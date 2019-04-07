- أستراليا: حكومة بيرجيكليان الفضفاضة الجديدة تؤدي اليمين الدستورية
- أستراليا: حزب العمال يعلن دعم الحكومة في مساعدة فاتورة الطاقة
- التوقيت الشتوي يبدأ في هذه الولايات الأسترالية يوم الاحد 7/4/2019
- توقيف كارلوس غصن مجدّداً في طوكيو بناءً على شبهات جديدة
- بعد قمة تونس: عدم المبادرة ليس خياراً
- مبارك وبوتفليقة والخروج من الحكم
- بدون تعليق
- لجنة الكهرباء تُنجز عملها... بلا «المناقصة»
- أزمة المناقصة لخطّة الكهرباء تعمِّق الهوَّة المسيحية داخل الحكومة
- معارضو باسيل «يؤطّرون» حركتهم: لسنا «حركة تصحيحة» في التيار!
- أوجيرو تضلّل لجنة المال
- هل يدفع القطاع العام فاتورة «الإصلاح»؟
- استغراب اوروبي لاداء عون
- خطة الكهرباء كأنها مصير لبنان.. سياسة واقتصاداً
- لبنانيتان من «أرض الخلافة»
- جبق: تغطية صحية لكل اللبنانيين
- القوات ومحارق بلدية بيروت
- جلسة «بترولية» للحكومة اليوم و«استثنائية» محتملة غداً للكهرباء
- وهْج الأحكام المرتقبة في جريمة اغتيال الحريري الأب بدأ يلفح بيروت
- توقعات الأبراج ليوم April 4, 2019
- تفجير السلسلة خطر على البلد؟
- أصغر عارضة أزياء سورية: رفضت عروضا درامية... وأطمح للعالمية
- بعد صورتها العارية.. مدرسة تطلب تعويضا بـ3 ملايين دولار
- "رفضت الرقص" لأصدقاء زوجها.. فعاقبوها ببشاعة
- ولاية أمريكية جديدة تجرم ممارسة الجنس مع الحيوانات
- تقنية مذهلة لتجميل الأنف خلال 5 دقائق ودون جراحة!
- دراسات: مشروبات يتناولها الجميع تساعد على تطور السرطان
- أستراليا: الموازنة الفيدرالية 2019.. الفائزون والخاسرون
- أستراليا.. خبير اقتصادي: معونة 75 دولار لفواتير الطاقة "إهانة" والموازنة لم تأتِ بجديد
- الموازنة والكهرباء والنزوح... هل البلد ماشي؟
- جلسة عادية غداً و"كهربائية" متوقعة بعد غد.. وتعثّر التفاهم على نواب الحاكم
- دمشق ترفض تثبيت حق لبنان في ملكية مزارع شبعا
- بيروت تنتظر تعيين أعضاء اللجنة الروسية لحل أزمة النازحين
- هكذا «حزب الله» يُمرِّر العاصفة
- الإعفاءات الجمركية.. «على مدّ عينك والنظر»
- ترامب يتملَّص من الوعود
- «حزب الله» ماضٍ في «معركته»: الفاسدون «قلِقون»!
- عصام سليمان: الكيل طفح... وسنثأر لكرامتنا
- أزمة فندق ″كواليتي إن″ تتفاعل: هكذا أُقفل.. وهكذا تم كسر الأقفال
- محضر جلسة لجنة الشؤون الخارجية النيابية حول النازحين
- نقاش «بديهيات» في لجنة الكهرباء.. والمناكفة القواتية - العونية الحاضر الأكبر
- لجنة «الكهرباء» الوزارية: سجال ينتهي باعتذار أبو سليمان
- إعفاء كبار المكلّفين من الغرامات أمام مجلس الوزراء
- «مفوضية اللاجئين»... تهميش الدولة مستمر
- معامل الكهرباء: من يُجري المناقصات؟
- لبنان يستفز أميركا مجدداً: وزير خارجية فنزويلا في بيروت
- قمّة تونس والمعطيات الجديدة
- الحكومة في سباق مع الوقت.. وعلى أهبة اتخاذ قرارات موجعة
- مشروع موازنة عامة «معصورة» للمرة الأولى منذ الاستقلال
- بعد تنحي بوتفليقة.. ماذا ينص الدستور الجزائري؟
اخترنا لكم
-
هل يكون صعود “حزب الله” بداية انهياره؟ ...الكاتب:
-
بالتفصيل.. خطة الصين "الكاسحة" إذا اندلعت الحرب ...الكاتب:
-
النمسا تكشف عن صلات مالية بين منفذ ...الكاتب:
-
مجلة فرنسية: لهذا السبب اهتم النازيون بالبحث ...الكاتب:
-
هل كانت الصحافية الراحلة ماري كولفين عميلة؟ ...الكاتب:
-
هوية الجولان تضيع في دوامة المصالح الأميركية ...الكاتب:
-
عرض لانجري رائع وسط الثلوج في لبنان ...الكاتب:
-
كيف مهدت الاتصالات السرية بين نتانياهو والأسد ...الكاتب:
-
عريضة تطالب بمنح رئيسة وزراء نيوزيلندا جائزة ...الكاتب:
-
مصادر: القحطاني لم يمثل للمحاكمة في السعودية ...الكاتب:
-
وردة وبندقية وحجاب.. كيف وقع العالم في ...الكاتب:
-
قصة إيفانز.. الشرطية النيوزيلندية التي أثارت إعجاب ...الكاتب:
-
صورة رئيسة وزراء نيوزيلندا تضيء برج خليفة ...الكاتب:
-
ما لا تعرفه عن إيرينا "شيخ الإسلام": ...الكاتب:
-
البوسنة.. ذوو الضحايا يرحبون بسجن "كاراجيتش" مدى ...الكاتب:
-
كايلي جينر.. إثارة وأنوثة طاغية! ...الكاتب:
-
أستراليا: بعد الـ40 ألف دولار.. مكافأة مدى ...الكاتب:
-
معلومات جديدة.. هكذا حصل منفذ مجزرة نيوزيلندا ...الكاتب:
-
"فتى البيض" أيقونة عالمية في وجه كراهية ...الكاتب:
-
"يلعن الساعة التي صرت فيها رئيساً مضطراً ...الكاتب:
مبارك وبوتفليقة والخروج من الحكم
يُنسب للرئيس حسني مبارك بعد تنحيته أنه قال إنه ما كان ينوي أن يجدد لنفسه الرئاسة التي كان قد بقي عليها ستة أشهر تقريباً في عام 2011. ومثله نُسِب للرئيس الجزائري المستقيل عبد العزيز بوتفليقة هو أيضاً أنه قال إنه ما كان ينوي الترشح للرئاسة الخامسة. لا أستبعد أن الرئيسين كانا يفكران في الخروج قبل الساعة الأخيرة، لكن المشكلة أنه لا أحد يعرف معنى نهاية الوقت حتى يغادر. وفي العالم العربي الخروج من الحمام أصعب من دخوله، وأخطر كثيراً. ووقع اللوم في الحالتين، مبارك وبوتفليقة، على كاهل أفراد عائلتيهما، بأنهم كانوا يخططون لنقل السلطة داخل البيت؛ لابنه في حالة مبارك، ولأخيه بالنسبة لبوتفليقة، حتى هبّ الشارع وتدخل الجيش الخائف على كيان النظام، واختتمت حياة الاثنين بشكل مأساوي لا يليق بهما. لا ندري عن صحة هذه الوقائع، إنما كلا الرئيسين السابقين كان مقبلاً على الانتخابات الرئاسية، والاثنان في وضع صحي سيئ لا يؤهلهما للاستمرار. وكان معلوماً تدخل أفراد العائلة، وعلى كل لسان حينها، إضافة إلى أن زمن الحكم امتد إلى أكثر ما ينبغي في مفهوم الجمهوريات.
هل لو أعلن مبارك وبوتفليقة عن عزمهما على عدم الترشح لما حدث التغيير المهين؟ هذا رأيي ورأي كثيرين، واحتمالات أن طول أمد الرئاسة مع العجز تاريخياً تنتهي إما بالعزل أو الوفاة. الحبيب بورقيبة زعيم تاريخي للتوانسة، حكم ثلاثين عاماً، وصارت قدرته محل تشكيك في آخر أيام رئاسته، والصور التي كان يظهر فيها للرأي العام يُعتقد أنها معدّلة حتى يبدو في صحته. وانتهى عهده على يد وزير داخليته الذي عينه، زين العابدين بن علي، والذي قام بعزله وأغلق عليه باب القصر ثلاثة عشر عاماً أخرى. وفعل زين العابدين الخطأ نفسه؛ حكم أكثر من عشرين عاماً متواصلة وأخرجه المتظاهرون. ولا نستطيع أن نهوّن من مخاطر الخروج الطوعي أيضاً في العالم الثالث (حكاية الخروج من الحمام)، إذ إن الصراعات والانتقامات قد يدفع ثمنها أقارب الرئيس والمحيطون به لاحقاً. إنما بإمكاننا أن نرى كيف أن بوتفليقة شخصية سياسية عزيزة على معظم الجزائريين، وحكم في فترة صعبة ساعد البلاد خلالها على تخطي مرحلة الانتقال من العنف إلى السلم. وكان بإمكانه أن يختتم عشرين عاماً طويلة من الرئاسة بطلاً، ويكون أيقونة للحاضر ومثلاً للأجيال المقبلة، لكن ما إن أعلن عن النية للترشح لرئاسة خامسة حتى خرجت المظاهرات، ولا بد من التذكير بأن ترشحه للرئاسة الرابعة عام 2014 أيضاً كان محل انتقاد واسع.
ومن المؤلم أن تؤول الأمور إلى ما آلت إليه ويتم إخراج بوتفليقة على كرسي متحرك شبه عاجز، لكنها كانت ربما ضرورة لإنقاذ البلاد من حكم أقاربه، وما سيتبعه من صراع دموي شبه مؤكد.
لا ينفع البكاء على الحليب المسكوب، وكل ما بوسع الجزائريين التطلع إلى مستقبل أفضل، فالتغيير على الأقل تم دون دماء ولا فوضى ولا منازعات حادة. والأمل أن تتم بقية عملية الانتقال بسلاسة وإجماع، والتحول إلى حقبة جديدة من التاريخ.
تابعونا
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 176
- بالصور والفيديو: الناشطة المصرية علياء المهدي وناشطات ''فيمن FEMEN'' يتعرّين احتجاجاً على الدستور المصري 117
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 52
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 31
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 27
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- حسن البنا مؤسس الجماعة.. بين اليهودية والماسونية 21
عبد الرحمن الراشد
اعلاميّ ومثقّف سعوديّ، رئيس التحرير السابق لصحيفة "الشّرق الأوسط" والمدير العام السابق لقناة العربيّة.
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)