- تونس… حيث المرأة تتصدّى للغنوشي
- "الفتنة مقابل السلاح" معادلة تهديد الاستقرار والانتفاضة!
- اللبنانيون يعودون إلى الشارع للإطاحة بدياب ونزع سلاح حزب الله
- استمرار الاحتجاجات العنيفة في لبنان وسياسيون يحذرون من فتنة طائفية
- لبنان: الانتفاضة تتجدد.. و«تغيير الحكومة» يضاف إلى الشعارات
- لبنان الثورة المتشظّية: غضب فرنسي وإنذار من صندوق النقد
- وزيرة العدل تلعب الغميضة مع التشكيلات القضائية
- محسن إبراهيم وسمير قصير: الرحلة المعاكسة
- نزار زكا: "قيصر" سيعيد حزب الله إلى لبنان..
- سويسرا ترفض "تتبّع أموال لبنانيين": لا نشارك في "تغيير سياسي"
- فادي سعد: باسيل آكل شارب نايم عند الأميركيين لإرضائهم
- توقعات الأبراج ليوم June 7, 2020
- سأقاتل أمريكا!
- أمريكا الوباء
- فتنة "الشبيحة" المتنقلة تبدأ بالرينغ فعين الرمانة وتحطّ بـ"المزرعة"
- هل سيكون “إعلان القاهرة” خريطة الطّريق التي ستُودّي إلى حل الأزمة الليبيّة.. وماذا لو رفضها السراج بطلبٍ من أردوغان؟ وما هي خِيارات الرئيس السيسي في هذه الحالة؟ ولماذا غابت الإمارات عن اجتِماع قصر الاتحاديّة؟ وهل سيكون عقيلة صالح ملك ليبيا الجُمهوري القادم؟
- "لا تسافر إلى أستراليا": الصين تحذر مواطنيها من السفر بسبب العنصرية
- 3 سنوات قطيعة
- 6 حزيران الانتفاضة :الاختبار المتجدّد وصدّ التهويل
- "حاضنة الحكومة": تجربة التكنوقراط فاشــلة .. وتقدُّم نيابي في التصحيح المالي
- أسرار وخفايا لبنانية
- «قيصر» يقتحم أبوابكم!
- ثورة «6 - 6»: من يخاف منها وعليها!؟
- هل يُجاري جعجع «التيار» في «مصلحة» سلعاتا؟
- المنتجعات والمطاعم فتحت... لكن النتائج مُخيّبة
- أي شعارات سترفع طرابلس؟
- تحديات واقع زمن الكورونا (مقال ثالث)
- انّ شبقاً عارماً يكتنف ترامب للسيطرة على النفط والغاز والسيلكون السوري
- قواعد جديدة لمراقبة رأس المال الأجنبي بهدف حماية الأمن القومي لأستراليا
- صرنا_عالأرض... و"المندسون" كذلك!
- باسيل تحت مجهر حزب الله
- 6 حزيران: هل يتحوّل الحراك إلى «إختبار للإشتباك»؟
- 3 تشرين الثاني: إيران تنتظر "جثّة" ترامب.. على ضفّة "قيصر"
- 6 حزيران ليس موعداً أخيراً.. الثورة أو الاصطدام بالجدار
- "قانون قيصر" وصل إلى المطار: شوشرة وإلغاء رحلات
- "الانقلاب على الطائف": عن الشهوات والأطماع والأوهام... والغباء!
- المحاصصة "سيدة" الخليوي: حواط بدأ منذ ساعات فقط... إجراءات التسلّم والتسليم
- لعبة "الأجهزة" تستبق التحركات وتخلف المجموعات
- إطلالة فرنجية تخيّب التوقعات وتطرح أسئلة المعركة الرئاسية
- نواة المؤسّسين لتيّار روكز... بالأسماء والمبادئ
- 2.3 مليار $ بيع عقارات في 3 أشهر: السعر أعلى بالشيك وأقلّ بـ"فريش ماني"
- حواط يُعلن مجلسَي إدارة الخلوي... خيار أفضل الممكن!
- كرّ وفرّ وشائعات بين السلطة والثوّار... وحشد اليوم هو الفيصل
- اغتيالات الشيوعيّين في لبنان: عندما هَمَس غازي كنعان في أُذُن كريم مروّة
- النيابة العامّة تستجوب القاضية عون!
- تهديد أميركيّ بوقف تمويل اليونيفيل: ليست أهمّ من منظمة الصحة العالمية
- إسرائيل وتهديد حزب الله: المعركة بين الحروب... كيلا تقع الحرب
- «ثوّار السفارة»!
- «الصحة» تعدّل خطتها: العزل الإلزامي للحالات المثبتة في مستشفيات المناطق
- 1000 صيدلية مهدّدة بالإقفال
اخترنا لكم
-
حسان دياب.. بطل في مسلسل مكسيكي ...الكاتب:
-
واشنطن: ما تأخّر تنفيذه من القرار 1559 ...الكاتب:
-
مشروع موازنة 2020: لا تأملوا خيراً.. ضرائب ...الكاتب:
-
هل يمكن أن يصل الإشعاع من انفجار ...الكاتب:
-
ريهانا تتألق في عشاءٍ رومانسي مع حبيبها ...الكاتب:
-
واشنطن تتقاطع مع «حزب الله» ولكن... ...الكاتب:
-
هَيَا … آخر الهاربات من قصور الخليج ...الكاتب:
-
سقوط "جدار برلين" السعودي بوقف الولاية على ...الكاتب:
-
سيناريو الغزو العراقي للكويت... الحلول الدبلوماسية تقتل ...الكاتب:
-
مفاجآت جورجينا رزق: كانت زوجة "علي" الثانية.. ...الكاتب:
-
فورين بوليسي: الأسد لم ينتصر أبدا… نجا ...الكاتب:
-
حكاية الدولة الاسلامية من الداخل ...الكاتب:
-
البِيض يرتكبون معظم جرائم القتل المتطرف لكنهم ...الكاتب:
-
ملكة بريطانيا بين نارين.. محمد بن راشد ...الكاتب:
-
بالفيديو.. نفق بين إسرائيل ولبنان يصل عمقه ...الكاتب:
-
لماذا يمنع الأسد عودة اللاجئين إلى بلادهم؟ ...الكاتب:
-
كايلي جينر تخطف الأنظار بفستان مثير... وبثمنٍ ...الكاتب:
-
إيران تهدد بإغراق بارجات أميركا... وترسل مسؤوليها ...الكاتب:
-
هل ستبدأ عملية إعمار سوريا في ظل ...الكاتب:
-
فرنسا تحاكم رفعت الأسد… من يعيد ثروته ...الكاتب:
تونس… حيث المرأة تتصدّى للغنوشي
لا تزال في تونس نساء يمتلكن العقل الراجح الذي يضع الغنوشي في مكانه ويؤكد له أن تونس لا يمكن أن تكون تابعة لتركيا وسياستها الليبية ذات الطابع التوسّعي.
ليس معروفا بعد لماذا كلّ هذا الإصرار لدى جماعة الإخوان المسلمين في تونس على تخريب البلد عن طريق نشر البؤس وتحويله إلى دولة فاشلة. هل هذه، بحدّ ذاتها، هواية الإخوان حيثما وجدوا وأينما استطاعوا وضع يدهم على السلطة أو على أيّ جزء منها أكان صغيرا أو كبيرا؟
ما يمكن ملاحظته منذ العام 2011 تاريخ انتهاء عهد زين العابدين بن علي، وصولا إلى تولّي راشد الغنوشي زعيم حركة النهضة، التي تشكل جزءا لا يتجزّأ من التنظيم العالمي للإخوان المسلمين موقع رئيس مجلس النوّاب، أنّ تونس تتغيّر نحو الاسوأ. كلّ ما في تونس يسير إلى خلف، خصوصا المجتمع الذي يتضاءل فيه حجم الطبقة المتوسّطة ويزداد التطرّف الديني بطريقة أقلّ ما يمكن أن توصف به أنّها تسيء إلى روح التسامح والاعتدال التي تميّز الدين الحنيف، هذا الدين الذي يدعو إلى الرحمة والابتعاد عن كلّ ما له علاقة بالتطرّف.
لعلّ أخطر ما في الأمر أنّ الإخوان المسلمين بدأوا يحصدون ثمار ما زرعوه في السنوات التسع الماضية على طريق تحويل المجتمع التونسي إلى مجتمع متخلّف وذلك كي تسهل سيطرتهم عليه. فحيث التخلّف، يكون الإخوان. إنّ كلّ ما فعلوه منذ 2011 يصبّ في سياق ترهّل الدولة ومؤسساتها. هذه المؤسسات، بما في ذلك مؤسسة الجيش، التي احترمت رغبة الشعب التونسي في التغيير من خلال “ثورة الياسمين” التي افتتح بها الربيع العربي.
بات هذا الربيع الذي تحوّل خريفا في كلّ مكان يشكل بكلّ وضوح خطرا كبيرا على تونس ومجتمعها الذي وضع الحبيب بورقيبة أسسا صلبة لتطويره وتحويله إلى مجتمع عصري تلعب فيه المرأة دورا طليعيا بعيدا عن كلّ ما له علاقة بالانغلاق والجهل.
الثابت أنّ المرأة التونسية لعبت دورها في الدفاع عن المكتسبات التي تحققت على الصعيد الاجتماعي منذ الاستقلال في العام 1956. لولا المرأة التي دافعت عن حقوقها وعن حقوق المواطن التونسي عامة، لكانت تونس سقطت في فخّ الإخوان منذ فترة طويلة. أثبتت المرأة في كلّ مناسبة انتخابية، منذ العام 2011، أنّها ترفض فكر الإخوان المسلمين وتخلّفه. لعبت المرأة دورها في إيصال الباجي قائد السبسي إلى رئاسة الجمهورية بغية قطع الطريق على النهضة ومتابعة إقرار قوانين حديثة تنصف المواطن، مثل قانون الإرث.
لكنّ ما لا بدّ من الاعتراف به أن حركة النهضة الإسلامية ثابرت، على الرغم من أن الفشل كان حليف كلّ ممثّل من ممثليها تسلّم موقعا في السلطة، على السعي إلى السيطرة على البلد.
عملت من دون كلل من تحت الطاولة وفوقها على تفكيك مؤسسات الدولة وجعلها أداة طيّعة في يدها عن طريق حشر عشرات الآلاف من الأعضاء الذين ينتمون إليها في المؤسسات الحكومية. صارت الإدارة التونسية إدارة تنوء تحت عبء الموظفين الجدد الذين لا يوفّرون شيئا للمواطن، بل وضعوا أنفسهم في خدمة نشر الفكر الإخواني. تحوّل الاقتصاد التونسي من اقتصاد منتج إلى اقتصاد ريعي. تحوّلت الإدارة من إدارة فعالة إلى إدارة عاجزة.
ما المطلوب من ذلك كلّه؟ المطلوب الوصول إلى الوضع الراهن الذي بات فيه راشد الغنوشي يلعب الدور الأوّل في تونس، فيما رئيس الجمهورية قيس سعيد يكتفي بدور المتفرّج بدل وضع رئيس مجلس النوّاب عند حدّه وتذكيره بفصل السلطات الذي هو في أساس كلّ دستور في دولة تتمتع بحدّ أدنى من الديمقراطية.
من حسن الحظ أنّه لا يزال هناك من يقول لا للغنوشي الذي يتظاهر بأنّه رجل عصري وأنّ لديه تجربة مهمّة يمكن أن ينقلها إلى تونس، هي تجربة تركيا رجب طيب أردوغان. لا تزال في تونس نساء يمتلكن العقل الراجح الذي يضع رئيس مجلس النواب في مكانه ويؤكد له أن تونس لا يمكن أن تكون تابعة لتركيا وسياستها الليبية ذات الطابع التوسّعي بأي شكل. تونس تظلّ تونس وهي لعبت دورا تاريخيا في مجال المحافظة على التوازن في المنطقة.
ما ينساه الغنوشي الذي يريد أخذ تونس إلى مكان آخر، أن العرب لم يجدوا أفضل من تونس لينقلوا إليها مقر جامعة الدول العربية في العام 1979 إثر حصول الشرخ مع مصر. لم يجدوا أيضا أفضل من المواطن التونسي الشاذلي القليبي، الرجل المثقّف والعصري الذي توفي قبل أيام، ليكون أمينا عاما للجامعة في تلك الفترة العصيبة التي مرّت بها المنطقة.
لعبت تونس طوال نحو عشر سنوات دور ضابط الإيقاع في المنطقة العربيّة كلّها وذلك في انتظار المصالحة العربيّة مع مصر وعودتها إلى العرب أو عودتهم إليها بعد توقيعها لمعاهدة سلام مع إسرائيل في آذار – مارس من العام 1979. كانت تونس بورقيبة، التي استقبلت القيادة الفلسطينية بعد خروجها من بيروت، شيئا مختلفا عن تونس راشد الغنوشي الذي يريد إدارة السياسة الخارجية للبلد في السنة 2020 ووضع بلده في تصرّف تركيا.
يعكس الرد العنيف في مجلس النوّاب التونسي على تصرّفات رئيس المجلس رغبة في تفادي سقوط البلد. إذا كان هذا الردّ الذي قادته المرأة الممثلة في الندوة البرلمانية يدلّ على شيء، فهو يدلّ على وجود إرادة في التصدي من جهة وأن تونس مقبلة على أيّام صعبة من جهة أخرى بسبب وضعها الاقتصادي والاجتماعي قبل أي شيء آخر.
شئنا أم أبينا، لا يمكن تجاهل أن زين العابدين بن علي، الذي توفّي قبل فترة قصيرة في المنفى، لعب دورا مهمّا في تطوير الاقتصاد التونسي. حصل في عهده تطوير للصناعات التحويلية وللسياحة والزراعة ولمجال التكنولوجيا. كذلك، حصل تطوير للعلاقات بين تونس والاتحاد الأوروبي. هناك، من دون أدنى شكّ أخطاء كبيرة ارتكبها الضابط الذي خلف بورقيبة، لكنّ ما لا مفرّ من الاعتراف به أن الرجل جنّب سقوط تونس في فخ التخلّف… أي في مأزق فخّ الإخوان المسلمين بقيادة راشد الغنوشي الذي يدّعي أنّه ليس متزمتا وأن الدليل على ذلك أنّه “يستمتع بصوت فيروز”!
هل تتفادى تونس السقوط في التخلّف؟ هذا هو السؤال الكبير. الكثير سيعتمد على دخول رئيس الجمهورية على خطّ وضع حدّ للغنوشي والفكر الذي ينادي به وتوجهاته على الصعيد الإقليمي. سيعتمد الكثير على تشكيل جبهة عريضة تقول لرئيس مجلس النواب ولحركة النهضة إن تونس ترفض أن تكون تابعا لتركيا لا أكثر ولا أقلّ.
تابعونا
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 177
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 52
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 33
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 27
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- بالصور: نصائح للمرأة في كيفية التعري أمام الرجل 21
- حسن البنا مؤسس الجماعة.. بين اليهودية والماسونية 21
خير الله خير الله
كاتب وصحافي لبناني مقيم في لندن
- تونس… حيث المرأة تتصدّى للغنوشي
- لبنان ودروس حرب 1967
- الحزب يهدي "التيار"... من كيس لبنان
- أميركا… والانقسام العمودي المستمر
- روسيا.. وقواعد اللعبة الجديدة في سوري
- فنّ لبناني اسمه تحويل الانتصار إلى هزيمة
- بين الأرقام والجوع… والصلاة في القدس
- نهاية زواج متعة... بين عقلين انقلابيين
- أردوغان والوهم.. والانتقام من مرحلة
- مع "حزب الله" وضدّ العونيين
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)