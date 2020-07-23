- سلطان هاشم… “البعثي الأخير”
- تجهيز الدفعة الأولى لمقاتلات "سوخوي 35" إلى مصر
- فيديو يحبس الأنفاس لطفلين كادا يموتان حرقاً.. ألقيا بنفسيهما من الطابق الثالث قبل أن يتلقفهما المارة
- “لا حل عسكرياً” للأزمة الليبية.. تركيا وروسيا تتفقان على مواصلة الجهود لإنجاح العملية السياسية
- أستراليا.. عالمة أحياء دقيقة: الوضع "خطير" في ملبورن والإغلاق التام بات ضرورياً
- رسالة متشدِّدة ومساعدات في زيارة لودريان لبيروت
- روائح الفضائح تخنق لبنان.. لودريان ينـــصح.. والسلطة تعرض له «إنجازاتها»
- أسرار وخفايا لبنانية
- لا حياد في دولة ولاء "شعوبها" لدولٍ مُتناحرة وأديان ومذاهب
- الهدف التفاوض لا الحرب
- وهل الآخَرون فَكّروا بلبنان؟
- بعد الدجاج الفاسد ... دور اللحوم آتٍ
- التحقيق «الجنائي» بين الحقيقة والوهم!؟
- إمّا الحياد وإمّا الفدرلة
- «شيفرون» تحوّل واشنطن شريكاً نفطياً في المتوسط
- ردّ «حزب الله» مسألة وقــت
- "طهران" دراما إسرائيلية تخترق إيران بالقوة الناعمة
- أستراليا.. بالفيديو: منازل الأثرياء تتساقط في المحيط
- أستراليا: ملبورن قضت أسبوعين تحت إجراءات الإغلاق..فلماذا لم تنخفض أعداد الحالات؟
- أستراليا: مخاوف من ارتفاع أعداد الوفيات بعد تسجيل إصابات في 45 دارا للمسنين في فيكتوريا
- أستراليا: وباء كورونا يعصف بالميزانية الاسترالية مع تكهنات بتسجيل أكبر عجز مالي منذ الحرب العالمية الثانية
- متى تترجل العدالة لإنصاف الأكراد في تركيا وإيران؟
- كورونا يتفشى... "سلالة فتاكة وانتشار أكبر"
- تزايد الضغوط الأميركية يسابق مهمة لودريان
- لودريان قد يلتقي حزب الله... وخطة فرنسية لمساعدة لبنان؟ سلامة «المُحاصَر»: لا للتدقيق!
- مرجعية شيعية تدعم مطالبة البطريرك الماروني بحياد لبنان
- ممن يستمدّ «بلطجية المير» قوتهم؟
- مخيف ما فعله العقل "العوني" بلبنان
- Mr Le Drian ساعِدونا... ولا تمدّوا الفاسدين بالأوكسجين
- لبنان: هل يمرّ سدّ بسري على أجساد المعترضين؟
- عن الهجوم "الباسيلي" على كلودين عون
- كرة "الحياد".. أتدفع حزب الله إلى حرب مع إسرائيل؟
- لا "فيتو" روسياً على "حياد" الراعي... ولمجلس الأمن حساباته
- طارت آلية التعيينات الإدارية... ولن تغط!
- "الحياد"... صمت "حزب الله" سيطول!
- سجناء روميّة يصرخون: أطعمونا جائعون
- أنا أكره رياض سلامة...
- علي مرعي نموذج عن سوء الإدارة الديبلوماسية... محكوم في الباراغواي وقنصل فخري في لبنان
- دياب يطلب تمديد مهلة بسري ثلاثة أشهر
- هل يمهّد مصرف لبنان لإلغاء الدعم عن المحروقات؟
- الحاكم يستبق حجز ممتلكاته بكفالة مالية؟
- المصارف تسطو على دولارات النازحين
- 124 إصابة من بين أكثر من 7 آلاف فحص: الفيروس يتفشّى بسرعة... والقطاع الصحي تحت الضغط
- طوارئ «مع وقف التنفيذ» في القلمون بعد تفشّي الإصابات!
- ... هل يردّ «حزب الله» على إسرائيل أم يتجرّع الضربة؟
- دعوة الحياد الإيجابي تتفاعل.. «القوات» في دار الفتوى والسيد الأمين في الديمان
- «التدقيق الجنائي» وخروقات إسرائيل الجوية في استقبال لودريان
- حدث في مثل هذا اليوم July 23, 2020
- توقعات الأبراج ليوم July 23, 2020
- لماذا أغلقت إسرائيل أجواء الجولان وأعلنَت حالة التأهّب بعد عُدوانها الأخير على جنوب دِمشق؟ وهل سيَثأر “حزب الله” لاستِشهاد أحد مُقاتليه الذي شكّل خرقًا لقواعد الاشتِباك؟ وماذا يعني تذكير السيّد خامنئي للكاظمي بأنّ سليماني اغتيل على أرضِ العِراق؟
اخترنا لكم
-
حافظ الأسد… صنع دورا ولم يصنع مستقبلا ...الكاتب:
-
حسان دياب.. بطل في مسلسل مكسيكي ...الكاتب:
-
واشنطن: ما تأخّر تنفيذه من القرار 1559 ...الكاتب:
-
مشروع موازنة 2020: لا تأملوا خيراً.. ضرائب ...الكاتب:
-
هل يمكن أن يصل الإشعاع من انفجار ...الكاتب:
-
ريهانا تتألق في عشاءٍ رومانسي مع حبيبها ...الكاتب:
-
واشنطن تتقاطع مع «حزب الله» ولكن... ...الكاتب:
-
هَيَا … آخر الهاربات من قصور الخليج ...الكاتب:
-
سقوط "جدار برلين" السعودي بوقف الولاية على ...الكاتب:
-
مفاجآت جورجينا رزق: كانت زوجة "علي" الثانية.. ...الكاتب:
-
فورين بوليسي: الأسد لم ينتصر أبدا… نجا ...الكاتب:
-
حكاية الدولة الاسلامية من الداخل ...الكاتب:
-
البِيض يرتكبون معظم جرائم القتل المتطرف لكنهم ...الكاتب:
-
ملكة بريطانيا بين نارين.. محمد بن راشد ...الكاتب:
-
بالفيديو.. نفق بين إسرائيل ولبنان يصل عمقه ...الكاتب:
-
لماذا يمنع الأسد عودة اللاجئين إلى بلادهم؟ ...الكاتب:
-
كايلي جينر تخطف الأنظار بفستان مثير... وبثمنٍ ...الكاتب:
-
إيران تهدد بإغراق بارجات أميركا... وترسل مسؤوليها ...الكاتب:
-
هل ستبدأ عملية إعمار سوريا في ظل ...الكاتب:
-
فرنسا تحاكم رفعت الأسد… من يعيد ثروته ...الكاتب:
سلطان هاشم… “البعثي الأخير”
الجزء الأكبر من أرشيف النظام ما زال إلى اليوم موزعاً على القوى وغير متاحٍ للباحثين، وهذا ما يجعل من التوافق على رواية واحدة للمأساة أمراً مستحيلاً، .وما النقاش والانقسام حول سلطان الهاشم إلا أحد علامات هذه الاستحالة.
النقاش الذي رافق موت سلطان هاشم، آخر وزير دفاع عراقي في زمن صدام حسن، قبل أيام في السجن في العراق، يكشف عن واقع لا يقل قساوة عن ذلك الواقع الذي خلفه سقوط نظام البعث عام 2003. الأكراد اعتبروا أن موت هاشم هو نهاية آخر أباطرة حملة الانفال التي شنها نظام البعث عليهم في ثمانينات القرن الفائت. السنة العرب أعادوا تقديمه بصفته أحد الضباط المحترفين الذين خاضوا الحرب مع إيران، ولم تتلوث يداه بدماء عراقية. الشيعة وقفوا على الحياد تقريباً، ذاك أن سلطان سلطان الهاشم لم يرتبط على ما يبدو بظلامة الشيعة في ظل نظام البعث!
سلطان هاشم في لقاء مع صدام حسين
والحال أن نظام ما بعد صدام في العراق بدد مأساة العراقيين في ظل البعث. صدام حسين نفسه، الطاغية الذي لا لبس في مدى تورطه بدماء العراقيين، جعله نظام ما بعد عام 2003 ضحية. فُصل رأسه عن جسمه في مشهد إعدام معلن وبشع انتقل عبره الجلاد إلى موقع الضحية. والأمر لم يقتصر على هذا المشهد، فقد انشغلت ضحية صدام بغنائم الحرب، وأهملت حقيقة أن قصتها مع النظام تحتاج لإعادة بناء وتأليف تساهم فيهما مختلف أطياف وأطراف الحكاية.
انقضت ميليشيات الطوائف على الذاكرة وبددت جزءاً أساسياً من أرشيف كان يمكن أن يعين العراقيين على أن يتوافقوا على رواية واحدة عما جرى لهم في أيام حكم البعث. سلطان هاشم قائد الفيلق الذي نفذ عملية الأنفال، أم أنه مجرد ضابط محترف كان موجوداً في شمال العراق في الوقت الذي حصلت فيه تلك الحملة؟ الإجابة عن هذا السؤال كان يفترض أن تتولاها الوثائق التي خلفها نظام البعث، وتقاسمتها من بعده قوى وميليشيات ورثت النظام في أعقاب سقوطه.
صدام أنجب أشباهاً كثراً له، والبعث مبثوث في وعي ورثته، وهؤلاء ليس همهم تأسيس عراق مختلفٍ عن عراق صدام.
كنا في بغداد في حينها وكان الورثة يعبثون بذاكرة بلدهم ويبددون حكاية مأساة العراق الكبرى. الوثائق كانت متناثرة في الشوارع، وكثير منها معروض للبيع. الأكراد أخذوا حصتهم منها، وكذلك فعلت منظمة بدر وأحزاب أخرى. محاولة الإنقاذ الوحيدة تولتها في حينها مؤسسة الذاكرة العراقية، وهذه بدورها طُعن في نياتها، بعدما حولت وثائق الحزب إلى مؤسسة “هوفر” لتنظيمها، وهي اليوم في طريق عودتها إلى العراق. لكن يبقى أن الجزء الأكبر من أرشيف النظام ما زال إلى اليوم موزعاً على القوى وغير متاحٍ للباحثين، وهذا ما يجعل من التوافق على رواية واحدة للمأساة أمراً مستحيلاً، وما النقاش والانقسام حول سلطان الهاشم إلا أحد علامات هذه الاستحالة.
كنت في الموصل حين اعتقل سلطان هاشم عام 2003 في إحدى نواحي العاصمة، وفي حينها تم تسليمه للأكراد بعد مفاوضات عشائرية شارك فيها ضابط في البيشمركة التقيته بعد العملية وأوحى لي في حينها أن الرجل مجرد ضابط في الجيش. وبعدها رفض الرئيس العراقي السابق الراحل جلال طالباني توقيع حكم الإعدام الذي صدر بحق هاشم. اليوم تصدر النقاش حول دور هاشم في حملة الأنفال مستشار طالباني هيوا عثمان، الذي اعتبر أن هاشم متورط بدماء الأكراد حتى عنقه، وهيوا صحافي وباحث يُعتد بما يقول. والفارق بين ضابط متورط في حملة دموية ذهب ضحيتها عشرات الآلاف من العراقيين، وبين ضابط لم يتورط إلا بحكم تواجده على الجبهة الشمالية خلال الحرب مع ايران، فارق كبير وجوهري كان من المفترض أن يحسمه توافق العراقيين على حكاية واحدة لمأساتهم مع ذلك النظام.
لكن القصة العراقية هي اليوم أبعد من التوافق على ما حصل خلال حكم البعث. فصدام أنجب أشباهاً كثراً له، والبعث مبثوث في وعي ورثته، وهؤلاء ليس همهم تأسيس عراق مختلفٍ عن عراق صدام. أحزاب الشيعة تريد إلحاق عراقها بإيران، والسنة استجابوا لنداء “القاعدة” وأنجبوا بعدها “داعش”، والأكراد منفصلون بحكايتهم وبطموحاتهم عن عراقيي الشيعة والسنة. والرواية متنازعة بين صدام الطاغية والمجرم، وصدام في مشهد قطع الرأس الرهيب، وبين سلطان هاشم الضابط المحترف، وسلطان هاشم قائد الفيلق الذي نفذ حملة الأنفال. والعراق بطن ولادة لمزيد من الحكايات من هذا النوع، بدءاً من الحجاج بن يوسف الثقفي الذي خاطب العراقيين قائلاً “أرى رؤوساً قد أينعت وحان قطافها وإني لصاحبها”، والحجاج هذا لم يُتفق بعد، على إذا كان طاغية أم بطلاً.
تابعونا
- أستراليا.. بالفيديو: منازل الأثرياء تتساقط في المحيط
- أستراليا.. عالمة أحياء دقيقة: الوضع "خطير" في ملبورن والإغلاق التام بات ضرورياً
- عارضة الأزياء الكندية نيكول ويليامز بـ"بيكيني" مثير في ماليبو!
- أستراليا: ملبورن قضت أسبوعين تحت إجراءات الإغلاق..فلماذا لم تنخفض أعداد الحالات؟
- أستراليا: وباء كورونا يعصف بالميزانية الاسترالية مع تكهنات بتسجيل أكبر عجز مالي منذ الحرب العالمية الثانية
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 177
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 52
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 33
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 27
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- بالصور: نصائح للمرأة في كيفية التعري أمام الرجل 21
- حسن البنا مؤسس الجماعة.. بين اليهودية والماسونية 21
حازم الأمين
كاتب وصحافي لبناني. مسؤول عن صفحة تحقيقات في جريدة "الحياة". عمل مراسلاً متجوّلاً للجريدة، وغطى الحروب في لبنان وأفغانستان والعراق وغزة. وأجرى تحقيقات ميدانية عن الإسلاميين في اليمن والأردن والعراق وكردستان وباكستان، وعن قضايا المسلمين في أوروبا.
- سلطان هاشم… “البعثي الأخير”
- لماذا قتلوا هشام الهاشمي؟
- بيروت : منتحرون في الحمرا و”لويس فيتون” في الأسواق…
- لبنان: السلاح لا يملك خطة لحماية دولته
- لبنان: نصرالله ينهي خرافة “القبعة والطربوش”
- “مش حزب الله”!
- لبنان: الفساد قانوني وشعبي وقيمي
- لبنان: توتر بين ابن المفتي وصهر الرئيس
- “حزب الله” لن يترك فرنجية وحيدا
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)