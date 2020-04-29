- حكايات رمضانية
- أستراليا: العدوى المجتمعية تقترب من الصفر
- أستراليا: موريسون يلمح إلى إمكانية رفع القيود أسرع مما كان متوقعا
- أستراليا: كيف ستسدد الحكومة ديون كورونا بعد انتهاء الأزمة؟
- "ثورة الجياع" اندلعت... والسلطة تشهر سلاح "المندسين"!
- المشهد القاتم: الشارع يقتحم الخط الأحمر.. والحكومة تخترق التشريع!
- هندسات سلامة لم تقتصر على المصارف: المال العام في خدمة محظيين
- سركيس حليس يتوارى عن الأنظار | الفيول المغشوش: موظّفون يقرّون برشى بمئات آلاف الدولارات
- صدامات طرابلس... مـحرقة لقائد الجيش؟
- الصراع على الثلاثين سنة المقبلة لا على المنقضية
- رصاصة عسكرية وإهمال طبي مريب... اللحظات الأخير لـ"شهيد الغدر" فواز السمّان
- فقراء طرابلس في مواجهة حكومة الرصاص الحي
- تفاصيل جديدة عن أسباب الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان
- هل يلاقي سلامة التراجع في الهجمة عليه بخطاب تقني؟
- طرابلس غاضبة... ثورة جياع لن ترحم
- قلب أميركا على المصارف
- ضوء أخضر لاستغلال الانهيار لمواجهة حزب الله
- طرابلس تشيّع شهيدها: الغضب على المصارف
- لازمة التسعينات في 2020: مَن لا يُستغنى عنهم!
- «الموجة الأولى» من الأضرار: ثلث العمّال فقدوا وظائفهم
- جنبلاط يستجدي الطمأنينة ولا يريد «الحرب»!
- أستراليا: باحثون في جامعة كوينزلاند يبشرون بلقاح واعد لفيروس كورونا المميت
- أستراليا: الحكومة تعرض دفعات نقدية تتجاوز 3 مليارات دولار لفتح المدارس الخاصة
- بالفيديو.. أستراليا: إعادة فتح شاطئ "بوندي بيتش" الشهير
- موجة برد "شديدة" وامطار غزيرة تضرب أستراليا الخميس
- "لعبة القطّة والفأر" بين الصرّافين والأمنيين... سعر "شبه رسمي" بـ3200 ليرة
- حملة دار الفتوى فرصة للحوار (1): من يمنع جمع الصفّ السني؟
- طُفّار 17 تشرين قلقون تائهون في خلاء وسط بيروت
- من وراء ملاحقة المصارف بالقنابل.. والأحكام القضائية؟
- توقعات الأبراج ليوم April 29, 2020
- بالفيديو: باسيليوم للغاز
- طرابلس تضرم شرارة انفجار شعبي يعم لبنان
- لبنان من الانتفاضة إلى الثورة.. ومخاوف من سيناريوهات خطيرة
- لبنان في مرمى الإنذار المبكّر مع «ألسنة النار» في طرابس
- "الشرعية" في اليمن… جزء من المشكلة
- روسيا “تريد حلاً سريعاً” للملف السوري.. بلومبيرغ: بوتين يعاني من صداع بسببه والكرملين يلوم الأسد
- لبنان.. شقيقة قتيل طرابلس: الأمن هو المسؤول.. وهذا ما حدث
- جنرال الكارثة وحزب الحروب وسعر الدولار
- حرق مزيد من البنوك.. احتجاجات عنيفة تتجدد في طرابلس اللبنانية مع تشييع جنازة “شهيد الثورة”
- خسارة ثانية لـ"التيار"... "الحاكمية" بعد قيادة الجيش
- مشقة التوطين للاجئين سوريين في أستراليا
- داخل كهف الخفافيش.. علماء اقتحموا الوكر والنتيجة "مخيفة"
- فيروس كورونا يعشق البرد، والأسترالييون يتخوفون من فصل الشتاء
- أستراليا: عقوبات قاسية بحق أصحاب العمل الذين يرفضون تمرير المساعدات الحكومية لموظّفيهم
- شارع الانتفاضة مجدداً... على احتدام واسع
- إلتباسات تحيط مسودة مكافحة الفساد.. وتحضير لموقف سنّي موحّد.. والسراي: محاولة انقلاب
- أسرار وخفايا لبنانية
- مَن يُخطِّط لشراء البلد بـ«بلاش»؟
- إنهاء الولاية الرئاسية لإنهاء الوصاية
- نقاط سلامة والدولة المنهوبة
اخترنا لكم
-
حسان دياب.. بطل في مسلسل مكسيكي ...الكاتب:
-
واشنطن: ما تأخّر تنفيذه من القرار 1559 ...الكاتب:
-
مشروع موازنة 2020: لا تأملوا خيراً.. ضرائب ...الكاتب:
-
هل يمكن أن يصل الإشعاع من انفجار ...الكاتب:
-
ريهانا تتألق في عشاءٍ رومانسي مع حبيبها ...الكاتب:
-
واشنطن تتقاطع مع «حزب الله» ولكن... ...الكاتب:
-
هَيَا … آخر الهاربات من قصور الخليج ...الكاتب:
-
سقوط "جدار برلين" السعودي بوقف الولاية على ...الكاتب:
-
سيناريو الغزو العراقي للكويت... الحلول الدبلوماسية تقتل ...الكاتب:
-
مفاجآت جورجينا رزق: كانت زوجة "علي" الثانية.. ...الكاتب:
-
فورين بوليسي: الأسد لم ينتصر أبدا… نجا ...الكاتب:
-
حكاية الدولة الاسلامية من الداخل ...الكاتب:
-
البِيض يرتكبون معظم جرائم القتل المتطرف لكنهم ...الكاتب:
-
ملكة بريطانيا بين نارين.. محمد بن راشد ...الكاتب:
-
بالفيديو.. نفق بين إسرائيل ولبنان يصل عمقه ...الكاتب:
-
لماذا يمنع الأسد عودة اللاجئين إلى بلادهم؟ ...الكاتب:
-
كايلي جينر تخطف الأنظار بفستان مثير... وبثمنٍ ...الكاتب:
-
إيران تهدد بإغراق بارجات أميركا... وترسل مسؤوليها ...الكاتب:
-
هل ستبدأ عملية إعمار سوريا في ظل ...الكاتب:
-
فرنسا تحاكم رفعت الأسد… من يعيد ثروته ...الكاتب:
حكايات رمضانية
محطات التلفزيون العامة في رمضان لا تصوم عن البثّ، ولا عن البحث عن الأجر المادي. فهو شهر الخير، شهر المشاهدين والإعلانات. فيه يجلس أفراد العائلة أمام الشاشة، أو بديلاتها، أطول وقت في السنة، من الإفطار إلى السحور، وهي تفعل كل ما في وسعها من حيل تسويقية، حتى يعودوا في اليوم التالي لاستكمال ما انتهت إليه مسلسلات الأمس.
لهذا، متوهم من يظن أن خلف كل الأعمال الرمضانية التلفزيونية حملات خبيثة، أو أفكار شريرة أو تسويق لأجندة منظمة. وعندما تلاحظ ظهور تكرر أو تشابه في موضوعات الأعمال الرمضانية، فإن ذلك غالباً نتيجة جسّ نبض الجمهور، فهو «ترند» الموسم. والملاحظ عادةً أن هذه الأعمال تجد قبولاً كبيراً من المشاهدين رغم «رسائلها» السياسية الصادمة أحياناً.
وكل موسم له «ترند»، فقد تناولت الأعمال الدرامية، والساخرة، في السابق موضوعات الإرهاب، ومكانة المرأة وحقوقها في المجتمع، والنظم السياسية المارقة مثل قطر وإيران، وإشكالات المواطنة واختلاف ثقافات الأجيال.
وفي أكثر من عمل ظهر هذا الشهر تكرر الحديث عن إسرائيل واليهود، والتعايش، لأنه يعكس حوارات اليوم، وليس حديث العرب البعيدين عن جبهة الصراع فقط، بل بين شباب الفلسطينيين الذين أصبحوا يتحدثون بلغة مختلفة عن آبائهم. أن تقام علاقات سياسية مع إسرائيل أم لا، أن تفتح الأسواق لها أو يسمح بالتشارك الرياضي معها، فهي شؤون تترك للسياسيين. الدراما التلفزيونية صدى المجالس، وهي إن كانت لا تعبر عن سياسة فعلينا ألا نستهين بتأثيرها، لأنها مؤشر على التغيير الاجتماعي الذي هو من محركات التغيير السياسي. فقد كان للدراما الرمضانية دور مهم في محاصرة الإرهاب، والتخلص من العادات الاجتماعية المعيقة للتطور، وحاصرت المتطرفين والمتشددين في السابق.
وفيما ينقل المسلسل الكويتي «أم هارون» صفحة من التاريخ الإيجابي بين اليهود والعرب، فإن المسلسل المصري المضاد له «النهاية» فانتازيا عن القضاء على إسرائيل. وقد يبدو غريباً أن ينتج في بلد وقّع اتفاق سلام مستمراً إلى اليوم، لكنه يبقى عملاً تلفزيونياً لا يستوجب أن يحمل أكثر من خيالات الكاتب ويعكس التمنيات القديمة.
وهناك الأعمال المسيسة المباشرة، مثل الدراما التركية التاريخية الموجهة بتمجيد الشخص أو الفكرة. فهي غالباً لها أهداف مرسومة، بخلاف الأعمال الدرامية العربية الرمضانية التي في معظمها تناجي الشؤون الحياتية. وعندما توقف بثّها على المحطات الرئيسية مثل «إم بي سي» خسرت الدعاية التركية التي كانت تظهر في رمضان وبقية أشهر السنة.
الصراع على الأعمال الإبداعية هو المحك والامتحان، والجمهور هو الحكم.
تابعونا
- سركيس حليس يتوارى عن الأنظار | الفيول المغشوش: موظّفون يقرّون برشى بمئات آلاف الدولارات
- "ثورة الجياع" اندلعت... والسلطة تشهر سلاح "المندسين"!
- هندسات سلامة لم تقتصر على المصارف: المال العام في خدمة محظيين
- المشهد القاتم: الشارع يقتحم الخط الأحمر.. والحكومة تخترق التشريع!
- تفاصيل جديدة عن أسباب الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 177
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 52
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 32
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 27
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- بالصور: نصائح للمرأة في كيفية التعري أمام الرجل 21
- حسن البنا مؤسس الجماعة.. بين اليهودية والماسونية 21
عبد الرحمن الراشد
اعلاميّ ومثقّف سعوديّ، رئيس التحرير السابق لصحيفة "الشّرق الأوسط" والمدير العام السابق لقناة العربيّة.
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)