَح بتَحَوُّل سورية إلى لبنان ثَانِيَة؟
الخِطاب الذي أدلَى بِه مايك بومبيو، وزَير الخارجيّة الأمريكيّ، في الجَامعة الأمريكيّة في القاهرة هو إعلان حَرب ضِد إيران وأذرُعِها العَسكريّة في المِنْطَقة، وخاصَّةً “حزب الله”، ومُحاوَلة يائِسَة لتَحسين صُورَة بلاده في الشرق الأوسط، وطَمأنة الإسرائيليّين بأنّ أمريكا ستَعمَل على احتِفاظ دولتهم بالقُدُرات العَسكريّة التي تُمَكِّنها مِن الدِّفاع عَن نفسها ضِد “النَّزعَة العُدوانيّة المُغامِرة للنِّظام الإيرانيّ”، واختِياره القاهِرة والجامعة الأمريكيّة فيها، وليسَ الرياض لشَرح السِّياسَة “الشَّرق أوسَطيّة” الجَديدة لبِلاده، جاءَ مَقصُودًا ومَحسوبًا بدِقَّةٍ، لتَعميدِها رأس حِربَة في هذه السِّياسة.
أخطَر ما قاله وزير الخارجيّة الأمريكيّ في رأينا هو “يجب أن ننتقل من مرحلة “احتِواء” إيران إلى مرحلة “مُواجهتها”.. وإنّ عَهد التَّقاعُس الأمريكيّ انتَهى وسنَمنَع تَمَدُّد النُّفُوذ الإيرانيّ في المِنطَقة”، فهذه لُغَة تَعكِس “سيناريو حَرب” مُعَد سَلَفًا، وقَد يَكون مَوعِدُ التَّنفيذ اقْتَرَب.
الانتِقال مِن مَرحلة الاحتِواء إلى مرحلة المُواجَهة ومُطالَبة دول حِلف “النِّاتو العَربيّ السنيّ” الثَّمانِيَة للتَّوحُّد، ونِسيان خِلافاتِها القَديمَة استِعدادًا، لا يَعنِي إلا أمْرٌ واحِدٌ هو اللُّجوء إلى الخِيار العَسكريّ.
لا نَعرِف ما إذا كانَت هذه التَّهديدات هِي مِن أجل الضَّغْط على إيران للعَودة إلى مائِدة المُفاوضات لتَعديل الاتِّفاق النوويّ الذي انتَقَده بومبيو بشِدَّةٍ، وِفْق الشُّروط الأمريكيّة الإسرائيليّة، أم أنّه خِيارٌ نِهائيٌّ جَرى اتِّخاذُه، وزِيارَته الحاليّة في المِنطَقة هِي لتَوزيعِ الأدوار على الحُلَفاء.
***
“حِزب الله” يحتل المَرتبة الثَّانية في الاستِهداف الأمريكيّ بعد إيران، حَسب ما يُمكِن استخلاصُه مِن ثنايا خِطاب وزير الخارجيّة الأمريكيّ، ولا نَستبعِد أن تَشهَد المَرحلة المُقبِلة الوَشيكة تَحَرُّشات إسرائيليّة عَسكريّة وأمنيّة بالحِزب، وهذا يَبدو واضَحًا مِن قوله “حزب الله له وجود كبير في لُبنان ولن نَقبَل بذلك كأمْر واقِع″، وقال أيضًا “سنَعمل على تقليل تَهديد تَرسانَة حزب الله الصاروخيّة على إسرائيل بتَزويدِها بالأسلحةِ اللَّازِمَة في هذا الصَّدَد”.
وإذا كانَ بومبيو أكَّد أنّ الرئيس دونالد ترامب سيَمضِي قُدُمًا في سَحب القُوّات الأمريكيّة مِن سورية، فإنّه أكَّد في الوَقتِ نفسه أنّ هذا الانْسِحاب لا يَعنِي تَوقُّف الغارات الجَويّة ضِد قُوّات “الدولة الإسلاميّة” (داعش)، والجُملة اللافِتَة الإضافيّة التي ذَكَرها تُؤكِّد دعْم التَّدخُّل العَسكريّ الإسرائيليّ في سورية في المُستَقبل المَنظور حيثُ قال “ندعم جهود إسرائيل لمَنع تحويل سورية إلى لُبنان آخَر”، في إشارةٍ واضِحةٍ إلى القُوّات الإيرانيّة المُتواجِدَة على الأرضِ السوريّة.
كانَ مُضْحِكًا أن يَصِفْ وزير الخارجيّة الأمريكيّ بِلاده بأنّها “ليسَت قُوّة احتِلال وإنّما قُوّة خير وتَحرير في الشرق الأوسط”، وكأنّه يُخاطِب هُنا شُعوبًا أُمِّيّةً جاهِلةً ذاكِرَتها قصيرة، ألمْ تحتل أمريكا العِراق، وتُدَمِّر ليبيا، واليَمن وأفغانستان، واعتَرف الرئيس ترامب بأنّ بلاده أنْفَقَت 7 تريليون دولار في المِنطَقة، وهل فَعَل الخَير الذي يتَحدَّث عنه هو قتْل ثلاثَة ملايين عَراقيّ وأكثَر مِن 30 ألف ليبيّ، ومِليون أفغاني؟ وهَل التَّحرير هو ما نَراه مِن فوضَى دَمويّة في أكثَر مِن أربَعِ دُوَلٍ عَربيّةٍ، على رأسِها سورية وليبيا والعِراق واليَمن؟
الوزير بومبيو مارَسَ كُل أنْواع الكَذِب والتَّضليل في خِطابِه هذا عِندَما قال إنّ انسِحاب أمريكا يُؤدِّي دائمًا إلى الفَوضى بعده، ويتَناسى أن كُل التَّدخُّلات العَسكريّة الأمريكيّة في المِنْطَقة هِي التي زرَعت الفَوضى والقَتل، وبَذَرَت بُذور التَّطرُّف، وصَعَّدت مِن العُنف والإرهاب، وكرَّسَت النَّزَعات الطائفيّة والانْفِصاليّة، فمَاذا قدَّمَت أمريكا للشُّعوب السوريّة والعِراقيّة والليبيّة واليَمنيّة غير الدَّمار، هل أنفَقَت مَلياراتها على بِناء المَساجد والكنائس والمُستَشفيات والجامِعات، أمْ لتَدميرِ البُنَى التَّحتيّة، ونَشْر المَجاعات والأمراض الفَتّاكة نَتيجَة استِخدام اليُورانيوم المنضب وغيره؟
***
لا نَعرِف ما إذا كانَ وزير الخارجيّة الأمريكيّ سيَكتَفِي بدَعوةِ حُلفائِه القُدامى الجُدد في الخليج إلى حَلِّ خِلافاتِهم القَديمة، وهو هُنا يقْصِد حتْمًا الأزَمَة الخليجيّة الحاليّة، أمْ أنّه سيَعمل على التَّدخُّل بقُوَّةٍ لفَرضِ حُلولٍ لها، لحَشدِها لمُواجَهة التَّهديد الإيرانيّ، فمِن الواضِح أنّ إنْهاء هذه الخِلافات يحْتَل مَكانَةً بارِزَةً في جَدولِ أعمال جولته الحاليّة، ولكنّ السُّؤال هو كيفَ ستَكون هذه الحُلول، فهَل سيَفْرِض على دولة قطر مَثَلًا قَطْع عُلاقاتِها مَع إيران التي وقفَت مَعها أثْناء فَرضِ الحِصار عَليها؟ وهَل سيُقْنِع السعوديّة والإمارات بمُصالَحة قطر دُونَ التَّنازُل عَن شُروطَهما الـ13، وأبْرَزها إغلاق قناة “الجزيرة؟ وماذا لو رَفَضَت هذه الدُّوَل الاستِجابَةَ لإمْلاءاتِه؟
لا نَعتقِد أنّ المستر بومبيو كانَ مُصيبًا عِنْدما قال في خِطابه أنّ بلاده تَعَلَّمَت مِن أخطائِها في “الشرق الأوسط”، وانتَقد الرئيس باراك أوباما دُونَ أنْ يُسَمِّيه بسبب تَجَنُّب الحَرب في المِنْطَقة بالتَّفاوض على الاتِّفاق النَّوويّ الإيرانيّ، فَمِنَ الواضِح أنّها بصَددِ ارتَكاب أخطاء أكبَر بدَعمِها إسرائيل وتَوريط حُلفائِها بحَربٍ ضِد إيران رُبّما تُؤدِّي إلى دَفْعِها ثَمَنًا باهِظًا جِدًّا، لأنّها ستَكون مَيدان هذه الحَرب.
أمريكا انْهَزَمت في سورية والعِراق واليمن وأفغانستان، وسيُهزَم مَشروعها في ليبيا أيْضًا، ومُحاوَلة بومبيو تَجميل وجْهَهَا القَبيح، ورَشْ العَسَل على هذه الهَزائِم مُحاوَلةٌ مَكشوفَةٌ ومَحكومَةٌ بالفَشَل.. والأيّام بَيْنَنَا.
تابعونا
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 176
- بالصور والفيديو: الناشطة المصرية علياء المهدي وناشطات ''فيمن FEMEN'' يتعرّين احتجاجاً على الدستور المصري 117
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 52
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 30
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 27
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- حسن البنا مؤسس الجماعة.. بين اليهودية والماسونية 21
عبد الباري عطوان
صحافي فلسطيني عربي مقيم بلندن، ناشر ورئيس تحرير صحيفة "رأي اليوم" الالكترونية.
- عِندَما يُهَدَّد بومبيو بأنّ أمريكا ستَنْتَقِل مِن مَرحلةِ احتِواء إيران إلى الهُجوم عَليها فهذا “إعلانُ حَربٍ”.. واستِهدافُ لُبنان بسَببِ صَواريخ “حِزب الله” قَد يَكون أوّل جَولاتِها.. هَل سيَكتَفِي بدَعوةِ دُوَل الخَليج لحَلِّ خِلافاتِها للتَّفَرُّغ لمُواجَهةِ الخَطر الإيرانيّ أمْ سيَعمَل على فَرضِه؟ ومَاذا يَقصِد بقَولِه أنّه لن يَسمَح بتَحَوُّل سورية إلى لبنان ثَانِيَة؟
- لماذا رفض اردوغان استقبال بولتون بشكل مهين وهاجمه بشراسة غير مسبوقة؟ هل أفسد نتنياهو طبخة الانسحاب الأمريكي من شمال شرق سورية؟ وما هي خيارات الرئيس التركي الحالية؟ وكيف سيكون الرد الروسي السوري على هذه التطورات التي تصب في مصلحتهما؟
- إيران تتَحَدَّى وتُرسِل مُدمِّراتها البَحريّة إلى الشَّواطِئ الأمريكيّة رَدًّا على دُخولِ حامِلَة الطَّائِرات الأمريكيّة “ستينيس” مِياه الخَليج.. هل سيَكون سِلاح البَحريّة الإيرانيّ مُفاجأةَ الحَرب القادِمَة بَعد الصَّواريخ البَاليستيّة؟ ولِماذا لا نَسْتبعِد أنْ تَكون جَولَة بومبيو للمِنْطَقة تَوزيعًا للأدْوار على دُوَل “النِّاتو” السُّنِّيّ؟
- لماذا نَختَلِف مَع الرئيس البشير في استِخدام مُصطَلح “المُؤامرة” في تَوصيفِه لاحتِجاجات السودان الشعبيّة الحاليّة؟ وهل يتَلَقَّى المُتظاهِرون تَعليمات مِن مُخابَرات وسِفارات خارجيّة فِعلًا؟ وما هِي النَّصيحة التي نُوجِّهها إليه للخُروج مِن الأزَمَةِ الحاليّة؟
- لِماذا تتصَدَّر إسرائيل المُطالِبين بعَدم انْسِحاب القُوّات الأمريكيّة مِن سورية؟ وهَل سيَرضَخ ترامب للضُّغوط الأمريكيّة ويتَراجَع؟ وما هو التَّغيير الاستِراتيجيّ الذي يسَودُ “الشرق الأوسط” الذي يُحَتِّم التَّسريع بخُطوَةِ الانسِحاب ويُقْلِق نِتنياهو واللُّوبي الدَّاعِم له ولا يَراه كَثيرون؟
- كيفَ اخْتَلفنا في الـ”بي بي سي” على كُل شيء باسْتِثناء حتميّة رحيل ترامب في العامِ الجَديد؟ وما هِي الأسباب التي استَنَدنا إليهَا؟ ولِماذا نَحتَرِم قرار القِيادة العراقيّة بإهانته ورَفضِ لقائِه أثناء زيارته لبِلاهم مُتَسلِّلًا؟ وهَل ستَكون قواته هَدَفًا لهَجماتِ المُقاومة قَريبًا؟
- ماذا تَبقَّى للرئيس عبّاس مِن مُؤسَّساتٍ “غير شرعيّة” يُقْدِم على حَلِّها؟ وهل يَحِلُّ نَفسه؟ وهَل سيَكون مَجلِسه التَّشريعيّ الجَديد نُسخَةً “مُشَوَّهةً” عَن السَّابِق تُكَرِّس انْفِصال الضِّفّة عَن القِطاع؟ وهَل تَفرَّغت سُلطته للحَرب على “حماس” وقِطاع غزّة وليسَ الاحتِلال؟
- بعد فَتْح السِّفارة الإماراتيّة رَسميًّا في دِمشق.. هَل عادَ العَرب إلى سورية أم عادَت سورية إلى العَرب؟ وهَل هِي مُقَدِّمة لعَودة سُعوديّة بحرينيّة أيضًا واعتِراف بانتِصار الأسد وبَقائِه في السُّلطةِ لسَنواتٍ قادِمَةٍ؟ ولِماذا لا نَعتقِد أنّ إبعاد الجبير مِن مَنصِبِه جاءَ بمَحضِ الصُّدفَة؟
- ثَلاثةُ أسبابٍ تَجعَلُنا لا نَستبعِد أن تكون الغارة الصاروخيّة الإسرائيليّة على سورية هِي الأخيرة.. هل سيُعطِي بوتين الضَّوء الأخضَر للجيش السوريّ لاستِخدام صواريخ “إس 300” لإسقاطِ الطَّائِرات الإسرائيليّة في الأجواءِ اللبنانيّة؟ ولِماذا لا يَذهب الحريري إلى مجلس الأمن شاكِيًا تَهديد الطَّائِرات في مَطارِ بيروت؟
- لماذا يتَعامل الرئيس ترامب مع السعوديّة كماكينَة “صَرف آلي” ويُريد تَحميلها مسؤوليّة إعادَة اعمار سورية لأنّها “دولة ثَريّة”؟ وهَل تقبَل بتَنفيذِ هَذهِ الإملاءات فَوْرًا دُونَ نِقاش؟ وهَل قرار الانسِحاب الأمريكيّ مِن سورية فِتنةٌ جَديدةٌ لتَوريطِ أردوغان وعَرقَلة التَّعافي السوريّ؟
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)