- الصّاروخ “المُتميّز” وصل إلى شِمال تل أبيب.. وأكّد انهِيار منظومة الدّفاع الإسرائيليّة.. ثلاثة خيارات أمام نِتنياهو للرّد.. لماذا نعتقِد أنّ القادِم أعظم؟
- بعد نجاح الوساطة المصرية.. وقف إطلاق النار في قطاع غزة
- الاحتلال يقصف مكتب هنية ومبنى الأمن الداخلي بغزة
- مليارات لبنان "تبخرت" بسبب الفساد!
- كبارة: تعدد المناطق الاقتصادية يحولها إلى سوبرماركت
- عاصفة “الحجّاج بومبيو”!
- لماذا فيسبوك أسرع بكثير بحجب صور التعري من حجب مقاطع الفيديو الإرهابية؟
- ألمانيا تطلب إجراء فحص شامل.. هل يهدد 5جي صحة الإنسان؟
- قداس دير القمر: باسيل يتلاعب بمصالحة الجبل
- مخاوف من إنهيار بدَّدتها إيضاحات.. وعون الى مـــوسكو.. ونصرالله يردّ غداً
- للمرة الأولى.. صاروخ من غزة يصيب شمال تل أبيب ونتنياهو يتوعد
- بومبيو يترك تداعياته ومراجعات مالية إلى الواجهة
- مقتدى الصدر في بيروت منذ أشهر: هل هو في إجازة أم يمهد لخطوة أخرى؟
- إشتباك «على الكوع» بين قيومجيان والغريب؟
- لا بدّ للبنان أن يقلق
- لا تغيير في سياسة واشنطن اللبنانية
- إستقالةُ عون وتعيينُ ترامب
- رسائل بومبيو: كيف سيـــردّ نصرالله.. وماذا فعل بري؟
- «التيار» محكوم بالتفاهمات... وإلّا؟
- إستياء في المناطق الشعبية الطرابلسية: لماذا لم يقف المستقبل ومرشحته على خاطرنا؟
- هكذا يصارح الرئيس نجيب ميقاتي كوادر العزم
- بومبيو يكشف عن لائحة عقوبات قريبة تطال حلفاء «حزب الله»
- لجم العجز أصبح مسألة وجود
- كارثة بيئية تهدّد الأهالي والأراضي في دير الأحمر وقرى مجاورة
- عون في موسكو اليوم... نازحون ونفط ولا اتفاقات عسكرية
- "فيرونيكا" يصل أستراليا.. و يهدد أكبر مراكز تصدير الحديد
- سائح من الشرق الأوسط
- القوات تفتح النار على «الطاقة»
- الحريري «يحرتق» على زيارة عون إلى موسكو
- نموذج دير عمار-2: أهكذا يبدأ الإصلاح؟
- بومبيو يعطي بيروت الفرصة الأخيرة للابتعاد عن طهران!
- «ما بعد بومبيو»: ترقُب خطير وحزب الله يردّ غداً على «الإساءة»
- الخلوي الذي يبيض ذهباً
- أزمة النفايات: أوّل انتفاضة ضدّ الشراكة
- مرج بسري ممنوع على الشعب... ونوابه
- 21 مليار دولار «تختفي» من ميزانية مصرف لبنان!
- الدولة متوقّفة عن الدفع... للضمان
- سوليدير: القبض على قلب بيروت
- «مجارير» التكرير تغرق أكبر سهول البقاع
- «بلوكات» حول مخيم المية ومية: إجراء أمني أم جدار فصل؟
- «أنا امرأة بلا أهليّة في الأحوال الشخصية»: جلسة استماع علنيّة أمام برلمان موصد
- «استقامة» سياسيّة نادرة فضَحَت «العفن» القضائي
- توقعات الأبراج ليوم March 25, 2019
- حدث في مثل هذا اليوم March 25, 2019
- عريضة تطالب بمنح رئيسة وزراء نيوزيلندا جائزة نوبل للسلام
- لوباريزيان: بعد إعلان هزيمة تنظيم الدولة.. أين البغدادي؟
- "كيف تروج لمجزرة؟".. تحقيق للجزيرة يكشف أساليب لوبي السلاح بأميركا
- طيف تصريحات بومبيو يرافق عون إلى موسكو اليوم
- زمن الخيارات الصعبة في لبنان
- الضغوط الأميركية على حزب الله تكبل لبنان
اخترنا لكم
-
عريضة تطالب بمنح رئيسة وزراء نيوزيلندا جائزة ...الكاتب:
-
مصادر: القحطاني لم يمثل للمحاكمة في السعودية ...الكاتب:
-
وردة وبندقية وحجاب.. كيف وقع العالم في ...الكاتب:
-
قصة إيفانز.. الشرطية النيوزيلندية التي أثارت إعجاب ...الكاتب:
-
صورة رئيسة وزراء نيوزيلندا تضيء برج خليفة ...الكاتب:
-
ما لا تعرفه عن إيرينا "شيخ الإسلام": ...الكاتب:
-
البوسنة.. ذوو الضحايا يرحبون بسجن "كاراجيتش" مدى ...الكاتب:
-
كايلي جينر.. إثارة وأنوثة طاغية! ...الكاتب:
-
أستراليا: بعد الـ40 ألف دولار.. مكافأة مدى ...الكاتب:
-
معلومات جديدة.. هكذا حصل منفذ مجزرة نيوزيلندا ...الكاتب:
-
"فتى البيض" أيقونة عالمية في وجه كراهية ...الكاتب:
-
"يلعن الساعة التي صرت فيها رئيساً مضطراً ...الكاتب:
-
جندي سابق أبلغ عنه من قبل.. هنا ...الكاتب:
-
بطل مسجد لينوود للجزيرة: هكذا واجهت إرهابي ...الكاتب:
-
نيوزيلندا تكرّم ضحايا المسجدين وتُراجع قوانين السلاح ...الكاتب:
-
لن يُحكم بالإعدام.. العقوبة المتوقعة لسفاح نيوزيلندا ...الكاتب:
-
أستراليا: فيديو جديد لـ"فتى البيضة البطل".. وآلاف ...الكاتب:
-
بالفيديو.. مراهق استرالي يكسر بيضة فوق رأس ...الكاتب:
-
بعد مذبحة نيوزيلندا.. اعتداء عنيف على مسلمين ...الكاتب:
-
"يداه ملطختان بدماء مسلمي نيوزيلندا".. أستراليا تنتفض ...الكاتب:
الصّاروخ “المُتميّز” وصل إلى شِمال تل أبيب.. وأكّد انهِيار منظومة الدّفاع الإسرائيليّة.. ثلاثة خيارات أمام نِتنياهو للرّد.. لماذا نعتقِد أنّ القادِم أعظم؟
الصّاروخ الذي أطلقته المُقاومة الفِلسطينيّة من قِطاع غزّة ودمّر مَبنيين في شِمال مدينة تل أبيب، لا يُمكِن تقييمه من زاوية الخسائِر الماديّة أو البشريّة، التي أوقعها في صُفوف الإسرائيليين، وإنّما من كونِه يُشكّل بداية مرحلة نوعيّة جديدة، سيكون لها وقع الصّدمة في دولة الاحتلال وقادتها، لأنّه يُسجّل تآكُل منظومة الرّدع الإسرائيليّة المُمثّلة في القُبب الحديديّة أوّلًا، وحُدوث تطوّر نوعيّ غير مسبوق في سِلاح الصّواريخ الفِلسطينيّ، جاء انعِكاسًا لإبداع العُقول الفِلسطينيّة التي تقِف خلف تطوير قُدراته التّدميريّة، ودقّة إصابة أهدافه ثانيًا.
شهر آذار (مارس) الحاليّ سيدخُل التّاريخ العربيّ على أنّه شهر الجيل الجديد من الصّواريخ التي لم تَعُد عبثيّة
دون جِدال، صواريخ باتت تُضلّل الرّادات الإسرائيليّة المُتقدّمة جدًّا، وتصِل إلى أهدافها بدقّة، ممّا يعني أنّ الأجواء باتت مفتوحةً أمامها، ولم تعُد البُنى التحتيّة الإسرائيليّة في مأمن، ونحنُ نتحدّث هُنا عن المطارات والموانِئ وحتّى مفاعل ديمونا النّوويّ نفسه.
***
الصاروخ الجديد الذي حمل اسم “جعبري 80″، نسبةً إلى الشهيد أحمد الجعبري الذي اغتيل عام 2012، وصل مداه إلى 120 كم، وانطَلق من مدينة رفح جنوب القِطاع، وتُؤكّد مُعظم التّقارير الأوّليّة أنّ وحدة الصّواريخ في جناح كتائب القسام هي التي تقِف خلفه، وإن كان المُتحدّث الرسميّ باسمها لم يُعلِن ذلك رسميًّا، ونجزِم بأنّه سيُحقّق المُصالحة لأبناء القِطاع، وسيُوحّدهم جميعًا خلف فصائل المُقاومة.
بنيامين نِتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيليّ ووزير الدفاع في الوقت نفسه، وصف الهُجوم بأنّه “وحشيّ”، وتوعّد بالانتقام، وقرّر قطع زيارته للولايات المتحدة فور خِتام لقائه مع الرئيس دونالد ترامب في حركة “مسرحيّة” بواعِثها انتخابيّة محضة.
هُناك عدّة احتِمالات للانتقام الإسرائيليّ على هذه الصّدمة المُروّعة التي صاعدت منسوب القلق والرّعب لدى المُستوطنين الإسرائيليين الذين كانوا يعتقِدون أنّهم في مأمن، يُمْكِن حصرها كالتّالي:
أوّلًا: أن يُعطي نِتنياهو الضّوء الأخضر للجيش بشنّ هُجومٍ شاملٍ على قِطاع غزّة وإعادة احتلاله، والقضاء نهائيًّا على حركات المُقاومة فيه، وعلى رأسها “حماس” و”الجهاد الإسلامي”، وهذا أمرٌ مُستَبعدٌ كُلِّيًّا بالنّظر إلى الانسحابين الإسرائيليين المُهينين من غزّة وجنوب لبنان.
ثانيًا: أن يلجأ نِتنياهو إلى أُسلوبه المُعتاد، أيّ شن غارات مُكثّفة على القِطاع وإحداث أكبر حجم مُمكن من الأضرار الماديّة، ولكن بأقل قدر مُمكنٍ من الأضرار البشريّة لتجَنّب رد انتقاميّ، والاستعانة بالوسيط المِصريّ كصديق.
ثالثًا: إحياء سياسة الاغتيالات لقيادات حركة المُقاومة، وهي السياسة التي توقّفت في الفترة الأخيرة بعد التوصّل إلى اتّفاقات التّهدئة بوساطة مِصريّة.
نِتنياهو لا يُريد حربًا قبل أُسبوعين من الانتخابات الإسرائيليّة، ولكنّه وبسبب هذه الانتخابات، والمُنافسة الشّرسة التي يُواجهها لا يستطيع إلا أن يرُد، وإلا ظهر بمظهر القائد الضّعيف والجبان في مُواجهة مُقاومة تتصاعد وتيرتها، لا تتمثّل في صواريخ القِطاع فقط، وإنّما في العمليّات الفدائيّة النوعيّة في الضفّة الغربيّة التي كان آخِرها عملية سلفيت البُطوليّة.
أيًّا كان الرّد، فإنّ هذا الصّاروخ أفسد احتفالات نِتنياهو وترامب، ومن خلفِهما اللّوبي اليهوديّ في واشنطن بفرضِ “الشرعيّة” الإسرائيليّة على احتلال هضبة الجولان المُحتلُة، وكشف عن إرادةٍ عربيّةٍ إسلاميّةٍ قويّةٍ بالعودة إلى خِيار المُقاومة، وإفشال صفقة القرن بالتّالي، هذا أكثر ما تخشاه القِيادة الإسرائيليّة التي اعتقدت أنّ العرب استسلموا بالكامِل، وباتت بعض حُكوماتهم المُطبّعة ترى فيهم حُلفاء استراتيجيين.
نِتنياهو الذي هرول إلى القاهرة طالبًا وساطة الرئيس عبد الفتاح السيسي لوقف الجولة الأخيرة والثّالثة من الحرب في قِطاع غزُة بعد 48 ساعة من سُقوط 500 صاروخ وقذيفة في العُمق الإسرائيليّ، ربّما يخرُج الخاسِر الأكبر من هذه الحرب، لأنّ حركات المُقاومة ستَرُد بقوّةٍ أكبر، وصاروخ الجعفري الذي أصاب تل أبيب مُجرُد رسالة تحذير لما هو قادم.
***
الشعب الفلسطيني بات أمام خِيارين: الأوّل الموت جوعًا، أو الموت شهيدًا، ونجزِم بأنّ خِياره الثّاني هو المُرجّح، دون أيّ تردّد.
الإسرائيليّون وبمُساعدة بعض الحُكومات العربيّة فرضوا حِصارًا تجويعيًّا على مِليونيّ فِلسطينيّ، مرفوقًا بكُل أنواع الإذلال والمهانة، ويتوقّعون أن يقذفهم هذا الشّعب بالأرز والرّياحين، إنّهم لا يعرِفون هذا الشّعب الذي لم يتوقّف عن النّضال مُنذ مِئَة عامٍ على الأقل.
صاروخ تل أبيب قد يكون “فاتِحة الشهيّة” للطّبق الأدسم الذي سيليه، وربّما يدفع بملايين من الإسرائيليين إلى الملاجِئ بحثًا عن السّلامة، وهذا في حدّ ذاته ثلاثة أرباع الانتصار، والأهم من كُل ذلك أنّ هذا الرّد الصاروخيّ سيُشجّع أطرافًا أُخرى على الرّد الانتقاميّ على أيّ عُدوان يستهدفهم، ونحنُ نتحدّث هُنا عن الأشقّاء السوريين واللّبنانيين والإيرانيين أيضًا.
غزّة والضفّة تتعانقان بحرارةٍ على أرضيّةِ مُقاومةِ الاحتلال، بنَهجين يُكمّلان بعضهما البعض، ويلتقِيان على أرضيّة واحِدة وهي جعل الاحتلال الإسرائيليّ أكثر كُلفةً بشريًّا وماديًّا.. والأيّام بيننا.
تابعونا
- بالصور.. عارضة الازياء الاسرائيلية أورلي فاينرمان آخر عشيقة لسيف الإسلام القذافي
- كورتني كارداشيان تهوى حمالات الصدر الشفافة!
- ما لا تعرفه عن إيرينا "شيخ الإسلام": أصولها المسلمة منعتها من دخول أمريكا، وانتقلت من حقول روسيا إلى عالم الأزياء
- "فيرونيكا" يصل أستراليا.. و يهدد أكبر مراكز تصدير الحديد
- كايلي جينر.. إثارة وأنوثة طاغية!
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 176
- بالصور والفيديو: الناشطة المصرية علياء المهدي وناشطات ''فيمن FEMEN'' يتعرّين احتجاجاً على الدستور المصري 117
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 52
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 31
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 27
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- حسن البنا مؤسس الجماعة.. بين اليهودية والماسونية 21
عبد الباري عطوان
صحافي فلسطيني عربي مقيم بلندن، ناشر ورئيس تحرير صحيفة "رأي اليوم" الالكترونية.
- الصّاروخ “المُتميّز” وصل إلى شِمال تل أبيب.. وأكّد انهِيار منظومة الدّفاع الإسرائيليّة.. ثلاثة خيارات أمام نِتنياهو للرّد.. لماذا نعتقِد أنّ القادِم أعظم؟
- أربعة حراكات شعبيّة جديدة قد تُغيّر وجه مِنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومُستقبلها.. أحد عشر سببًا تُميّزها عن سابِقاتها.. ما هي؟ ولماذا نُعوّل كثيرًا على الحِراك الجزائريّ الحاليّ تحديدًا؟
- ترامب يحسم امره ويضع اردوغان امام خيارين صعبين صعبة.. اما صواريخ “اس 400” او طائرات “اف 35” الحربية الامريكية… فايهما يختار؟ وهل دخل شهر العسل التركي الأمريكي أيامه الأخيرة؟ وما هي “الخطة B” المتاحة لأنقرة ورئيسها؟
- زِيارتان ستُحدّدان عُنوان المرحلة القادمة: الأُولى لبومبيو والثّانية للجِنرال الروسيّ شويغو ورسالته السريّة للأسد.. هل اقتربت المُواجهة العسكريّة؟ وكيف سيكون خِيار محور المُقاومة: الموت جُوعًا أو في جبهات القِتال؟ وهل منع الصّادرات النفطيّة الإيرانيّة كُلِّيًّا بالتزامٍ إقليميٍّ أو قصفٍ إسرائيليٍّ سيكون نُقطة الصّفر؟
- صورةٌ “قلميّة” لعمليّة سلفيت الفدائيّة التي أرعبت الإسرائيليين ودفعت خُبراءهم إلى الاعتراف بشجاعة مُنفّذها وجُرأته.. لماذا يعتبرونها فألًا سيّئًا؟ وما هي الأخطار التي يُمثّلها مُنفّذها الشّاب الشّجاع عمر أبو ليلى؟ ولماذا نعتقد أنّ مُهمّته الاستشهاديّة لم تنتهِ وأنّ القادِم أعظم؟
- هل جاء اللقاء العسكري الثلاثي السوري العراقي الإيراني في دمشق للتحضير لمعركة استعادة شرق الفرات والقضاء على قوات سورية الديمقراطية؟ وماذا لو تدخلت القوات الامريكية لحمايتها؟ وهل كانت زيارة الأسد الخاطفة لطهران تمهيدا لهذه المعركة؟ وما هو دور العراق وايران المتوقع فيها؟
- عندما يرفُض الرئيس ترامب إدانة مُنَفِّذ مجزرة المسجدين في نيوزيلندا ووصفِه بالإرهابيّ فإنّها لن تكون الأخيرة.. نحن أمام تطوّر خطير وغير مسبوق لظاهرة “الإسلاموفوبيا”.. وهذهِ هي الأسباب
- إلى المُطبّعين العرب الذين نصّبوا نِتنياهو زعيمًا وحامِيًا في مؤتمر وارسو.. هل قرأتم تصريحات حليفه الحاخام ميخائيل التي تُريد إبادة العرب وتحويل غزّة إلى مقبرة؟ ولماذا نعتقد أنّ “فتواه” بأنّ لغة القوّة هي الوحيدة التي نفهمها كعرب ستقود إلى أُخرى مُعاكسة وقريبًا؟ وهل هي صُدفة أن تتزامن هذه العنصريّة مع الذّكرى الثّامنة للأزمة السوريّة ودُخول حرب اليمن عامها الخامس؟
- ّلهذهِ الأسباب نشعُر بالقلق من تَدخُّل هنري ليفي في شأن الحِراك الجزائري ونصائحه “الملغومة”… عجلة التّغيير انطلقت ولن تتوقّف.. ولن يكون هُناك “برادعي آخر”.. والضّمانة الكُبرى هي الوعيُ الشعبيّ الذي فرض بحضاريّته جميع مطالبه المشروعة ولن يسمح بعودة التّاريخ إلى الوراء.. وإليكُم قراءةً مُختلفةً للمشهد الجزائري
- الأردن ليس “جمهوريّة موز″ حتى يتحكّم بها المُلحق التجاريّ السامي الأمريكيّ.. لماذا نُطالب بـ”لا” قويّة تضع حدًّا لهذه البلطجة مرفوقةً بانفتاحٍ أكبر على الجارِ السوريّ؟ هل هُناك مشروع أمريكي لتفجير الأردن تمهيدا لتطبيق مُخطّط الوطن البديل؟ ولماذا نتوقّع فشله؟
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)