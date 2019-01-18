حَملَةٌ إسرائيليّةٌ على مهاتير محمد والنَّائِبَين العَربيَّتَين المُسلِمَتَين إلهان عمر ورشيدة طليب وإشهارُ سَيفِ “مُعاداة الساميّة” في وُجوهِهم.. هَل سَيَرضَخون لهذا الإرهاب الابتِزازيّ؟ ولِماذا ننْحَنِي احتِرامًا لشَجاعَتِهم وصلابتِهِم في هذا الوَقتَ بِالذَّات؟

- تقرير كشف أنه دفع محاميه السابق للكذب.. نواب يسعون للتحقيق مع ترامب
- مشروع قانون بمجلس النواب الأميركي لوقف تسليح السعودية
- باسيل يلعب دور ممثل النظام السوري في قمة بيروت
- حَملَةٌ إسرائيليّةٌ على مهاتير محمد والنَّائِبَين العَربيَّتَين المُسلِمَتَين إلهان عمر ورشيدة طليب وإشهارُ سَيفِ “مُعاداة الساميّة” في وُجوهِهم.. هَل سَيَرضَخون لهذا الإرهاب الابتِزازيّ؟ ولِماذا ننْحَنِي احتِرامًا لشَجاعَتِهم وصلابتِهِم في هذا الوَقتَ بِالذَّات؟
- القبض على قاتل ومغتصب آية مصاروة في ملبورن والصدمة تجتاح أستراليا
- طلبت الـ"يونيفيل" معدّات متطوّرة لاستشعار "الحفر" فرفض "الحزب"!
- قمة بيروت: العرب تخلّوا عنها ولبنان مسؤول
- خلوات الطوائف وخوافها.. أو أفول "العهد"
- في 2019.. انخفاض أسعار المنازل بأستراليا الأكبر عالميًا
- أستراليا.. نفق "ويست كونيكس" يتسبب في شروخ بالمنازل بدون تعويضات
- أستراليا تسعى إلى إلغاء جنسية ١٨ مواطنا وتحويلهم إلى أشخاص بلا دولة
- المواصلات العامة في أستراليا جحيم لا يطاق
- صدمة بيروت... قمَّة بلا رؤساء!
- الإعتذارات العربية تتواصل... والقمة الاقتصاديــة على مستوى هزيل
- بالمَحاضِر: لماذا يتجاهل لبنان التحذيرات الدولية؟
- كواليس لقاء بكركي: سَمَك بلا حَسَك بين «التيار» و«القوات»
- المجلس الدرزي يَرصّ صفوفه.. ويبايع سياسة جنبلاط
- باسيل لأبو الغيط: أعيدوا سوريا فوراً!
- لقاء بكركي بين مشهدين: إقليمي ومسيحي
- حلفاء لغير لبنان في لبنان
- لماذا لا يصاب الفيل بالسرطان؟ العلم يحل اللغز
- خبراء يوصون بتقليص استهلاك اللحوم وزيادة تناول المكسرات لحماية الكوكب
- أكثر هواتف مبيعا في العالم | شركات كانت في الصدارة واختفت من السوق توب_10
- فرنجية يكرر رفض الثلث المعطل ل"التيار الحر" وباسيل يتحدث عن "طعن بالظهر واستقلاليين وتبعيين "
- «الإنقسام اللبناني» يملأ فراغ القمة بغياب القادة العرب
- جنبلاط: «المذهبي الدرزي» بلا سياسة!
- التسليح الأميركي يثير أزمة في المجلس النيابي
- قمة بلا رؤساء!
- لو كنت ميشال عون
- ديبلوماسية أميركية متجددة مع حلفاء افتراضيين
- المحكمة الدولية الخاصة بلبنان تدعو إلى تقديم طلبات للقبول في قائمة المحامين الراغبين في تمثيل المتضررين
- الحكومة المصرية تقترض بليون دولار من المصارف
- أبو الغيط: إذا توافقت الدول العربية على دعوة سورية ننفذ فورا
- الحرب ضد النفايات.. طرابلس اللبنانية تقود حملة "الفيحاء تفرز"
- توقعات الأبراج ليوم January 18, 2019
- نيويورك تايمز: قصة الرجل الذي طارد قاسم سليماني
- رشوة جنسية تحدث زلزالا في جهاز القضاء الإسرائيلي
- الثلث المعطل انتصار لمسيحيي لبنان أم احتكار لقرار الطائفة
- «صدمة» في بيروت مع «دومينو» خفْض مستوى التمثيل بالقمة التنموية
- لبنان: استضافة القمة العربية التنموية ستنعكس بالإيجاب على اقتصادنا
- تجاذبات داخلية وخارجية ترخي بظلالها على «قمة بيروت»
- بحثا عن مشروع وطني فلسطيني
- كاميرا ومدينة - لبنان 2
- مُعظم رؤساء وملوك الدول العربية لن يحضروا “القمّة”… و”الصورة مخيبة للآمال”؟
- ميقاتي: للعمل على وقف الخروقات الاسرائيلية للبنان وتطبيق القرارات الدولية
- مقتل طالبة إسرائيلية في أستراليا
- إيران تستغل العقوبات الأميركية لتهجير المهاجرين الأفغان
- "تستمتع لأقصى حد"...السعودية الهاربة تأكل لحم الخنزير لأول مرة وتجلس في المقهى "عارية الساقين"
- نيللي تحتفل بعيدها السبعين
- الحواجب الأكثر جاذبية بنظر الرجال
اخترنا لكم
-
نيويورك تايمز: قصة الرجل الذي طارد قاسم ...الكاتب:
-
الهندية "بادما لاكشمي" مثيرة بالبكيني ...الكاتب:
-
عميل فلسطيني باع "أبو جهاد" لاستخبارات إسرائيل ...الكاتب:
-
القذافي واختفاء الصدر.. ملف شائك وابتزاز سياسي ...الكاتب:
-
مكتسبات «حزب الله» من حرب سوريا تُعادل ...الكاتب:
-
"جسد للبيع".. هكذا حوّلت الدعاية الفتاة إلى ...الكاتب:
-
في مصر، هل أطاحت المخابرات المركزية بالملك ...الكاتب:
-
يرفض العالم استقبالهم.. أين يذهب لاجئو سوريا؟ ...الكاتب:
-
صحيفة إسبانية: مسيحيو العراق يحنون لعهد صدام ...الكاتب:
-
لماذا تحظى النساء بجنس أفضل في ظل ...الكاتب:
-
حين تشعر “ديرشبيغل” بالعار ...الكاتب:
-
بعد ذبح السائحتين.. جريمة بشعة أخرى تقسم ...الكاتب:
-
لعنة باريس.. كيف زرعت فرنسا جذور الطائفية ...الكاتب:
-
فضيحة جديدة.. إطلالات إباحية وصور عارية لقريبة ...الكاتب:
-
فضيحة "حشيش في الزفاف".. بطلتها ميغان ماركل ...الكاتب:
-
صور فضائية لأهداف "إيرانية" في دمشق بعد ...الكاتب:
-
بابا فانجا: ترامب سيصاب بالصمم وبوتين سيتعرّض ...الكاتب:
-
من المنتصر في سوريا بعد تنفيذ الانسحاب ...الكاتب:
-
الضربة الإسرائيلية قرب دمشق.. سر "الطائرتين المشبوهتين" ...الكاتب:
-
هتلر فر من برلين إلى الأرجنتين ...الكاتب:
حَملَةٌ إسرائيليّةٌ على مهاتير محمد والنَّائِبَين العَربيَّتَين المُسلِمَتَين إلهان عمر ورشيدة طليب وإشهارُ سَيفِ “مُعاداة الساميّة” في وُجوهِهم.. هَل سَيَرضَخون لهذا الإرهاب الابتِزازيّ؟ ولِماذا ننْحَنِي احتِرامًا لشَجاعَتِهم وصلابتِهِم في هذا الوَقتَ بِالذَّات؟
الصُّوماليّة العَربيّة المُسلِمَة إلهان عمر التي دخلت التَّاريخ الأمريكيّ كأوّل نائِب مُحَجَّبة في مجلس النُوّاب تتَعرَّض حاليًّا لحَملةٍ صُهيونيّةٍ شَرِسَة تتَّهِمها بمُعاداة الساميّة لأنّها انتَقَدت في تغريداتٍ سابقةٍ الجَرائم الإسرائيليّة في قِطاع غزّة التي اعتَبرها المُحَقِّق الدوليّ أريك غولدستين جَرائِم حَرب.
السيّدة إلهان لم تُرهِبْها الحَمْلة الإسرائيليّة المُنظَّمة التي بَدأت تُنَقِّب في ماضِيها السياسيّ مِن أجل إسكات صَوتِها، وظهرت على شاشَة قناة “سي إن إن” تُؤكِّد تَمَسُّكَها بكُل كلمة قالَتها وخاصَّةً التَّغريدة الشُّجاعَة التي ذكَرَت فيها “إسرائيل قامَت بتنويم العالم مِغْناطِيسِيًّا، فليُوقِظ الله النّاس، وليُساعِدهم على رؤية مُمارَسات إسرائيل الشِّريرة”، هل يَستطيع زعيم عَربيّ “التَّغريد” بهذه الكَلِمات الصَّادِمَة النَّابِعَة مِن القَلب في هذه الأيّام؟
أمْس شنَّت الحُكومة الإسرائيليّة حملةً أُخرَى مُستَخدمةً تُهمَة “مُعاداة الساميّة” نفسها ضِد الدكتور مهاتير محمد، رئيس وزراء ماليزيا، لأنّه رفض إعطاء تأشيرات دُخول لرياضيّين إسرائيليّين للمُشارَكةِ في مُسابقةٍ دوليّةٍ للسِّباحة، وقال إيمانويل نحشون، المُتَحدِّث باسم الخارجيّة الإسرائيليّة، إنّ حُكومته “تُدين هذا القَرار الذي استُلهِم بِلا شَك مِن مُعاداة الساميّة المَسعورة لرئيس الوزراء مهاتير” ولا نَعتقِد أنّ هذه الحَملة ستُرهِب الدكتور مهاتير الذي قال إنّه لَنْ يَسمَح للإسرائيليّين بدُخولِ بلاده، وإذا كانَ قراره هذا لا يُعجِب اللَّجنة المُنَظِّمة للمُسابقةِ المَذكورة فلتُقِمها في مَكانٍ آخَر غَيرُ مَأسوفٍ عَليها.
***
ولا يُمكِن أن ننسى ونَحن نتناول هذا المَوضوع ما تعرّض، وما زال يتَعرّض له، جيرمي كوربن، زعيم حِزب العُمّال البريطاني، مِن حملات مُهينِة ومُذِلَّة، تَرتَكِز على اتِّهامه بمُعاداة الساميّة لأنّه يَدعَمُ حُقوق الشَّعب الفِلسطينيّ وقادَ مُظاهرات ضِد غزو العِراق واحتِلالِه، والعُدوان على قِطاع غزّة، ولم يَتْرُكوا حَجَرًا في تاريخه لم يلقبوه بحثًا عَن صورة أو عبارة تُؤكِّد وقوفه ضِد الظُّلم الإسرائيليّ.
ولا نَكشِف سِرًّا عندما نقول أنّ كُل ما يَجرِي في بريطانيا حاليًّا مِن أزماتٍ تعود مُعظَم أسبابها إلى وجود لوبي قويّ يتزعّمه بعض أنصار إسرائيل لمَنع كوربن مِن تشكيل الحُكومة البريطانيّة القادِمَة بعد فَشَل تيريزا ماي في تمرير اتّفاقها حول مرحلة ما بَعد خُروج بريطانيا (بريكست) مِن الاتحاد الأوروبي في مجلس العُموم، حيث تحالف توني بلير المَعروف بعَلاقاتِه القويّة مع رئيس الوزراء الإسرائيليّ بنيامين نِتنياهو، وجناحه في حزب العمال مع خُصوم حزبه لمنع إجراء استِفتاءٍ جديد، أو سحب الثِّقة مِن حُكومة المُحافظين، والذَّهاب إلى انتِخاباتٍ برلمانيّةٍ مُبْكِرَةٍ، لأنّ البَديل حُكومة عُمّاليّة ائتلافيّة بزَعامَة كوربن.
النائب إلهان عمر لم تتراجَع عن مَوقِفِها الدَّاعِم للحَق الفِلسطينيّ المَشروع الذي كفَلته الشَّرائع الدوليّة، والحال نفسه يُقال عن السيّدة رشيدة طليب، التي أقسَمَت اليَمين كعُضوة في مجلس النوّاب وهي ترتدي الثَّوب التَّقليديّ الفِلسطينيّ، ومُتباهيَةً بدَعمِها لحَركة المُقاطِعة للدولة العبريّة، فهذا الابتِزاز باتَ يَجِد مَن يتَصَدَّى لَهُ، ويتحَدَّى أصحابه بقُوّة وصلابة، رغم عُنف الحَملات الإسرائيليّة في الغَرب، وبعض البُلدان العَربيّة المُطَبِّعة، ولنْ نُفاجَأ إذا ما أقدَمَت بعض هذه الدول إلى تَجريمِ مَن يَنْتَقِد الاحتِلال والعُدوان الإسرائيليّ.
***
المُؤسِف أنّ هذه المَواقِف المُشَرِّفة للنائِبَين في مجلس النوّاب الأمريكيّ الذي يُعتَبر عرين اللُّوبي الصهيونيّ، وكذلك للرجل الرجل الدكتور مهاتير محمد، تأتِي في وقت “تَقصِفنا” فيه أنباء التَّطبيع العَربيّ الرَّسميّ مع دولة الاحتِلال الإسرائيليِ، مِن كُل الاتِّجاهات فَلا يَمُر يَوم دُونَ زِيارَة فريق رياضيّ إسرائيليّ لعاصِمَةٍ عَربيّةٍ، أو مُرور طائِرات إسرائيليّة في أجواءِ عَواصِمٍ أُخرَى، أو هُبوط نَظيراتِها العَربيّة في مَطاراتٍ إسرائيليّةٍ، وكأنّ مُبادَرة السَّلام العَربيّة جَرى تَطبيقُها على الأرض، وباتَت المُقدَّسات العَربيّة والإسلاميّة في مَدينة القُدس تحت السِّيادَة العَربيّة.
نَعتَز في هذا المِنْبَر ونَفتَخِر بالنَّائِبَين إلهان عمر وزَمِيلَتها رشيدة طليب، مِثْلَما نُثَمِّن مَوقِف الزَّعيم الشَّريف مهاتير محمد، وكُل الذين قالوا ويَقولون “لا” كبيرة في وَجْهِ الاحتِلال والعَربدة الإسرائيليّة، وينْحازون جَميعًا للحَق دُونَ أن يُرهِبهم سِلاح “مُعاداة الساميّة” الذي تُشْهِره دولة الاحتِلال في وُجوهِهم والآلاف غيرهم، بِما في ذلك كاتِب هذه السُّطور، والصَّديق العَزيز جيرمي كوربن، الذي أكَّد أنّ أوّل قرار سيَتَّخِذه فَوْر تَشكيل الحُكومة هو الاعتِراف بدَولَةِ فِلسطين.
تابعونا
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 176
- بالصور والفيديو: الناشطة المصرية علياء المهدي وناشطات ''فيمن FEMEN'' يتعرّين احتجاجاً على الدستور المصري 117
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 52
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 31
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 27
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- حسن البنا مؤسس الجماعة.. بين اليهودية والماسونية 21
عبد الباري عطوان
صحافي فلسطيني عربي مقيم بلندن، ناشر ورئيس تحرير صحيفة "رأي اليوم" الالكترونية.
- حَملَةٌ إسرائيليّةٌ على مهاتير محمد والنَّائِبَين العَربيَّتَين المُسلِمَتَين إلهان عمر ورشيدة طليب وإشهارُ سَيفِ “مُعاداة الساميّة” في وُجوهِهم.. هَل سَيَرضَخون لهذا الإرهاب الابتِزازيّ؟ ولِماذا ننْحَنِي احتِرامًا لشَجاعَتِهم وصلابتِهِم في هذا الوَقتَ بِالذَّات؟
- هَل يُؤشِّر مَقتَل خمسة جُنود أمريكيّين في مِنبج إلى عَودَةٍ قَويّةٍ لتَنظيم “الدولة الإسلاميّة”؟ ولِماذا يُشَكِّك البَعض بمِصداقيّة هَذهِ الرِّواية ويتَّهِمون جِهاتً أُخرَى؟ وهَل سَيُؤدِّي هذا التَّفْجير إلى “وَقْف” الانسِحاب الأمريكيّ مِن شِمال سورية أمْ “تَسريعَه”؟ وما هو مَصير “المَنْطِقَة الآمِنَة”؟
- هل ستنجح “نصائح” نتنياهو في اخراج القوات الإيرانية من سورية بعد ان فشلت غارات طيرانه؟ ولماذا تطالب أمريكا العراق بحل ونزع سلاح 67 فصيلا من الحشد الشعبي الآن؟ وما علاقة هذا الطلب بتحريض رئيس الوزراء الإسرائيلي المتصاعد ضدها؟ وهل سيرضخ له عادل عبد المهدي؟
- كيف سيرد الرئيس اردوغان على تهديدات ترامب بتدمير بلاده اقتصاديا انتصارا لحلفائها الاكراد؟ هل سيذهب الى موسكو وطهران طلبا للدعم؟ ولماذا اختارت الإدارة الامريكية الحرب الاقتصادية وليس المواجهة العسكرية؟ وهل الأسد هو الرابح الأكبر من هذه الازمة؟
- وزير الخارجيّة الفِرنسيّ لم يُجافِ الحَقيقة عِندَما أكَّد أنّ “صفقة القرن” لم تَعُد مَطروحَةً الآن.. “صفقة وارسو” تتقدَّم عليها والتُّحالُف السُّنِّيّ العَربيّ رأسُ حِربَتَها.. لَماذا سنَحتفِل بفَشَلِها مِثْلَما احتَفلنا بانْهيارِ مَنظومَة “أصدقاء سورية” ومَشروعِها العُدوانيّ الأمِريكيّ؟
- لِماذا نتَوقَّع نتائِج عكسيّة للغارات الصاروخيّة الإسرائيليّة على سورية؟ وما عُلاقَة هذا القَصف بجَولةِ بومبيو العَربيّة الخليجيّة؟ وكيفَ نَشعُر بالأسَف لفَرح بَعض العَرب بهَذهِ الغارات؟ وهَل ستَنْجَح “مَنظومَة بولندا” الجَديدة فيما فَشِلَت فيه منظومة “أصدقاء سورية” الأكبَر والأضْخَم.. إليْكُم الإجابَة
- عِندَما يُهَدَّد بومبيو بأنّ أمريكا ستَنْتَقِل مِن مَرحلةِ احتِواء إيران إلى الهُجوم عَليها فهذا “إعلانُ حَربٍ”.. واستِهدافُ لُبنان بسَببِ صَواريخ “حِزب الله” قَد يَكون أوّل جَولاتِها.. هَل سيَكتَفِي بدَعوةِ دُوَل الخَليج لحَلِّ خِلافاتِها للتَّفَرُّغ لمُواجَهةِ الخَطر الإيرانيّ أمْ سيَعمَل على فَرضِه؟ ومَاذا يَقصِد بقَولِه أنّه لن يَسمَح بتَحَوُّل سورية إلى لبنان ثَانِيَة؟
- لماذا رفض اردوغان استقبال بولتون بشكل مهين وهاجمه بشراسة غير مسبوقة؟ هل أفسد نتنياهو طبخة الانسحاب الأمريكي من شمال شرق سورية؟ وما هي خيارات الرئيس التركي الحالية؟ وكيف سيكون الرد الروسي السوري على هذه التطورات التي تصب في مصلحتهما؟
- إيران تتَحَدَّى وتُرسِل مُدمِّراتها البَحريّة إلى الشَّواطِئ الأمريكيّة رَدًّا على دُخولِ حامِلَة الطَّائِرات الأمريكيّة “ستينيس” مِياه الخَليج.. هل سيَكون سِلاح البَحريّة الإيرانيّ مُفاجأةَ الحَرب القادِمَة بَعد الصَّواريخ البَاليستيّة؟ ولِماذا لا نَسْتبعِد أنْ تَكون جَولَة بومبيو للمِنْطَقة تَوزيعًا للأدْوار على دُوَل “النِّاتو” السُّنِّيّ؟
- لماذا نَختَلِف مَع الرئيس البشير في استِخدام مُصطَلح “المُؤامرة” في تَوصيفِه لاحتِجاجات السودان الشعبيّة الحاليّة؟ وهل يتَلَقَّى المُتظاهِرون تَعليمات مِن مُخابَرات وسِفارات خارجيّة فِعلًا؟ وما هِي النَّصيحة التي نُوجِّهها إليه للخُروج مِن الأزَمَةِ الحاليّة؟
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)