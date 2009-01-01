- باسيل يهاجم سعد الحريري ويعاتب أمل وحزب الله
- لبنان... الحريري إلى رئاسة الحكومة وباسيل إلى المعارضة دُر
- باسيل يرفض المشاركة في حكومة بشروط الحريري و«ثنائي أمل - حزب الله»
- وضوح إيراني يقابله وضوح لبناني
- المشير حفتر يُطلِق الرّصاصة الأُولى ويبدأ الزّحف نحو قلب طرابلس لإسقاط حُكومة الوفاق.. كيف سيكون رد أردوغان؟ وهل يُرسِل قوّاته لنجدة حليفه السراج؟ وهل تندلع مُواجهات حرب الإنابة بين مِصر وتركيا.. إنّها “حربُ الغاز” التي ستُعيد رسم خرائط التّحالفات شرق المتوسّط وثرواته
- منظمة حقوقية: 100 ألف قتيل باليمن منذ بدء الحرب
- ردة فعل حبيش شغلت الساحات والمواقع.. الفرزلي: ساعة تخلٍ والمحاكمة واقعة
- جبران باسيل المعارضة والموالاة وأشياء أخرى
- اشكال حبيش - القاضية عون تابع ... إخبار بحق ربيع الزين
- بالفيديو: هروب فاشل "عبر السقف" من قاعة محكمة
- قضية حبيش - عون تتفاعل... القاضية تدعي والقضاء الأعلى يتحرك
- قرار سويسري هام بشأن البيانات المصرفية.. هل تُرفع السرية عن حسابات اللبنانيين؟
- فيديو للأفعى ذات الرأسين.. "الزاحف الأسطورة" يصبح واقعا
- تفاصيل "ملف النافعة"... 15 مليون ليرة سمسرات يوميًا
- شلالات "وادي الريان" بمصر.. مياه تداعب الصخور
- اكتشاف سفينة تعود لحقبة "المسيح" وعلى متنها شحنة غريبة
- الثورة تتقدّم... "عصيان ضريبي"
- متاريس سياسية بدل التنازلات... يستعجلون الانهيار!
- خفايا الشبكة المالية السياسية للأخوين رحمة وصفقة البنزين
- جبران باسيل بدور الضحية: السياسة حفلة استعراضية
- من هي غادة عون.. الظاهرة غير المسبوقة في القضاء؟
- الحكومة بين «تسهيل التكليف» و«تــصعيب التأليف».. والحريري و«التيار»: معركة صعبة
- الهيمنة الإيرانية تنتكس في مواقع نفوذها!
- حبيش يكشف «السياسي» في قضية سلّوم ومجلس القضاء يطالب بملاحقته
- الاتّكالُ على أميركا رهانٌ مُقلِق
- وصلت ريحتكم إلى باريس!
- صدمة دبلوماسية: لماذا انهار لبنان في يومين؟
- "التيار" يخرج من باب الحكومة... ليدخل من "شبّاكها"
- أزمة بين باسيل و«حزب الله»
- مهمة الحريري لن تكون سهلة
- سلام: نمط حكومات الدوحة انتهى
- إنتقام باسيلي من الحريري
- اشتباك نيابي - قضائي في قصر العدل
- باسيل يلتقي نصر الله... ويتأهّب للمعارضة
- منظمة العفو الدولية تطالب بمحاسبة المسؤولين عن اعتداء “منتصف الليل”
- «مجموعة الدعم» تشترط حكومة إصلاحية.. وقنابل دخانية في وسط بيروت
- رجل الحريريّة يقود «الثورة الضريبيّة»: وضّاح الصادق متسلّقاً الانتفاضة
- «مجموعة الدعم» وواشنطن: عليكم بـ«وصفات» صندوق النقد الدولي!
- وزيرة الداخلية تخالف القانون بحجة عدم وجود مكاتب
- حجز على أصول «SGBL» في فرنسا: التذرّع بـ«أوفاك» لحجز أموال مودِع
- صندوق التعويضات للمعلّمين: ادفعوا المحسومات تأخذوا التعويض!
- نفاد مخزون المواد الأوليّة يهدّد آلاف المصانع بالإقفال
- الدولة تُفاوض لخفض إيجارات الأبنية الحكومية: ماذا عن الأسر المستأجرة؟
- قضاء الجنوب «يتسلّى» بموقوفي صور
- هادي حبيش... النائب البلطجي
- أكثر الدول التي تشهد إضرابات
- عاصفة مطرية تُهدد بإغراق بيروت.. و«سياسية» لعرقلة تسمية الحريري
- تحرك دولي وداخلي لإعادة تكليف الحريري برئاسة الحكومة
- لبنان... الخارج يضْغط لـ «حكومة الآن» والداخل يلْهو بـ «عضّ الأصابع»
- لبنان يخسر أهم تدفق خارجي: أموال المغتربين
اخترنا لكم
-
واشنطن: ما تأخّر تنفيذه من القرار 1559 ...الكاتب:
-
مشروع موازنة 2020: لا تأملوا خيراً.. ضرائب ...الكاتب:
-
هل يمكن أن يصل الإشعاع من انفجار ...الكاتب:
-
ريهانا تتألق في عشاءٍ رومانسي مع حبيبها ...الكاتب:
-
واشنطن تتقاطع مع «حزب الله» ولكن... ...الكاتب:
-
هَيَا … آخر الهاربات من قصور الخليج ...الكاتب:
-
سقوط "جدار برلين" السعودي بوقف الولاية على ...الكاتب:
-
سيناريو الغزو العراقي للكويت... الحلول الدبلوماسية تقتل ...الكاتب:
-
مفاجآت جورجينا رزق: كانت زوجة "علي" الثانية.. ...الكاتب:
-
فورين بوليسي: الأسد لم ينتصر أبدا… نجا ...الكاتب:
-
حكاية الدولة الاسلامية من الداخل ...الكاتب:
-
البِيض يرتكبون معظم جرائم القتل المتطرف لكنهم ...الكاتب:
-
ملكة بريطانيا بين نارين.. محمد بن راشد ...الكاتب:
-
بالفيديو.. نفق بين إسرائيل ولبنان يصل عمقه ...الكاتب:
-
لماذا يمنع الأسد عودة اللاجئين إلى بلادهم؟ ...الكاتب:
-
كايلي جينر تخطف الأنظار بفستان مثير... وبثمنٍ ...الكاتب:
-
إيران تهدد بإغراق بارجات أميركا... وترسل مسؤوليها ...الكاتب:
-
هل ستبدأ عملية إعمار سوريا في ظل ...الكاتب:
-
فرنسا تحاكم رفعت الأسد… من يعيد ثروته ...الكاتب:
-
رغم الإخفاقات السابقة... قناة عبرية: إسرائيل تستعد ...الكاتب:
المشير حفتر يُطلِق الرّصاصة الأُولى ويبدأ الزّحف نحو قلب طرابلس لإسقاط حُكومة الوفاق.. كيف سيكون رد أردوغان؟ وهل يُرسِل قوّاته لنجدة حليفه السراج؟ وهل تندلع مُواجهات حرب الإنابة بين مِصر وتركيا.. إنّها “حربُ الغاز” التي ستُعيد رسم خرائط التّحالفات شرق المتوسّط وثرواته
اليوم أعلن المشير خليفة حفتر، القائد العام لما يُسمّى الجيش الوطني الليبي، بِدء المعركة الحاسِمة والتقدّم نحو مدينة طرابلس، ودعا قوّاته المُتقدّمة بالالتِزام بقواعد الاشتِباك قائلًا “اليوم نُعلِن المعركة الحاسِمة والتقدّم نحو قلب العاصِمة”، وأضاف دقّت ساعة الصّفر”.
الكثير من المُراقبين يضعون أيديهم على قُلوبهم خوفًا من أن تؤدّي هذه الخطوة التي تتزامن مع تصعيدٍ مُتفاقم بين مِصر وتركيا حول ليبيا إلى حُدوث مُواجهات عسكريّة، سواءً بطريقٍ مُباشرةٍ أو غير مُباشرة، على أرضيّة الاتّفاق البحريّ الذي وقّعته حُكومة الوِفاق التي يرأسها السيّد فايز السراج مع نظيرتها التركيّة الذي يُقسِّم شرق المتوسّط الغنيّ بالغاز بين البَلدين.
فالسُّؤال المُلِح حاليًّا هو عمّا إذا كانت حُكومة الوفاق التي يرأسها السيّد فايز السراج ستَطلُب نجدة الرئيس التركي رجب طيّب أردوغان الذي تعهّد بحِمايتها، وكيف سيكون ردّ مِصر، الدّاعمة الرئيسيّة للمشير حفتر إلى جانب الإمارات في هذه الحالة، وهل ستَقصِف طائراتها السُّفن التركيّة المُحمّلة بالجُنود والمَعدّات في حالِ وصولها إلى الموانئ الليبيّة؟
التوتّر بين مِصر وتركيا بدأ بعد تقدّم قوّات “الجيش الوطني” التّابع للمشير خليفة حفتر في طرابلس، وقصف طائِراته لأهدافٍ في ميناء مِصراته الذي تَصِل عبره المَعدّات العسكريّة التركيّة الدّاعمة للحَركات الإسلاميّة التي تُشكِّل العصَب العسكريّ الرئيسيّ لحُكومة الوفاق.
الرئيس التركي رجب طيّب أردوغان خلَط جميع الأوراق في المِلَف الليبيّ عندما أعلن استعداده إرسال قوّات ومَعدّات عسكريّة إلى ليبيا إذا استنجدت به حُكومة السراج التي تستمد شرعيّتها من اتّفاق الصخيرات الذي رعَته الأمم المتحدة، الأمر الذي آثار غضب الدّول الدّاعمة للمشير حفتر مِثل مِصر ودولة الإمارات العربيّة المتحدة وروسيا وفرنسا.
***
الدّعم العسكريّ المِصريّ لقوّات حفتر ظهَر علانيّةً في شريط فيديو نشره الإعلام الحربي التابع لحفتر ظهرت فيه دبّابة “تاغ تيرير” المِصريّة الصُّنع، وتُعتَبر الإنتاج الأحدث لهيئة التّصنيع العسكريّ، وجاء هذا الظُّهور كرَدٍّ على استعدادِ تركيا للتدخّل عَسكريًّا لدعم حُلفائه في ليبيا.
حُكومة الوفاق التي يتزعّمها السيّد السراج لا تملك جيشًا قويًّا، وتعتمد على قوّات الحركات الإسلاميّة المُسلّحة في طرابلس ومصراته، ولكنّها تمتلك الشرعيّة الأُمميّة، وهي شَرعيّةٌ تتآكل في ظِل تقدّم قوّات حفتر، واتّساع دائرة التّحالف الجديد المُناهِض لتركيا في شرق المتوسّط ويضُم اليونان وقبرص ومِصر وإسرائيل والأردن وإيطاليا والسّلطة الفِلسطينيّة، الذي تأسّس تحت مِظلّة “مُنتدى غاز شرق المتوسّط” واستبعد تركيا، ورفضت كُل من سورية ولبنان الانضِمام إليه، وهو تحالف ظاهره “غازي” وباطِنه عَسكريّ.
الرئيس أردوغان بدأ يَشعُر بالخطر من جرّاء هذا التّحالف الذي يُطوّق بلاده، خاصّةً أنّه يضُم اليونان ومِصر ودولة الاحتِلال الإسرائيلي، الأعداء الرئيسيين لبِلاده، ولهذا استقبل السيّد السراج في 27 من شهر تشرين ثاني (نوفمبر) الماضي في إسطنبول ووقّع معه الاتّفاقات البحَريّة والعَسكريّة التي صعّدت التوتّر ووحّدت أعداء تركيا، ودفَعت باليونان إلى طَرد السّفير الليبي.
ليبيا تنتظر عود الثّقاب الذي يُمكن أن يُشعِل فتيل الحرب الثّانية التي ربّما تكون أكثر شراسةً من الأُولى، فإعلان المشير حفتر وقوّاته بِدء الهُجوم على قلب العاصِمة طرابلس قد يُشكِّل هَزيمةً كُبرى لتركيا وحُلفائها، وتوحيد الدولة الليبيّة تحت علَم قوّات المشير حفتر إذا لم يتم التصدّي لها، ولا نعتقد أنّ الرئيس أردوغان سيقبَل بهذه الهزيمة ويتخلّى عن حُلفائه بالتّالي، ومن غير المُستَبعد أن يُرسِل أيضًا قوّات ومُدرّعات إلى طرابلس ومصراته في هُجومٍ مُماثلٍ لنظيره في شِمال سورية.
مِصر ربّما تُرسِل دبّابات ومعدّات عسكريّة وطائرات وسُفن بحريّة إلى ليبيا لدعم حليفها حفتر في مُواجهة حُكومة الوفاق التي تقول وسائل إعلامها إنّها واقعةٌ تحت سيطرة الجماعات الإسلاميّة المُتشدّدة، وخاصّةً حركة الإخوان المُسلمين، ولكن من المُستَبعد أن تُرسِل حُكومة الرئيس السيسي قوّات بريّة، إلا إذا كانت هذه الخطوة هي الخِيار الأخير.
الرئيس أردوغان قال إنّه لا يتمنّى أن تتحوّل ليبيا إلى سورية أخرى، والرئيس السيسي يتنبّأ بحلٍّ شامِلٍ للأزَمة الليبيّة في غُضون الأشهُر الستّة المُقبِلة، مُلمِّحًا إلى الحَل العسكريّ، ولكن الوقائع على الأرض تقول إنّ الحرب بالإنابة بين مِصر وتركيا على الأراضي الليبيّة إذا اندَلعت ستكون أخطر بكثير من الحرب السوريّة.
***
الشّعب الليبي هو الذي دفَع ثمن الحرب الأُولى من دِمائه وثرواته وتَحوُّل بلاده إلى دولةٍ فاشلةٍ، وباتَ نصفه يُعاني من التشرّد في دوَل الجِوار المِصري والتونسي والجزائري، ومن المُؤكّد أنّ من تبقّى صامِدًا على الأرض الليبيّة سيكون وقود الحرب الثّانية أيضًا، حِلف “الناتو” تخلّى عنه بعد الإطاحة بنِظام العقيد معمر القذافي وتركه يُواجه مصيره في وجه ميليشيات زعزعت أمنه واستقراره، والقِوى الإقليميّة قد تفعل الشّيء نفسه بحُجّة حِمايته ومصالحه، وتسوية خِلافاتها على أرضه.
السّؤال الذي يطرح نفسه بقُوّةٍ هل ستخوض مِصر حَربًا في ليبيا في وقتٍ تُواجه أُخرى أكثر شراسةً حول سد النّهضة في إثيوبيا؟ وهل ستتورّط تركيا في حربٍ أُخرى بعيدةً عن أراضيها بآلاف الكيلومترات وهي ما زالت مُتورِّطة في أُخرى في سورية، ومُحاطةً بجِوارٍ مُعادي مِن كُل الاتّجاهات؟
نحنُ نَقِف على أبواب “حرب الغاز” التي قد تندلع شرارتها الأُولى في طرابلس الليبيّة، وربّما تؤدّي إلى زعزعة استِقرار كُل دول الاتّحاد المغاربي وإعادة رَسم خرائط شرق المتوسّط، ومن غير المُستَبعد أن يكون الهدف تركيا، على غِرار ما حدث لعِراق صدام حسين في الكويت، فالمِصيدة الليبيّة جارٍ نصبها بإحكامٍ شديد.
لا نعتقد أنّ المشير حفتر يُمكن أن يُطلِق الرّصاصة الأُولى في حرب السّيطرة الكامِلة على طرابلس إلا إذا كان قد حصَل على ضُوءٍ أخضر من مِصر والإمارات وفرنسا وروسيا، وتَغافُلٍ من أمريكا.. والكُرة الآن في ملعب الرئيس أردوغان.. واللُه أعلم.
تابعونا
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 177
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 52
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 32
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 27
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- بالصور: نصائح للمرأة في كيفية التعري أمام الرجل 21
- حسن البنا مؤسس الجماعة.. بين اليهودية والماسونية 21
عبد الباري عطوان
صحافي فلسطيني عربي مقيم بلندن، ناشر ورئيس تحرير صحيفة "رأي اليوم" الالكترونية.
- المشير حفتر يُطلِق الرّصاصة الأُولى ويبدأ الزّحف نحو قلب طرابلس لإسقاط حُكومة الوفاق.. كيف سيكون رد أردوغان؟ وهل يُرسِل قوّاته لنجدة حليفه السراج؟ وهل تندلع مُواجهات حرب الإنابة بين مِصر وتركيا.. إنّها “حربُ الغاز” التي ستُعيد رسم خرائط التّحالفات شرق المتوسّط وثرواته
- التّلاسُن بالصّواريخ يتصاعد بين إيران ودولة الاحتلال.. لماذا يُهدِّد الحرس الثوري الآن بتسويةِ تل أبيب بالأرض ومن لبنان؟ وهل الغضب اللّبنانيّ الرسميّ “مُبَرّر”؟ وكيف دخَل الحوثيّون على حلبَة التّهديدات؟ ومن سيُطلِق الصّاروخ الأوّل الذي سيُفَجِّر الحرب الشّاملة؟
- إسرائيل تُهدِّد بجعل سورية فيتنام ثانية لإيران.. والانتقال من الرّدع إلى الهُجوم لإخراج قوّاتها.. هل تنجح؟ ولماذا نتوقع العكس؟ وما هي أسباب طَيران نِتنياهو إلى لشبونة للِقاء بومبيو بشَكلٍ عاجِل؟ وكيف سيَكون الرّد الإيرانيّ؟
- لماذا طارَ اللواء علي المملوك “سِرًّا” إلى القامشلي والتَقى زُعماء العشائر العربيّة فيها؟ هل اقتربت حرب العِصابات ضِد الاحتلال الأمريكيّ لتحرير شرق الفُرات واستِعادة آبار النّفط للسّيادة السوريّة؟ وما عُلاقة قصف القواعد الأمريكيّة في حقل العمر بنظيره لقاعدة “عين الأسد” في الأنبار العِراقيّة؟
- هل اتّفق نِتنياهو وترامب على شَن حرب ضِد إيران في مُكالمتهما الأخيرة؟ وهل طِهران في أضعف حالاتها فِعلًا؟ ولماذا يَحُج الجِنرالات الأمريكيّون إلى تل أبيب هذه الأيّام؟ وهل تجِد التّحذيرات للأسد آذانًا صاغيةً؟
- كيف تُذكِّرنا أسرار مُحاولة اغتِيال مشعل قبل 22 عامًا بالأُسلوب الأمثَل والحازِم للتّعاطي مع الغَطرسة الإسرائيليّة؟ ولماذا نطرَح العديد من التّساؤلات حول الثّمن الذي قد يدفعُه الفِلسطينيّون مُقابل المُستشفى الأمريكيّ والميناء الألمانيّ العائم في قِطاع غزّة؟ هل بدأت صفقة التّهدئة مُقابل التّهدئة؟
- هل ستُؤدّي استِقالة عادل عبد المهدي إلى وقف الحِراك العِراقيّ؟ وما هي تحفّظاتنا عليها والبَديل المُقتَرح لها؟ ولماذا يجِب مُحاكمته بارتِكاب المجازر بحق الحِراكيين الأبرِياء المُسالمين؟ وكيف صحّح أهل الجنوب الصّورة وأسّسوا للعِراق الحقيقيّ الجديد؟
- حملةٌ يهوديّة ضِد جيرمي كوربن أحد أبرز أبطال الدّعم للحق الفِلسطيني ومُعاداة الحرب لمنع فوز حزبه في الانتِخابات والتّهمة مُعاداة الساميّة.. هل تنجح هذه الحملة.. ولماذا يجِب أن نُعارِضها؟
- “حوار المنامة” يَعكِس التّنافس العسكريّ الغربيّ للعودة بقُوّةٍ إلى الخليج.. هل الإعلان الأمريكيّ الوشيك بتورُّط إيران في هُجوم “بقيق” سيُمهِّد للرّد الانتقاميّ؟ ولماذا نعتقِد بأنّ الانسحاب من الاتّفاق النوويّ كان “ذريعةً” لعودة الاستِعمار للجزيرة العربيّة؟
- حُكم الإعدام السياسيّ صدَر.. والزّنزانة التي ستستقبل نِتنياهو قيد التّحضير.. لماذا تُذكّرني هذه النّهاية لـ”ملك إسرائيل” بسِرٍّ كشَفه لي الرّاحل عرفات؟ وهل ستتعمّق الفوضى السياسيّة الإسرائيليّة وتتّسع؟ ولمَن القِيادة في هذه المَرحلة الانتقاليّة؟ وما هي فُرَص المُغامرة بالحرب؟
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)