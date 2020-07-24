- هل هو جدالٌ على «فهم» العرب؟
- هل سيدمرون صناعة السفر؟
- إيران وفيتنام… والانتصار على أميركا
- أستراليا: كوينزلاند تعتبر فيرفيلد في سيدني بؤرة تفشي للوباء بعد تأكيد 46 حالة بها
- أستراليا: البطالة ستشمل 240,000 شخص إضافيين بحلول نهاية العام الجاري
- أستراليا: السلطات لا تستبعد تمديد اغلاق ملبورن لأكثر من 6 أسابيع جراء ازدياد الإصابات بكورونا
- إنذار فرنسي عنيف للطبقة الحاكمة: ماذا تنتظرون للإنتقال إلى الإصلاحات؟
- وقاحة المصارف: أملاك الدولة لنا
- "الكربجة" اللبنانية عصية على الانهيار
- لودريان يفرش غطاءً دولياً على مشروح الحياد
- كورونا: «فِلت الملقّ»!
- كم يدوم مفعول زيارة لودريان..؟
- بالفيديو.. حادثة "ماهان": مناوشة إسرائيلية.. والردّ الإيراني مؤجّل لرحلة العودة!
- البريطانيون يصونون الحياد على الحدود... وثلاثية الإصلاح والإقتصاد والأمن
- التعاون مع العراق... يمرّ حكماً بسوريا!
- لا "تعليم أونلاين": إلى المدارس في أيلول
- لا تأشيرات دخول لدياب والوزراء إلى العالم العربي
- ثوّار طرابلس يُسقطون مخطّط دياب ويفتتحون المسلخ بدلاً من السياسيين
- القلمون «قنبلة موقوتة»: إلى العزل بعد التفشّي
- مجموعات الانتفاضة: تنسيق أقلّ وتجمّعات أكثر وخلافات أكبر
- التحويلات عبر المؤسّسات غير المصرفيّة: هل ستُدفع بالدولار مجدداً؟
- العهد يستقبل لودريان... بتأكيد المحاصصة
- الجنوب تحت الظلام: هل ضُبطت مافيات المحروقات؟
- لودريان يوبّخ المسؤولين اللبنانيين: لا خيار غير صندوق النقد وساعد نفسك كي يساعدك الله
- كيف سيضرب «حزب الله» إسرائيل ... وهل هي الحرب؟
- وزير خارجية فرنسا للبنانيين: ساعدوا أنفسكم لنساعدكم
- توقعات الأبراج ليوم July 24, 2020
- كيف سيرد حزب الله على اغتيال علي كامل محسن؟
- بالفيديو.. مقاتلة إسرائيلية تعترض طائرة ركاب إيرانية فوق سوريا
- سلطان هاشم… “البعثي الأخير”
- تجهيز الدفعة الأولى لمقاتلات "سوخوي 35" إلى مصر
- فيديو يحبس الأنفاس لطفلين كادا يموتان حرقاً.. ألقيا بنفسيهما من الطابق الثالث قبل أن يتلقفهما المارة
- “لا حل عسكرياً” للأزمة الليبية.. تركيا وروسيا تتفقان على مواصلة الجهود لإنجاح العملية السياسية
- أستراليا.. عالمة أحياء دقيقة: الوضع "خطير" في ملبورن والإغلاق التام بات ضرورياً
- رسالة متشدِّدة ومساعدات في زيارة لودريان لبيروت
- روائح الفضائح تخنق لبنان.. لودريان ينـــصح.. والسلطة تعرض له «إنجازاتها»
- أسرار وخفايا لبنانية
- لا حياد في دولة ولاء "شعوبها" لدولٍ مُتناحرة وأديان ومذاهب
- الهدف التفاوض لا الحرب
- وهل الآخَرون فَكّروا بلبنان؟
- بعد الدجاج الفاسد ... دور اللحوم آتٍ
- التحقيق «الجنائي» بين الحقيقة والوهم!؟
- إمّا الحياد وإمّا الفدرلة
- «شيفرون» تحوّل واشنطن شريكاً نفطياً في المتوسط
- ردّ «حزب الله» مسألة وقــت
- "طهران" دراما إسرائيلية تخترق إيران بالقوة الناعمة
- أستراليا.. بالفيديو: منازل الأثرياء تتساقط في المحيط
- أستراليا: ملبورن قضت أسبوعين تحت إجراءات الإغلاق..فلماذا لم تنخفض أعداد الحالات؟
- أستراليا: مخاوف من ارتفاع أعداد الوفيات بعد تسجيل إصابات في 45 دارا للمسنين في فيكتوريا
- أستراليا: وباء كورونا يعصف بالميزانية الاسترالية مع تكهنات بتسجيل أكبر عجز مالي منذ الحرب العالمية الثانية
اخترنا لكم
-
حافظ الأسد… صنع دورا ولم يصنع مستقبلا ...الكاتب:
-
حسان دياب.. بطل في مسلسل مكسيكي ...الكاتب:
-
واشنطن: ما تأخّر تنفيذه من القرار 1559 ...الكاتب:
-
مشروع موازنة 2020: لا تأملوا خيراً.. ضرائب ...الكاتب:
-
هل يمكن أن يصل الإشعاع من انفجار ...الكاتب:
-
ريهانا تتألق في عشاءٍ رومانسي مع حبيبها ...الكاتب:
-
واشنطن تتقاطع مع «حزب الله» ولكن... ...الكاتب:
-
هَيَا … آخر الهاربات من قصور الخليج ...الكاتب:
-
سقوط "جدار برلين" السعودي بوقف الولاية على ...الكاتب:
-
مفاجآت جورجينا رزق: كانت زوجة "علي" الثانية.. ...الكاتب:
-
فورين بوليسي: الأسد لم ينتصر أبدا… نجا ...الكاتب:
-
حكاية الدولة الاسلامية من الداخل ...الكاتب:
-
البِيض يرتكبون معظم جرائم القتل المتطرف لكنهم ...الكاتب:
-
ملكة بريطانيا بين نارين.. محمد بن راشد ...الكاتب:
-
بالفيديو.. نفق بين إسرائيل ولبنان يصل عمقه ...الكاتب:
-
لماذا يمنع الأسد عودة اللاجئين إلى بلادهم؟ ...الكاتب:
-
كايلي جينر تخطف الأنظار بفستان مثير... وبثمنٍ ...الكاتب:
-
إيران تهدد بإغراق بارجات أميركا... وترسل مسؤوليها ...الكاتب:
-
هل ستبدأ عملية إعمار سوريا في ظل ...الكاتب:
-
فرنسا تحاكم رفعت الأسد… من يعيد ثروته ...الكاتب:
إيران وفيتنام… والانتصار على أميركا
لا يمكن الانتصار على أميركا، يمكن الاستفادة من أميركا عن طريق التحالف معها في حربها على العراق ولكن في المدى الطويل لا بد من أميركا مهما طال السفر.
ليس الموضوع موضوع الانتصار على أميركا أو الانتقام منها. الموضوع ما الذي تفعله بالانتصار على أميركا وأين يصرف ذلك؟ يظلّ مثل فيتنام المثل الأهمّ على أنّ الانتصار على أميركا لا يغني عن التعاطي مع الواقع، أي مع القوّة الاقتصادية الأكبر في العالم التي تمتلك في الوقت ذاته التكنولوجيا الأكثر تقدّما، فضلا عن الشركات المتعددة الجنسية القادرة على الاستثمار وخلق فرص عمل في مختلف أنحاء العالم في إطار اقتصاد السوق. اقتصاد السوق بحسناته الكثيرة وسيئاته المعروفة طبعا.
هذا ما أدركته فيتنام بعد إذلالها للقوّة العسكرية الأميركية في سبعينات القرن الماضي… وهذا ما لم تدركه إيران التي استطاعت توجيه ضربات مؤلمة إلى الأميركيين لأسباب لا تزال غير معروفة، علما أن الإدارة الأميركية التي كانت قائمة في مرحلة انتصار الثورة الشعبية على نظام الشاه (إدارة جيمي كارتر) لم تكن معادية للمطالبين بالتغيير الجذري في إيران.
على العكس من ذلك، حصل تخلّ أميركي عن الشاه في العامين 1978 و1979. كذلك، لعبت الإدارة الأميركية في مرحلة ما بعد رحيل الشاه دورا في تحذير إيران من احتمال التعرّض لهجوم عراقي إبان حكم صدّام حسين. حصل ذلك عن طريق بوب إيمز المسؤول عن شبكة وكالة الاستخبارات المركزية (سي.آي.إي) في الشرق الأوسط في أثناء زيارة له لطهران. هذا ما يكشفه كتاب ذو مضمون موثّق عنوانه “الجاسوس الطيب” لكاي بيرد. خُصّص الكتاب لبوب إيمز وعلاقته السرّية بمنظمة التحرير الفلسطينية عن طريق علي سلامة (أبوحسن) الذي اغتالته إسرائيل في بيروت بسبب نجاحه في إقامة مثل هذه العلاقة مطلع العام 1979.
من سخريات القدر أن بوب إيمز قتل مع آخرين من كبار المسؤولين في الـ”سي.آي.إي” لدى تفجير السفارة الأميركية في بيروت في نيسان – إبريل من العام 1983 بواسطة انتحاري. لم تكن إيران بعيدة عن تلك العملية التي تلتها عملية تفجير قاعدة “المارينز” قرب مطار بيروت في 23 تشرين الأوّل – أكتوبر من تلك السنة. ألحقت عملية التفجير هذه، التي تورطت فيها إيران أيضا، أكبر خسارة بشرية بالجيش الأميركي منذ حرب فيتنام.
لماذا هذا الإصرار الإيراني على الاستمرار في مواجهة الولايات المتحدة والسعي في الوقت ذاته إلى الاستفادة منها إلى أبعد حدود كما حصل في العراق، وحتّى في أفغانستان، على سبيل المثال وليس الحصر؟ لا جواب واضحا باستثناء أن “الجمهورية الإسلامية” التي أسّسها آية الله الخميني لم تستطع الانصراف إلى معالجة المشاكل الداخلية لإيران والإيرانيين. على العكس من ذلك. زادتهم فقرا وبؤسا وحوّلت إيران إلى قوّة إقليمية عبر ميليشيات مذهبية. ليس لدى هذه الميليشيات، بدءا بـ”حزب الله” في لبنان وانتهاء بـ”أنصار الله”، أي الحوثيين في اليمن، ما تقدّمه على أي صعيد أو أيّ مجال كان، لا في السياسة ولا في الاقتصاد ولا في التعليم ولا في الثقافة…
من أجل تبسيط الأمور، لا يزال النظام القائم في إيران يعتقد أن عليه رفع شعار “الموت لأميركا” و”الموت لإسرائيل” كي يؤكّد وجود عدوّ خارجي يغطي بواسطته سياسته الفاشلة داخل إيران. لا همّ لدى هذا النظام الذي لم يستطع إيجاد شرعية شعبية عميقة له سوى حماية نفسه ومتابعة الهرب إلى خارج إيران من أجل تبرير القمع الداخلي وسيطرة “الحرس الثوري” على جزء كبير وأساسي من الاقتصاد.
في نهاية المطاف، لا يمكن الانتصار على أميركا. يمكن الاستفادة من أميركا عن طريق التحالف معها في حربها على العراق كما حصل في العام 2003. ولكن في المدى الطويل، لا بدّ من أميركا مهما طال السفر. لولا أميركا لما كانت إيران في العراق ولما استطاعت الانتقام من العراق والعراقيين بسبب حرب الأعوام الثماني، وهي حرب عبثية كان يفترض في العراق تفادي خوضها لأسباب كثيرة تحتاج إلى مقال خاص.
في الحرب مع أميركا، انتهت إيران إلى ما انتهت إليه. أي إلى دولة محاصرة لا تجد من تبيعه نفطها. اعترف وزير النفط الإيراني بذلك أخيرا. إضافة إلى ذلك، ضاقت الخيارات الإيرانية إلى درجة توقيع اتفاق لمدّة 25 عاما مع الصين. يكشف الاتفاق إلى أي درجة تحتاج إيران إلى اتفاق مع أي قوّة اقتصادية، بأي ثمن كان، من أجل بقاء النظام حيّا يرزق.
في أواخر نيسان – إبريل 1975، كانت هزيمة أميركا في فيتنام. لا تزال صورة طائرة الهليكوبتر العسكرية الأميركية الأخيرة وهي تغادر سطح السفارة الأميركية في سابغون ماثلة في الأذهان. بعد سنوات قليلة، انصرف فيها الفيتناميون إلى معالجة مشاكلهم الداخلية، صارت فيتنام دولة طبيعية. عادت الشركات الأميركية، بما في ذلك “بيغ بورغر” و”ماكدونالد” إلى فيتنام وصار الرؤساء الأميركيون يزورون هانوي من دون أيّ عقد. زار هانوي جورج بوش الابن وبيل كلينتون وباراك أوباما ودونالد ترامب. العشرات من الشركات الكبيرة في العالم تصنع ملابسها في فيتنام حيث اليد العاملة الرخيصة. هذا غيض من فيض الاستثمارات الأجنبية في فيتنام التي فتحت أبوابها للعالم… شرقا وغربا من دون تمييز وبما يخدم مصالحها.
كلمة السرّ في كلّ ذلك كلمتان. الكلمتان هما “دولة طبيعية”. أن تكون دولة طبيعية أو لا تكون. قبلت فيتنام أن تكون دولة طبيعية تعرف حجمها ولا تريد تغيير العالم، فيما تصرّ إيران على أن تكون قوة إقليمية تسيطر على جزء من العالم، أي على الخليج العربي والشرق الأوسط وما هو أبعد من ذلك بكثير. حسنا، إذا كانت لا تريد أن تتعلّم من تجربة الاتحاد السوفياتي التي هزمها الاقتصاد، لماذا لا تتعلّم من فيتنام؟ ليس هناك من يريد تغيير النظام في فيتنام. تصالحت فيتنام مع نفسها ومع شعبها الذي رفضت بيعه الأوهام. متى تتصالح إيران مع شعبها ومع محيطها وتتوقف عن بيع الشعارات التي لا تأخذ إلى أي مكان باستثناء الفقر والبؤس…
انتصرت فيتنام على أميركا. تعرف لماذا انتصرت. في المقابل ليس معروفا ما الذي تريده إيران من أي انتصار مستحيل يمكن أن تحقّقه على القوة العظمى الوحيدة في العالم!
تابعونا
- "طهران" دراما إسرائيلية تخترق إيران بالقوة الناعمة
- حدث في مثل هذا اليوم July 23, 2020
- لماذا أغلقت إسرائيل أجواء الجولان وأعلنَت حالة التأهّب بعد عُدوانها الأخير على جنوب دِمشق؟ وهل سيَثأر “حزب الله” لاستِشهاد أحد مُقاتليه الذي شكّل خرقًا لقواعد الاشتِباك؟ وماذا يعني تذكير السيّد خامنئي للكاظمي بأنّ سليماني اغتيل على أرضِ العِراق؟
- كورونا يتفشى... "سلالة فتاكة وانتشار أكبر"
- لودريان قد يلتقي حزب الله... وخطة فرنسية لمساعدة لبنان؟ سلامة «المُحاصَر»: لا للتدقيق!
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 177
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 52
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 33
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 27
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- بالصور: نصائح للمرأة في كيفية التعري أمام الرجل 21
- حسن البنا مؤسس الجماعة.. بين اليهودية والماسونية 21
خير الله خير الله
كاتب وصحافي لبناني مقيم في لندن
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)