- هيفاء وهبي تطلق العنان لإثارتها بالأزق القصير!
- صفع ومحاولة خنق بين ممثلة شهيرة وزوجها
- العراق.. ارتفاع عدد قتلى الاحتجاجات إلى 16 قتيلا
- لا بدّ من سعد الحريري الاعتدال.. والصلابة
- بوليسية العهد لن تمنع تبدّد رصيده
- حيلة ذكية يعتمدها طاقم الملكة لحمايتها من التسمم في المناسبات الضخمة
- ولي العهد السعودي لا يعرف من قتل الخاشقجي؟!
- توترات أهل السلطة تعاكس الجهود لتطويق الأزمة
- إجتماعات وتصريحات... ولا إصلاحات... ومخاوف من الغلاء
- حزب الله لا يخشى سقوط التفاهمات والمعادلات… زمن ”الطفرة والوفرة” شارف الأفول
- الغرق أكثر رعباً من الحرب
- ما بين الطبقة السياسية والجيش اللبناني
- تيّاران لا يفترقان..
- الحلّ: حكومة إختصاصيِّين
- عون فوجئ بردّ الشارع ففــتح الدفاتر القديمة
- حذارِ قراءة تقارير وكالات التصنيف سياسيّاً!
- "باسيل راجع"...ماذا ينتظره؟
- لبنان يقف أمام «تسوية عرجاء» وتعويمها ينقذ الحكم والحكومة
- بالارقام.. عدد عائلات المنية وحجمها الانتخابي ومدى تأثيرها في السياسة
- القصة الكاملة للقاء باسيل في القنطاري.. من الاتفاق الى الالغاء
- مكوِّنات الحكومة تغرق في الأوراق.. والتصويب على الرواتب!
- الحريري يقترح بيع الدولة!
- أحلام الرئاسة «تفرطع» عدّة شغل العهد: عون وباسيل vs طموح المال والعسكر
- إنتخابات «الشرعي» في طرابلس وعكار: صراع أجنحة في المستقبل
- أين ذهبنا؟ إلى الويلات المتحدة: «بدنا نرجّع الذهب»
- توقيف رئيس قلم محكمة جنايات بتهمة قبض رشوة!
- مُناقَلات تُثير غضباً «مشستقبلياً» في «أوجيرو»: كريدية يُلغي «المذكّرة البرتقالية»
- الطلب على الدولار لم يهدأ بعد
- رئيس وزراء أستراليا يصف مكالمته الهاتفية مع ترامب بالمقتضبة والعادية
- حسابات إيران الخاطئة مبنية على الاستفزاز والتصعيد
- توقعات الأبراج ليوم October 3, 2019
- حدث في مثل هذا اليوم October 3, 2019
- احتجاجات العراق.. وزارة الدفاع تعلن حالة التأهب القصوى بعد اتساع المظاهرات وسقوط قتلى
- التأزم الاقتصادي يهدد «التسوية الرئاسية» بين «البرتقالي» و«الأزرق»
- من يجب أن يغيّر سلوكه؟
- عوامل استعادة الثقة بلبنان
- عون يفرْمل التوتر مع الحريري: التفاهم بيننا أقوى من أن تزعزعه الإشاعات
- Today 5 hours ago (4 comments) لماذا تعَمّد المُرشد الأعلى إهانةَ الرئيس الامريكي وإجهاض اتّصال هاتفيّ رتّبه ماكرون بين روحاني وترامب في الأمم المتحدة في اللّحظة الأخيرة؟ هل اكتملت الخطّة الإيرانيّة في إقامة “شرق أوسط” جديد بزعامة طِهران؟ وأينَ مكان العرب فيه؟ وما صحّة الرسائل التي بعثتها السعوديّة للقِيادة الإيرانيّة طلبًا للتّهدئة؟
- هكذا كُشفت قضية العارضة كانديس والرئيس الحريري
- ريهانا تبرز صدرها المثير وهي ترتدي ثوبًا زهريًا مع بنطلون برتقالي تحته في سيول بكوريا الجنوبية
- 800 "وثيقة اتصال" سُحبت من ملفّات عملاء لإسرائيل!
- الحكومة تُسابق الوقت و"جلسة إصلاحية" غداً وزير الصناعة يعلن عن 3850 فرصة عمل
- إطلاق نار على الحكومة... والحريري ضائع!
- قرارات "المركزي" أراحت الأسواق... والموازنــة تُسابق المهل الدستوريّة والتصنيفيّة
- «قلق» الوزراء على صلاحياتهم يعرقل «الهيئات الناظمة» في لبنان
- فارس سعيد يؤرّخ محاولة إغتيال حمادة
- عون: العهد مُستهدف من الخارج والداخـــل.. وسأدعو للتظاهر عند الضرورة
- التخدير لا يمنع الإنهيـــار
- «الأسود» ينسف التقارب بين الحريري وعون.. ويهدِّد التسوية!
- لماذا أصبح حافظ الأسد «الرجل الذي لم يوقِّع»؟
اخترنا لكم
-
واشنطن: ما تأخّر تنفيذه من القرار 1559 ...الكاتب:
-
مشروع موازنة 2020: لا تأملوا خيراً.. ضرائب ...الكاتب:
-
هل يمكن أن يصل الإشعاع من انفجار ...الكاتب:
-
ريهانا تتألق في عشاءٍ رومانسي مع حبيبها ...الكاتب:
-
واشنطن تتقاطع مع «حزب الله» ولكن... ...الكاتب:
-
هَيَا … آخر الهاربات من قصور الخليج ...الكاتب:
-
سقوط "جدار برلين" السعودي بوقف الولاية على ...الكاتب:
-
سيناريو الغزو العراقي للكويت... الحلول الدبلوماسية تقتل ...الكاتب:
-
مفاجآت جورجينا رزق: كانت زوجة "علي" الثانية.. ...الكاتب:
-
فورين بوليسي: الأسد لم ينتصر أبدا… نجا ...الكاتب:
-
حكاية الدولة الاسلامية من الداخل ...الكاتب:
-
البِيض يرتكبون معظم جرائم القتل المتطرف لكنهم ...الكاتب:
-
ملكة بريطانيا بين نارين.. محمد بن راشد ...الكاتب:
-
بالفيديو.. نفق بين إسرائيل ولبنان يصل عمقه ...الكاتب:
-
لماذا يمنع الأسد عودة اللاجئين إلى بلادهم؟ ...الكاتب:
-
كايلي جينر تخطف الأنظار بفستان مثير... وبثمنٍ ...الكاتب:
-
إيران تهدد بإغراق بارجات أميركا... وترسل مسؤوليها ...الكاتب:
-
هل ستبدأ عملية إعمار سوريا في ظل ...الكاتب:
-
فرنسا تحاكم رفعت الأسد… من يعيد ثروته ...الكاتب:
-
رغم الإخفاقات السابقة... قناة عبرية: إسرائيل تستعد ...الكاتب:
ولي العهد السعودي لا يعرف من قتل الخاشقجي؟!
أعجبت بطلاقة ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان، الذي سرق ولاية الملك من ابن عمه غير الشقيق (نتيجة تعدد الزوجات عند الاسرة المباركة)، وهو يروي لقناة “سي بي اس” الاميركية “الحقيقة” عن اغتيال الكاتب الراحل جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في اسطنبول..
قال سمو الامير ـ ولي العهد انه لم يصدر امره بقتل هذا الكاتب الذي “هشل” إلى واشنطن حيث اخذت تستكتبه احدى كبريات الصحف الاميركية. ثم عنَّ بباله او دفعه الشوق إلى زيارة خطيبته (لا يهم أن تكون الاولى او الثالثة فقد غدت بقوة الامر الواقع الاخيرة..) وهناك، في القنصلية ذات العلم الاخضر بالسيف في وسطه ومن حوله “لا اله الا الله / محمد رسول الله”، تم تقطيعه بالسكاكين او ربما بما هو ادهى إربا، ودفن في “مكان مجهول”.. برغم أن الذين قطَّعوه قد اوفدوا من مملكة السيف والصمت والخوف والذهب..
وأكد سمو الأمير، وكلامه ملكي، انه لا يرغب في الحرب مع ايران، وان كان قد اتهمها بتدبير التفجيرات بالطائرات المسيرة في بعض مرافئ تصدير النفط في المملكة، ونفى التهمة عن “الحوثيين” من اهل اليمن الفقراء لمثل ثروة جيرانهم في غرب شبه الجزيرة العربية..
العجيب أن الصحافية التي وجهت اسئلتها إلى سمو ولي العهد السعودي ببرودة، واستقبلت اجوبته الناقصة ببرودة مماثلة، وان فضحت ملامح وجهها انها لا تصدق ما تسمعه ولكنها تكتفي بما قاله كشهادة عليه لا له، مع انها لا تعرف العربية ولكنها تقرأ ملامح الوجه وحركة اليدين والاصابع وتقرأ ما خط في ثنايا الكوفية الحمراء التي تشبه دماء من أهدرت دماؤه غدراً، في قنصلية مملكة السيف والذهب في اسطنبول التي لم يتمتع سلاطينها بما يتمتع به ولي عهد المملكة التي “تأكل” ابناءها من غير ورثة الاسرة المالكة التي ترجع بنسبها إلى “مسيلمة الكذاب” كما قال امير الرياض، حينها، لصحافي استضافه في بيته الجميل وفي ضوء قمر بدر يصلح لتفجير الشعر عند من لم يقله ابداً..
تابعونا
- ريهانا تبرز صدرها المثير وهي ترتدي ثوبًا زهريًا مع بنطلون برتقالي تحته في سيول بكوريا الجنوبية
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس".
- كيم كردشيان بفستان حقّق ما أرادت أن تُظهِره في جسدها المثير!
- الحريري يقترح بيع الدولة!
- حيلة ذكية يعتمدها طاقم الملكة لحمايتها من التسمم في المناسبات الضخمة
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 177
- بالصور والفيديو: الناشطة المصرية علياء المهدي وناشطات ''فيمن FEMEN'' يتعرّين احتجاجاً على الدستور المصري 117
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 52
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 32
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 27
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- بالصور: نصائح للمرأة في كيفية التعري أمام الرجل 21
طلال سلمان
صحافي لبناني مواليد 1938 شمسطار في لبنان،في عام 1957 بدأ العمل الصحافي في مجلة الحوادث اللبنانية، وفي عام1962عمل في مجلة الاحد اللبنانية، وفي عام 1963 أسس مجلة دنيا العروبة في الكويت، وفي 1965 عمل في مجلة الصياد اللبنانية وفي عام 1974 اسس واصدر جريدة السفير وتولى رئاسة تحريرها ولايزال حتى اللحظة، وفي عام 2002 أصبح عضوا في مجلس نقابة الصحافة .
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)