- نيويورك تايمز: قصة الرجل الذي طارد قاسم سليماني
- رشوة جنسية تحدث زلزالا في جهاز القضاء الإسرائيلي
- الثلث المعطل انتصار لمسيحيي لبنان أم احتكار لقرار الطائفة
- «صدمة» في بيروت مع «دومينو» خفْض مستوى التمثيل بالقمة التنموية
- لبنان: استضافة القمة العربية التنموية ستنعكس بالإيجاب على اقتصادنا
- تجاذبات داخلية وخارجية ترخي بظلالها على «قمة بيروت»
- بحثا عن مشروع وطني فلسطيني
- مُعظم رؤساء وملوك الدول العربية لن يحضروا “القمّة”… و”الصورة مخيبة للآمال”؟
- ميقاتي: للعمل على وقف الخروقات الاسرائيلية للبنان وتطبيق القرارات الدولية
- إيران تستغل العقوبات الأميركية لتهجير المهاجرين الأفغان
- "تستمتع لأقصى حد"...السعودية الهاربة تأكل لحم الخنزير لأول مرة وتجلس في المقهى "عارية الساقين"
- نيللي تحتفل بعيدها السبعين
- الحواجب الأكثر جاذبية بنظر الرجال
- أزمة الإسكان إلى تعقيد: لا بيوت للفقراء
- "قنبلة موقوتة" في لبنان.. 15 ألف مبنى مهددة بالسقوط!
- لغط حول أداء بكركي وسيدها وكواليس العلاقة بالفاتيكان
- لبنان: مشاريع قوانين حقوقية عالقة في البرلمان
- الحريري يستجير من غلو الأميركيين بـ"الانتصار" الإيراني
- خالد حمود.. المؤمن المرابطُ، والقاضي النزيهُ، والمحسنُ الصامت
- مسؤولون أمريكيون: لا تراجع عن قرار الانسحاب من سوريا
- الشاي.. مشروب الأتراك الأول دون منافس
- بولندا تدعو أوروبا والناتو لموقف مشترك ضد هواوي
- بعد وفاة اثنين بسببه في مصر.. كيف يقتل البرد الإنسان؟
- توقف فوراً عن 5 عادات لأنها تعجل بظهور الشيخوخة
- لقاء بكركي: "لا" قاطعة لاستباحة الطائف
- التأليف الحكومي يغيب عن الإهتمامات... وواشنطن: خطر إيران تعدّى الخطوط الحمر
- بكركي تنجح في امتحان «الأبوّة» وتنتزع تواقيع الموارنة
- علامَ تفاهَمت روسيا وإســرائيل بعد إسقاط «إيل 20»؟
- المجلس السياسي العوني «الثاني»: إنتظرونا !
- «حادثٌ كبير» يفتح درب الحكومة
- ميقاتي... ذاك الصوت الرافض "ميلشة" (*) الطائف
- الماركسية: فلسفة ام نظرية عنف؟
- الهندية "بادما لاكشمي" مثيرة بالبكيني
- أستراليا.. تقارير هندسية: العوارض الهيكلية ربما تسببت في تصدع برج أوبال
- لماذا أسعار الكهرباء في جنوب أستراليا هي من الاعلى في العالم؟
- لماذا تنام الهنديات في الحدائق؟
- كيف تترك لغة العيون انطباعا قويا عن شخصيتك؟
- إجتماع «الوجدان الماروني»: فرنجية يتّهم باسيل بتعطيل الحكومة!
- الاعتذارات تتوالى: مساعٍ أميركية لإفشال قمة بيروت؟
- الاجتماع الماروني لامس قضايا خلافية عميقة وانتهى ببيان: ليس لأحد ان يصنع للبنان هوية مغايرة لحقيقته
- زيارة هيل إلى بيروت لـ«شد ركاب» الحلفاء والضغط على الخصوم والجيش
- فرنجية لباسيل: تُريد الثلث الضامن لتذبحنا
- الأولوية لمنع الشغور في مراكز قضائية
- جنبلاط يستنفر الطائفة: أكون أو لا أكون
- الانسحاب الاميركي يغيّر المعادلات في المنطقة
- قاسم: هيل ليس في موقع الإملاء على لبنان وجولته برسم ارشيف الإعلام ومتاحف التاريخ
- بدون تعليق
- توقعات الأبراج ليوم January 17, 2019
- عميل فلسطيني باع "أبو جهاد" لاستخبارات إسرائيل بسبب خلاف
- الكنيسة المارونية رفعتْ الصوت بوجه أي «مثالَثة» وتغيير في النظام
اخترنا لكم
-
نيويورك تايمز: قصة الرجل الذي طارد قاسم ...الكاتب:
-
الهندية "بادما لاكشمي" مثيرة بالبكيني ...الكاتب:
-
عميل فلسطيني باع "أبو جهاد" لاستخبارات إسرائيل ...الكاتب:
-
القذافي واختفاء الصدر.. ملف شائك وابتزاز سياسي ...الكاتب:
-
مكتسبات «حزب الله» من حرب سوريا تُعادل ...الكاتب:
-
"جسد للبيع".. هكذا حوّلت الدعاية الفتاة إلى ...الكاتب:
-
في مصر، هل أطاحت المخابرات المركزية بالملك ...الكاتب:
-
يرفض العالم استقبالهم.. أين يذهب لاجئو سوريا؟ ...الكاتب:
-
صحيفة إسبانية: مسيحيو العراق يحنون لعهد صدام ...الكاتب:
-
لماذا تحظى النساء بجنس أفضل في ظل ...الكاتب:
-
حين تشعر “ديرشبيغل” بالعار ...الكاتب:
-
بعد ذبح السائحتين.. جريمة بشعة أخرى تقسم ...الكاتب:
-
لعنة باريس.. كيف زرعت فرنسا جذور الطائفية ...الكاتب:
-
فضيحة جديدة.. إطلالات إباحية وصور عارية لقريبة ...الكاتب:
-
فضيحة "حشيش في الزفاف".. بطلتها ميغان ماركل ...الكاتب:
-
صور فضائية لأهداف "إيرانية" في دمشق بعد ...الكاتب:
-
بابا فانجا: ترامب سيصاب بالصمم وبوتين سيتعرّض ...الكاتب:
-
من المنتصر في سوريا بعد تنفيذ الانسحاب ...الكاتب:
-
الضربة الإسرائيلية قرب دمشق.. سر "الطائرتين المشبوهتين" ...الكاتب:
-
هتلر فر من برلين إلى الأرجنتين ...الكاتب:
بحثا عن مشروع وطني فلسطيني
ثمّة حاجة إلى مشروع وطني فلسطيني بديل يأخذ في الاعتبار أن مشروع الدولتين صار من الماضي. يقوم هذا المشروع الذي لعبت إسرائيل دورا في قتله على أن هناك فلسطينيين متمسكين بأرضهم.
لا يختلف اثنان على أن رئاسة فلسطين لأكبر تجمع لأعضاء في الأمم المتحدة، وهو مجموعة الـ77، تشكّل انتصارا معنويا كبيرا، خصوصا أن هذه المجموعة التي بدأت بـ77 دولة صارت تضمّ، مع مرور السنين، 134 عضوا من أعضاء الأمم المتحدة. فوق ذلك كلّه، أنّ فلسطين ليست عضوا كامل العضوية في الأمم المتحدة. تتمتع فلسطين بصفة مراقب وهذا يعطي فكرة عن أن هناك قضيّة ما زالت حيّة، هي قضيّة شعب حرم من حقوقه ويعاني من الاحتلال الإسرائيلي لأرضه، بل من الزحف المستمرّ لهذا الاحتلال الذي يعني بين ما يعنيه تحويل الأرض الفلسطينية إلى أرض طاردة لأهلها.
سلّم وزير الخارجية المصري رئاسة لجنة الـ77 إلى رئيس السلطة الوطنية محمود عبّاس (أبومازن). ترافق ذلك مع احتفال عربي في نيويورك بتلك المناسبة التي تشير إلى اختراق سياسي جديد للقضيّة الفلسطينية يمكن اعتباره امتدادا للزيارة التي قام بها ياسر عرفات لمقر الأمم المتحدة في العام 1974، وإلقاء خطابه المشهور الذي قال فيه، موجها كلامه إلى المجتمع الدولي، “لا تدعوا غصن الزيتون يسقط من يدي”.
هناك بالطبع إنجاز دبلوماسي كبير. لكنّ هذا الإنجاز لا يمنع طرح سؤال في غاية الأهمّية. يتعلّق هذا السؤال بما هي الترجمة العملية لهذا الإنجاز على أرض الواقع، أي أرض فلسطين والضفة الغربية تحديدا؟
عندما انعقد مؤتمر مدريد للسلام في تشرين الأوّل – أكتوبر 1991، تحدّث اسحق شامير، رئيس الوزراء الإسرائيلي وقتذاك، عن خلق أمر واقع جديد على الأرض. قال ما معناه إن إسرائيل ستفاوض في حال وجدت نفسها مضطرة إلى ذلك تحت الضغط الأميركي، لكنّها ستعمل في الوقت ذاته على تغيير الوضع القائم على الأرض عن طريق الاستيطان. لمّح شامير وقتذاك إلى مفاوضات يمكن أن تستغرق عشر سنوات تستطيع إسرائيل خلالها تقطيع أوصال الضفّة الغربية بزرع أكبر عدد من المستوطنات فيها.
لم يتغيّر شيء منذ أدلى شامير بتصريحاته هذه في مدريد بعدما أجبرته الإدارة الأميركية، التي كان على رأسها جورج بوش الأب، على حضور المؤتمر المنعقد في العاصمة الإسبانية. لم يتغيّر شيء منذ انعقاد مؤتمر مدريد، خصوصا أن بنيامين نتنياهو الذي كان ناطقا باسم الوفد الإسرائيلي في مدريد، صار رئيسا للوزراء وهو ينفّذ بدقّة متناهية ما رسمه رئيس الوزراء الإسرائيلي في أثناء المؤتمر الذي استضافته العاصمة الإسبانية. كان الهدف من مؤتمر مدريد التوصل إلى تسوية شاملة في الشرق الأوسط في أعقاب تحرير الكويت من الاحتلال العراقي.
هناك واقع جديد في فلسطين حاليا. هذا الواقع هو الذي يهمّ إسرائيل التي لم تؤمن يوما بالأمم المتحدة وقراراتها. في النهاية يهمّ إسرائيل الكونغرس الأميركي ونفوذها فيه أكثر بكثير من قرار يصدر عن الأمم المتحدة، أو ترؤس فلسطين لمجموعة الـ77. لا ينفع فلسطين في شيء غياب أي نفوذ للسلطة الوطنية أو لمنظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن. ولا ينفعها في شيء كل الاختراقات التي يمكن أن تحقّقها في الأمم المتحدة في ظلّ وجود ما يزيد على 800 ألف مستوطن إسرائيلي في الضفّة الغربية.
ثمّة فارق كبير بين الرحلات الخارجية والسياسة الخارجية. ثمّة فارق كبير بين الضفة الغربية الخالية من المستوطنين، ووجود كل هذه الآلاف منهم فيها. ليست الضفّة الغربية حاليا سوى أرض محتلة مستباحة إسرائيليا. لا تستطيع مجموعة الـ77 أن تفعل شيئا في مواجهة إرهاب الدولة الذي تمارسه إسرائيل. لن يقدّم ولن يؤخر احتفال في نيويورك تقيمه المجموعة العربية لـ“أبومازن” في مناسبة انتقال رئاسة مجموعة الـ77 إلى فلسطين. ليس كلّ ذلك سوى جوائز ترضية لا تعني شيئا في نهاية المطاف، ما دام عدد المستوطنين في الضفّة الغربية يزداد يوما بعد يوم في ظلّ تطويق مستمرّ للقدس.
لا يميّز الوضع القائم على الأرض حاليا عمل إسرائيل كلّ ما تستطيع من أجل إلغاء حل الدولتين، مستندة إلى الاستيطان فحسب، بل يميّزه أيضا غياب أي علاقة أميركية – فلسطينية. هناك تجاهل فلسطيني للولايات المتحدة، يترافق مع انحياز أميركي كامل لإسرائيل. توّج هذا الانحياز نقل السفارة الأميركية إلى القدس واعتراف إدارة دونالد ترامب بالمدينة المقدّسة عاصمة لإسرائيل. الأكيد أن القيادة الفلسطينية الحالية لم تكن قادرة على عمل شيء لوضع حدّ للانحياز الأميركي لإسرائيل، لكنّها لم تفعل في المقابل أيّ شيء من أجل الإبقاء على شعرة معاوية مع واشنطن.
لعلّ أخطر ما في الأمر، في هذه الأيّام، أنّ “أبومازن”، نفسه، لم يجد ما يقوله لمجموعة من الشخصيات الفلسطينية التقاها أخيرا في القاهرة سوى أن لا دولة فلسطينية مستقلّة في السنوات الـ15 المقبلة وأن من يقول لكم عكس ذلك “كاذب”. هذا كلام واقعي وصادق يصدر عن رجل يعرف تماما أن حلّ الدولتين لم يعد قائما في ظلّ المعطيات المتوافرة. ما لم يقله رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية هو ما الذي سيتغيّر في السنوات الـ15 المقبلة حتّى يصبح بعد ذلك الكلام عن الدولة الفلسطينية المستقلة كلاما مقبولا، وكي يتخلّى الفلسطينيون عن يأسهم من إمكان تحويل حلّ الدولتين إلى واقع؟
الجواب أن شيئا لن يتغيّر. هناك 800 ألف مستوطن في الضفة الغربية الآن. هذا العدد سيزداد في السنوات القليلة المقبلة. هناك استحالة لحلّ الدولتين بعدما صارت إسرائيل كلّها أسيرة الاستيطان. سيقرر المستوطنون في الانتخابات المقررّ أن تجري في أيّار – مايو المقبل من سيكون رئيس الوزراء. بقي نتنياهو أم لم يبق، لم يعد ذلك السؤال. إسرائيل صارت رهينة لدى المستوطنين بملء إرادتها. لكنّ أغرب ما في الأمر أن لا مشروع وطنيا فلسطينيا بديلا من مشروع حلّ الدولتين الذي رفضته إسرائيل أساسا.
ثمّة حاجة أكثر من أيّ وقت إلى مشروع وطني فلسطيني بديل يأخذ في الاعتبار أن مشروع الدولتين صار من الماضي، بل شبع موتا. يقوم هذا المشروع، الذي لعبت إسرائيل دورا في قتله بمشاركة منفذي العمليات الانتحارية من “حماس”، وغير “حماس”، في مرحلة ما بعد اتفاق أوسلو في العام 1993، على أنّ هناك فلسطينيين متمسّكين بأرضهم. هؤلاء يقاومون الاحتلال يوميا، ويرفضون تحويل الضفّة الغربية أرضا طاردة لأهلها. يتحمّل هؤلاء ما لم يستطع أي شعب آخر تحمّله وهم يعرفون تماما أن سياسة الاستيطان لن تكون قادرة على إلغاء الهوية الفلسطينية في يوم من الأيّام.
لا يمكن إلا الترحيب بترؤس فلسطين لمجوعة الـ77. سيكون الترحيب أكبر لو وجد من يعترف بأن السياسة الخارجية شيء، والسفر إلى الخارج شيء آخر، وأن لا بديل في الوقت الراهن من بحث عن بلورة لمشروع وطني فلسطيني جديد في ظلّ انتفاء مشروع حلّ الدولتين..
تابعونا
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 176
- بالصور والفيديو: الناشطة المصرية علياء المهدي وناشطات ''فيمن FEMEN'' يتعرّين احتجاجاً على الدستور المصري 117
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 52
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 31
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 27
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- حسن البنا مؤسس الجماعة.. بين اليهودية والماسونية 21
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)