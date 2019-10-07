- ألم يسمعوا بـ”وهم المهابة”!؟
- شماس يُحذر عبر "الجمهورية": "يجري التحضير في السرّ لرزمة كبيرة من الضرائب"
- ماذا قصد بومبيو بتغييرات في المنطقة؟
- «إنّ غداً لناظره قريب»... إنتظروا 13 تشرين
- لقاءُ الغضبِ والعقوبات
- إبراهيم - الجراح - شقير: الرقم المطلوب خارج الخدمة!
- لماذا التصويب على العهد لا الحكومة؟
- ميقاتي يرفع السقف السياسي.. ويواجه الاستهداف
- وزير خارجية أسترالي سابق يطالب بعودة اللاجئين
- هل يستجيب عون لطلب تأجيل جلسة المادة 95؟
- هل أضاع العراقيون الفرصة؟
- أميركا تبلغ فرنسا تجميد مقررات "سيدر": تحذيرات شديدة اللهجة
- ما سقط في العراق…
- الحريري بدأ جولة «تسوّل»
- تحرّك أمام قصر ميقاتي: حطّ ملياراتك بطرابلس
- قروض «سيدر» تُفجّر الخلاف بين فرنسا والبنك الدولي
- توقعات الأبراج ليوم October 7, 2019
- المردة للعونيّين: مرشّحنا أقوى من مرشّحكم!
- تمسك حزب الله بحكومة الحريري يبعد شبح الفوضى عن الشارع اللبناني
- مصرف «أمني»!
- شاحنات المديرية بتصرّف شقيق المدير
- عودة احتجاجات الأحد.. و«التيار» ينقل تظاهرته إلى «الحدث»
- هل بَدأت الجولة الأُولى من المُفاوضات المُباشرة بين القِيادتين السعوديّة والحوثيّة؟ وكيف نُقيّم فُرص النّجاح والفشَل؟ ولماذا نتمنّى أن يتوقّف التّطبيع عند تهنئة اليهود برأس سنَتِهم ولا تتطوّر إلى “عيد” قِيام دولتهم وإجراء مُراجعات شاملة لكُل الرّهانات على “الحِمايتين” الأمريكيّة والإسرائيليّة؟
- الحريري في الإمارات: لبنان يربح بمنطق التسوية مع إيران
- بالفيديو: تحرير حوت علق في شباك صيد القروش في أستراليا
- ياسمين صبري تستعد لمغادرة مصر
- اعتصام مطلبي وسط جهوزية أمنية عالية وسلسلة تحركات تجري محاولات تفكيكها
- توقعات الأبراج ليوم October 6, 2019
- وصول تعزيزات عسكرية تركية جديدة إلى الحدود مع سوريا
- مفاوضات سد النهضة وصلت طريقا مسدودا.. السيسي: كل مؤسساتنا ملتزمة بحماية الحقوق المائية
- ذكرى حرب أكتوبر… وما تلاها
- عون والحريري عن حكم الإعدام لقاتلي القضاة الـ ٤: تحققت العدالة.. وإن أتت متأخرة
- وسط بيروت يستعيد مشهدية الاحتجاجات!
- حدث في مثل هذا اليوم October 6, 2019
- مظاهرات العراق: عدد القتلى يقترب من الـ 100 و 4 آلاف مصاب وأكثر من 200 معتقل
- الإعلام و"التواصل الاجتماعي" والسلطة: الشتيمة أهم من الاقتصاد
- الناس يحفظون الهيبة لا القضاء ولا الأجهزة
- الصحافي ليس جندياً يتلقى الأوامر
- حزب الله يلاقي إيران والسعودية وينهي خلاف الحريري وعون
- إنتخابات المجلس الاسلامي الشرعي الأعلى.. ″العزم″ مستمر في مساعيه للتوافق
- "قرار القمع": الإعلام... وما بعده؟
- السلطة تتهم نفسها... والشارع يغلي... وتلويح بإضرابات
- الزراعة في لبنان ضحية التهريب ورسوم التصدير الباهظة
- تعذّر إقرار قانون انتخاب جديد يعزز «التمديد القسري» للبرلمان اللبناني
- «موديز» تخفض التصنيف الائتماني للبنان
- لبنان محاصر بأزمات الخبز والدواء والمحروقات
- ماذا لو استقال الحريري؟
- مَن «فضح» تعميم «المركزي»... وكيف؟
- رواية «التيار»: تضخيم الأزمــة لوقف المسار النفطي
- هل إنقاذ العهد ما زال ممكناً؟
اخترنا لكم
-
واشنطن: ما تأخّر تنفيذه من القرار 1559 ...الكاتب:
-
مشروع موازنة 2020: لا تأملوا خيراً.. ضرائب ...الكاتب:
-
هل يمكن أن يصل الإشعاع من انفجار ...الكاتب:
-
ريهانا تتألق في عشاءٍ رومانسي مع حبيبها ...الكاتب:
-
واشنطن تتقاطع مع «حزب الله» ولكن... ...الكاتب:
-
هَيَا … آخر الهاربات من قصور الخليج ...الكاتب:
-
سقوط "جدار برلين" السعودي بوقف الولاية على ...الكاتب:
-
سيناريو الغزو العراقي للكويت... الحلول الدبلوماسية تقتل ...الكاتب:
-
مفاجآت جورجينا رزق: كانت زوجة "علي" الثانية.. ...الكاتب:
-
فورين بوليسي: الأسد لم ينتصر أبدا… نجا ...الكاتب:
-
حكاية الدولة الاسلامية من الداخل ...الكاتب:
-
البِيض يرتكبون معظم جرائم القتل المتطرف لكنهم ...الكاتب:
-
ملكة بريطانيا بين نارين.. محمد بن راشد ...الكاتب:
-
بالفيديو.. نفق بين إسرائيل ولبنان يصل عمقه ...الكاتب:
-
لماذا يمنع الأسد عودة اللاجئين إلى بلادهم؟ ...الكاتب:
-
كايلي جينر تخطف الأنظار بفستان مثير... وبثمنٍ ...الكاتب:
-
إيران تهدد بإغراق بارجات أميركا... وترسل مسؤوليها ...الكاتب:
-
هل ستبدأ عملية إعمار سوريا في ظل ...الكاتب:
-
فرنسا تحاكم رفعت الأسد… من يعيد ثروته ...الكاتب:
-
رغم الإخفاقات السابقة... قناة عبرية: إسرائيل تستعد ...الكاتب:
ماذا قصد بومبيو بتغييرات في المنطقة؟
لم ينتبه اللبنانيون كثيراً لزيارة وزير الخارجية الاميركية مايك بومبيو لليونان، حيث أطلق من هناك كلاماً بغاية الأهمية. فقال ما حرفيّته: «هذه منطقة تشهد ديناميكية ويجري فيها الكثير الكثير من التغيير، ونحن نعمل لضمان أن تكون اليونان ركيزة لاستقرار هذه المنطقة».
ولا شك في أنّ بومبيو، عندما رَدّد مرتين كلمة «الكثير» عند كلامه على التغيير، فإنما كان يؤشّر الى أوضاع سياسية جديدة تؤسس لمرحلة جديدة مختلفة عن المراحل السابقة.
ولا شك في أنّ التغيير الذي تحدث عنه يعتمد على المحطات الساخنة، بل الملتهبة مدخلاً له، وأنّ الحضور العسكري والأمني الاميركي حاضر للدفع في هذا الاتجاه.
في 25 حزيران الماضي أقرّت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي اقتراح قانون تقدّم به عضوان من المجلس، هما: الديموقراطي عن ولاية نيوجرسي روبرت مينديز، والجمهوري عن ولاية فلوريدا ماركو روبيو.
ويؤكد مشروع القانون على إقامة تحالف اقتصادي وأمني بين الولايات المتحدة الاميركية ومثلّث اليونان وقبرص واسرائيل، للدفاع المشترك بينهم في مجال الغاز والبترول في منطقة شرق البحر الابيض المتوسط، على أن تعلن واشنطن إنشاء مركز متخصّص للتعاون في مجال الطاقة بين البلدان الاربعة.
ووصل الاقتراح الى مجلس الشيوخ، وأيضاً الى لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب الاميركي، تمهيداً لاقراره واحالته الى التصويت في مجلس النواب.
وهذا يعني بكل بساطة السماح للرئيس الاميركي باستعمال القوة العسكرية لحماية مصالح هذا التحالف من دون العودة الى الكونغرس الاميركي، والأهمّ أنّ مشروع القرار الصادر في الأساس عن الحزبين الاميركيين، يؤشّر الى وجود جهود كبيرة للوبي اليهودي للدفع به وإقراره.
صحيح انّ لبنان غير مذكور في مشروع القانون، لكن من المنطقي الاستنتاج أنه سيتأثر بشكل كبير بالمفاعيل التطبيقية لهذا القرار، خصوصاً أنه أصبح شريكاً في الاحتياط الهائل للغاز في شرق البحر الأبيض المتوسط. ومشروع القانون الاميركي يُظهر مدى الاهتمام الاميركي في الإمساك بمخزونات الغاز المكتشفة.
عام 1989، وتحديداً عندما هدم جدار برلين إيذاناً بسقوط مرحلة الانقسام العالمي بين موسكو وواشنطن وبدء مرحلة عالمية جديدة قيادتها في يد الولايات المتحدة الاميركية، أنشأت واشنطن مجموعة جديدة من القواعد العسكرية عددها 35، في إطار تثبيت النفوذ الاميركي على كامل أصقاع الارض، خصوصاً حول النقاط التي تعتبرها حيوية واستراتيجية.
ووفق مصادر معنية ومتابعة فإنّ للجيش الاميركي حوالى 800 قاعدة عسكرية منتشرة في 130 بلداً، وفي الشرق الاوسط هنالك ما بين 60 الى 70 ألف جندي أميركي منتشرين في قواعد عسكرية.
وللبلاد العربية الحصة الاكبر من القوات الاميركية، ففي العراق (5200 جندي) البحرين (7000 جندي) الاردن (2800) الكويت (13000) سلطنة عمان (بضع مئات في ميناء الدقم قرب مضيق هرمز) سوريا (2000) الامارات (5000).
أما في السعودية، وبعد أن سحبت واشنطن جنودها الـ 5000، إثر حصول هجمات 11 ايلول، عاد زهاء 500 جندي بعد التوتر المتصاعد مع ايران مع خطط لنشر صواريخ دفاعية وطائرات حربية. لكنّ الأهم قاعدة العديد الاميركية في قطر، والتي تضم حوالى 10000 جندي وفيها مركز قيادة القوات الاميركية في المنطقة «السنتكوم»، إضافة الى قاعدة السبلية التي يتواجد فيها حوالى 3000 جندي.
طبعاً، معظم هؤلاء الجنود هم من الخبراء والمتخصصين في مجالات عدة، وخصوصاً الرصد والمراقبة والتدخل السريع.
لكن ثمّة إشارة مهمة أرسلتها القيادة العسكرية الاميركية لدول الخليج، فلقد جرى نقل قيادة القوات الجوية لمدة 24 ساعة الى قاعدة «شو» في ولاية ساوث كارولينا الاميركية، مع الحديث عن نقل مركز العمليات الجوية والفضائية لمدة 8 ساعات يومياً مستقبلاً، وهو ما يبعث على القلق في دول الخليج التي استثمرت كثيراً في القواعد العسكرية الاميركية.
وأخيراً، أنفقت قطر وحدها مليارات الدولارات بهدف توسيع قاعدة العديد وتطويرها، حيث توجد 300 طائرة تنفيذ عمليات في سوريا وافغانستان وشمال شرق افريقيا.
الرسالة الأميركية قرأها البعض انّ لواشنطن أجندتها الخاصة، وانّ أحداً لا يستطيع دفعها باتجاه حروب ومواجهات ليست في حساباتها الآن.
ربما لهذا السبب بدأ الحديث عن مبادرة سعودية جدية باتجاه الحوثيين، لإعلان وقف الحرب وسط تراجع الغارات الجوية للتحالف على اليمن.
لكنّ الأجندة الاميركية في الخليج ليست بالضرورة متشابهة او متطابقة مع أجندتها في منطقة الهلال الشيعي، وصولاً الى البحر الابيض المتوسط وآبار الغاز البحرية. فروسيا المنزعجة وغير المرحّبة بالتوجه الاميركي حيال الامساك بغاز شرق البحر المتوسط، كانت قد رَعت إعادة فتح معبر القائم - البوكمال، وهو ما يعني دعم موسكو لتأمين الطريق البرية التي تربط إيران بلبنان.
لكن سرعان ما اندلعت تظاهرات وانتفاضة شعبية في العراق نَدّدت بإيران، وأدت الى إحراق مقرّات للحشد الشعبي. وفي الوقت نفسه، باشَرت واشنطن تشكيل قوة عربية عمادها العشائرالسنية، هدفها قطع طريق التواصل البري عند الحدود العراقية - السورية.
كذلك، فإنّ تركيا، المُستاءة من مشروع القانون الاميركي حول ايران - قبرص واسرائيل، تتحضّر للاندفاع عسكرياً شرق نهر الفرات حيث الاكراد، معلنة نيّتها تركيز النازحين السوريين الموجودين على أراضيها في المنطقة الشمالية لسوريا. وأرسلت تركيا أيضاً سفنها للتنقيب عن الغاز قرب قبرص، في تحدٍ لواشنطن.
وبَدا لموسكو أنّ قاعدتيها في سوريا، حميميم الجوية وطرطوس البحرية، لن تجعلا منها صاحبة الكلمة الاولى في موضوع الغاز البحري، بسبب التوجّه الاميركي الجديد.
هي اذاً مرحلة تغييرات كبيرة تلوح في الأفق وتسعى لها واشنطن، كما أعلن بومبيو.
مرحلة ستَلفح لبنان بالتأكيد، ولو أنه غير مُدرج في مشروع القانون الاميركي. ولذلك، ورغم الازمة السياسية العاصفة في إسرائيل، فإنّ المفاوضات حول ترسيم الحدود البرية والبحرية مع لبنان ستبدأ قريباً، من خلال تكثيف جولات مساعد وزير الخارجية الاميركية الجديد ديفيد شينكر، الذي سيزور لبنان قبل منتصف هذا الشهر.
لكنّ المسألة ليست بهذه البساطة، فهنالك تأثير النفوذ الايراني في لبنان، وهنالك تصاعد التوتر بين ايران واسرائيل، خصوصاً بعد اتهام ايران لإسرائيل باكتشاف محاولة لاغتيال الجنرال قاسم سليماني، وتوقّع اسرائيل حصول رد قد يكون على شكل إطلاق صواريخ من جنوب العراق.
تابعونا
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 177
- بالصور والفيديو: الناشطة المصرية علياء المهدي وناشطات ''فيمن FEMEN'' يتعرّين احتجاجاً على الدستور المصري 117
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 52
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 32
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 27
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- بالصور: نصائح للمرأة في كيفية التعري أمام الرجل 21
جوني منير
كاتب وصحفي لبناني
- ماذا قصد بومبيو بتغييرات في المنطقة؟
- ما بين الطبقة السياسية والجيش اللبناني
- الإخفاق صنيعة أيدينا
- العمليات الصامتة هي المخرج
- بعض أسرار مواجهة «حزب الله» لإسرائيل
- روحاني لن يلتقي ترامب: الإهتزازات مستمرة
- لبنان على الأجندة الأميركية في الصراع الأميركي - الإيراني
- الصين في لبنان... ولَو بعد حين!
- طرف لبناني «يحرتق» على «حزب الله»
- «حزب الله» سيردّ..
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)