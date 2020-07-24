- المفاوضات مع المصارف تتأزّم وبقاء "لازارد" على المحك
- 12 حالة مُثبتة في القلمون ونسبة إلتزام كبيرة للأهالي بالحجْر
- لماذا تتراجع احتِمالات المُواجهة العسكريّة في الأزَمة الليبيّة هذه الأيّام؟ وما هي التطوّرات السبعة التي تجعلنا لا نَستبعِد مُفاوضات مِصريّة تركيّة مُباشرة قد تقود إلى وقفٍ لإطلاقِ النّار؟
- شركة إسرائيلية تطور فحصا للكشف عن كورونا عبر التنفس
- قبل مئة يوم من الانتخابات ترامب يواجه خطر الهزيمة
- الرئيس التركي يشارك بأول صلاة للمسلمين في آيا صوفيا بعد تحويلها إلى مسجد
- واشنطن: طائرة حربية أميركية اعترضت طائرة ركاب إيرانية فوق سوريا
- "مفعول سحري".. دراسة تصف تأثير القرفة على صحة الإنسان
- لودريان يتشدَّد في بيروت: صوت الشعب لم يُسمع التفشّي الوبائي نحو التفلّت ولا إجراءات رادعة !
- باريس خرقت الحصار.. وعدّاد كورونا يثير الهلع
- أسرار وخفايا لبنانية
- الحريري يحسُمها: أنا "المستقبل" و"المستقبل" أنا!
- الحياد عن الحياد
- «الأم الحنون» تعانق لبنان... وترحل
- لماذا تجنّب «الحزب» الرَّد على البطريرك؟
- ودائع اللبنانيين تدعم الإقتصاد السوري
- هل هو جدالٌ على «فهم» العرب؟
- هل سيدمرون صناعة السفر؟
- إيران وفيتنام… والانتصار على أميركا
- أستراليا: كوينزلاند تعتبر فيرفيلد في سيدني بؤرة تفشي للوباء بعد تأكيد 46 حالة بها
- أستراليا: البطالة ستشمل 240,000 شخص إضافيين بحلول نهاية العام الجاري
- أستراليا: السلطات لا تستبعد تمديد اغلاق ملبورن لأكثر من 6 أسابيع جراء ازدياد الإصابات بكورونا
- إنذار فرنسي عنيف للطبقة الحاكمة: ماذا تنتظرون للإنتقال إلى الإصلاحات؟
- وقاحة المصارف: أملاك الدولة لنا
- "الكربجة" اللبنانية عصية على الانهيار
- لودريان يفرش غطاءً دولياً على مشروح الحياد
- كورونا: «فِلت الملقّ»!
- كم يدوم مفعول زيارة لودريان..؟
- بالفيديو.. حادثة "ماهان": مناوشة إسرائيلية.. والردّ الإيراني مؤجّل لرحلة العودة!
- البريطانيون يصونون الحياد على الحدود... وثلاثية الإصلاح والإقتصاد والأمن
- التعاون مع العراق... يمرّ حكماً بسوريا!
- لا "تعليم أونلاين": إلى المدارس في أيلول
- لا تأشيرات دخول لدياب والوزراء إلى العالم العربي
- ثوّار طرابلس يُسقطون مخطّط دياب ويفتتحون المسلخ بدلاً من السياسيين
- القلمون «قنبلة موقوتة»: إلى العزل بعد التفشّي
- مجموعات الانتفاضة: تنسيق أقلّ وتجمّعات أكثر وخلافات أكبر
- التحويلات عبر المؤسّسات غير المصرفيّة: هل ستُدفع بالدولار مجدداً؟
- العهد يستقبل لودريان... بتأكيد المحاصصة
- الجنوب تحت الظلام: هل ضُبطت مافيات المحروقات؟
- لودريان يوبّخ المسؤولين اللبنانيين: لا خيار غير صندوق النقد وساعد نفسك كي يساعدك الله
- كيف سيضرب «حزب الله» إسرائيل ... وهل هي الحرب؟
- وزير خارجية فرنسا للبنانيين: ساعدوا أنفسكم لنساعدكم
- توقعات الأبراج ليوم July 24, 2020
- كيف سيرد حزب الله على اغتيال علي كامل محسن؟
- بالفيديو.. مقاتلة إسرائيلية تعترض طائرة ركاب إيرانية فوق سوريا
- سلطان هاشم… “البعثي الأخير”
- تجهيز الدفعة الأولى لمقاتلات "سوخوي 35" إلى مصر
- فيديو يحبس الأنفاس لطفلين كادا يموتان حرقاً.. ألقيا بنفسيهما من الطابق الثالث قبل أن يتلقفهما المارة
- “لا حل عسكرياً” للأزمة الليبية.. تركيا وروسيا تتفقان على مواصلة الجهود لإنجاح العملية السياسية
- أستراليا.. عالمة أحياء دقيقة: الوضع "خطير" في ملبورن والإغلاق التام بات ضرورياً
اخترنا لكم
-
حافظ الأسد… صنع دورا ولم يصنع مستقبلا ...الكاتب:
-
حسان دياب.. بطل في مسلسل مكسيكي ...الكاتب:
-
واشنطن: ما تأخّر تنفيذه من القرار 1559 ...الكاتب:
-
مشروع موازنة 2020: لا تأملوا خيراً.. ضرائب ...الكاتب:
-
هل يمكن أن يصل الإشعاع من انفجار ...الكاتب:
-
ريهانا تتألق في عشاءٍ رومانسي مع حبيبها ...الكاتب:
-
واشنطن تتقاطع مع «حزب الله» ولكن... ...الكاتب:
-
هَيَا … آخر الهاربات من قصور الخليج ...الكاتب:
-
سقوط "جدار برلين" السعودي بوقف الولاية على ...الكاتب:
-
مفاجآت جورجينا رزق: كانت زوجة "علي" الثانية.. ...الكاتب:
-
فورين بوليسي: الأسد لم ينتصر أبدا… نجا ...الكاتب:
-
حكاية الدولة الاسلامية من الداخل ...الكاتب:
-
البِيض يرتكبون معظم جرائم القتل المتطرف لكنهم ...الكاتب:
-
ملكة بريطانيا بين نارين.. محمد بن راشد ...الكاتب:
-
بالفيديو.. نفق بين إسرائيل ولبنان يصل عمقه ...الكاتب:
-
لماذا يمنع الأسد عودة اللاجئين إلى بلادهم؟ ...الكاتب:
-
كايلي جينر تخطف الأنظار بفستان مثير... وبثمنٍ ...الكاتب:
-
إيران تهدد بإغراق بارجات أميركا... وترسل مسؤوليها ...الكاتب:
-
هل ستبدأ عملية إعمار سوريا في ظل ...الكاتب:
-
فرنسا تحاكم رفعت الأسد… من يعيد ثروته ...الكاتب:
لماذا تتراجع احتِمالات المُواجهة العسكريّة في الأزَمة الليبيّة هذه الأيّام؟ وما هي التطوّرات السبعة التي تجعلنا لا نَستبعِد مُفاوضات مِصريّة تركيّة مُباشرة قد تقود إلى وقفٍ لإطلاقِ النّار؟
بعد ثلاثة أيّام من ترأُس الرئيس المِصري عبد الفتاح السيسي لمجلس الدّفاع والبرلمان المِصري، وحُصوله على تفويضٍ من الاثنين للتدخّل عَسكريًّا في ليبيا، أعلنت وكالة “الأناضول” الرسميّة التركيّة عن عقدِ اجتماعٍ طارئٍ ومُغلق الخميس لمجلس الشورى العسكري الأعلى بقِيادة الرئيس رجب طيّب أردوغان في أنقرة بحُضور خمسة وزراء بينهم الخارجيّة والدفاع والماليّة والداخليّة ورئيس هيئة أركان الجيش وقادَة الأسلحة الجويّة والبريّة والبحريّة.
هذه الاجتماعات مِن قِبَل قيادتيّ الطّرفين الرئيسين في الأزمة الليبيّة، أي مِصر وتركيا، قد تعني التّهديد بالحرب لفتح قنوات الحِوار، للتوصّل إلى اتّفاقِ وقف النّار وتسوية سياسيّة تُؤدّي إلى خفض حدّة التوتّر، والاحترام المُتبادل للمصالح على الأرض الليبيّة لأنّ الجاهزيّة للحرب، لا تعني الذّهاب إليها، وإشعال فتيلها، فالطّرفان التركيّ والمِصري لا يُريدانها، لإدراكهما حجم الخسائر الكُبرى، الماديّة والبشريّة في حالِ اشتِعال فتيلها.
***
ما يُرجّح هذه القناعة عدّة تطوّرات مهمّة حصلت على السّاحة الليبيّة في الأيّام القليلةِ الماضية:
الأوّل: رغم التّهديدات التركيّة المُتصاعدة باقتِحام سرت والجفرة طِوال الأسابيع الماضية، وصولًا للهلال النفطي، تشهد هذه الجبهة نوعًا مِن الجُمود، ولا نقول الهُدوء، مُنذ التهديد الذي أطلقه الرئيس المِصري مِن قاعدة سيدي براني الجويّة بأنّ سرت خطٌّ أحمر، وتلويحه بتسليح القبائل الليبيّة.
الثاني: التصريحات التي أدلى بها السيّد ياسين أقطاي، مُستشار الرئيس أردوغان لموقع “الجزيرة نت” قبل يومين وقال فيها إنّ بلاده تَنظُر بجديّةٍ لتفويض البرلمان المِصري للرئيس السيسي بالتدخّل عسكريًّا في ليبيا، وتُراقِب عن كثبٍ التحرّكات المِصريّة داخل الأراضي الليبيّة، فرُغم قوله أنّ هذا التّهديد لا يُخيف بلاده، كشف عن لقاءاتٍ “سريّةٍ” على مُستوى الخُبراء بين البلدين لتفادي المُواجهة المسلّحة، والسيّد أقطاي من الأصوات التي تُطالب بالحِوار مع مِصر وتسوية الخِلافات معها.
الثالث: الاتّصال الهاتفي الذي أجراه الرئيس دونالد ترامب مع قادة مِصر وتركيا وفرنسا بهدف التّهدئة وتخفيف حدّة التوتّر.
الرابع: استِئناف الحِوار التركي الروسي للوصول إلى اتّفاقٍ لوقفٍ دائمٍ لإطلاق النّار، وعودة التّنسيق بين البلدين في الأزمة الليبيّة.
الخامس: نفي وزارة الدفاع الجزائريّة لتصريحات منسوبة لرئيس هيئة أركان الجيش الجزائري باستعداد قوّاته للتدخّل العسكريّ في ليبيا، وهو النّفي الذي جاء بعد تحذير الرئيس عبد المحيد تبون أثناء لقائه بمُمثّلي الصّحافة الجزائريّة بأنّ ليبيا تنزلق إلى “الصّومَلة” بعد تجاوزها مرحلة “السّورنة”، أي الفوضى الشّاملة، ومُعارضته تسليح القبائل الليبيّة.
السادس: تهديد الرئيس الفرنسيّ بفرض عُقوبات اقتصاديّة أوروبيّة على تركيا بسبب تدخّلاتها في ليبيا، وكسر قرار حظر التّسليح الأُممي، والتنقيب عن الغاز في المِياه الإقليميّة اليونانيّة والقبرصيّة، الدّولتين العُضو في الاتّحاد الأوروبي.
السابع: حديث الدكتور إبراهيم قالن، مُستشار الرئيس أردوغان الأوّل، عن استعدادِ بلاده للتّفاوض مع أيّ طرفٍ آخر من المِنطقة الشرقيّة الليبيّة غير الجِنرال خليفة حفتر، في تلميحٍ إلى السيّد عقيلة صالح رئيس البرلمان الليبي المُنتَخب في طبرق الذي باتَ الرجل السياسي الأقوى في الشّرق، بسبب نُفوذه القبَلي وباعتباره القائد الليبي الوحيد المُنتخب في انتخاباتٍ حرّةٍ نزيهةٍ مُعترفٍ بها دوليًّا، ويحظى بدعمِ عدّة دول بينها الجزائر ومِصر وتونس وروسيا وفرنسا، ويرى فيه البعض “البديل الثّالث”، فهذا الطّرح ربّما يكون السُّلَّم الأهم لإنزال جميع الأطراف من على شجرة الأزمة العالية.
***
ما يُمكن استِنتاجه من هذه النّقاط السّبع أنّ تركيا لا تُريد التورّط في حربٍ في جبهة تَبعُد 1500 كم عن أقرب حُدودها وستكون كُلفتها الاقتصاديّة عاليةً، وانعِكاساتها على الداخل التركيّ سلبيّة خاصّةً في ظِل الأزمة الاقتصاديّة المُتفاقمة في ظِل انهيار الدّخل السياحي، وضُعف اللّيرة، وتقلّص الاستِثمارات الدوليّة، واحتِمال مُواجهة عُقوبات أوروبيّة، والشّيء نفسه يَنطَبِق على مِصر التي تَقِف على أبواب حرب أخطر على جبهتها المائيّة الاستراتيجيّة الجنوبيّة مع إثيوبيا، حيثُ تتصاعد التّهديدات الإثيوبيّة ووصول جميع المُفاوضات إلى طريقٍ مسدودٍ، فلا أحد يستطيع التنبّؤ بنتائجِ الحرب ولا عُمرها، واحتمال تطوّرها إلى حربٍ بين قِوىً عُظمى إقليميّة ودوليّة.
الرئيس أردوغان يخوض حاليًّا حربين عسكريّتين الأولى في سورية والثّانية ضدّ حزب العمّال الكردستاني في العِراق وشرق تركيا، وهُناك ثالثة تلوح في الأُفق بعد تهديده بالانحِياز إلى أذربيجان في حربها ضدّ أرمينيا، وجميع هذه الحُروب العسكريّة على حُدود بلاده، ولا نعتقد أنّه من الحِكمة خوض حرب رابعة في ليبيا البعيدة، في وقتٍ يتناقص عدد حُلفائه وأصدقائه، ويتصاعد عدد أعدائه، أمّا خصمه الرئيس السيسي، وفي ظِل أوضاع مِصر الاقتصاديّة المُتدهورة، يُدرك جيّدًا أنّه ليس من الحِكمَة فتح جبهتين، واحدة في إثيوبيا والثانية في ليبيا، خاصّةً أنّ الخصمين التركيّ والإثيوبيّ دخَلا في مرحلة التّنسيق المُباشر ضدّ مِصر العدو المُشترك.
نُرجّح التّفاوض بين الطّرفين المِصري والتركي رُغم التّهديدات، والاستِعدادات المُتصاعِدة للحرب في الجانبين، لأنّنا نُؤمِن بالمثل الشعبي الذي يقول “إنّ الذي يُريد أن يضرب لا يُكبّر حجره”، ونحن في جميع الأحوال ضدّ هذه الحرب التي ستُدمِّر قوّتين إسلاميّتين وجيشهما ولمصلحة إسرائيل.. واللُه أعلم.
تابعونا
- عارضة الأزياء الكندية نيكول ويليامز بـ"بيكيني" مثير في ماليبو!
- "مفعول سحري".. دراسة تصف تأثير القرفة على صحة الإنسان
- واشنطن: طائرة حربية أميركية اعترضت طائرة ركاب إيرانية فوق سوريا
- أستراليا: كوينزلاند تعتبر فيرفيلد في سيدني بؤرة تفشي للوباء بعد تأكيد 46 حالة بها
- شركة إسرائيلية تطور فحصا للكشف عن كورونا عبر التنفس
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 177
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 52
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 33
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 27
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- بالصور: نصائح للمرأة في كيفية التعري أمام الرجل 21
- حسن البنا مؤسس الجماعة.. بين اليهودية والماسونية 21
عبد الباري عطوان
صحافي فلسطيني عربي مقيم بلندن، ناشر ورئيس تحرير صحيفة "رأي اليوم" الالكترونية.
- لماذا تتراجع احتِمالات المُواجهة العسكريّة في الأزَمة الليبيّة هذه الأيّام؟ وما هي التطوّرات السبعة التي تجعلنا لا نَستبعِد مُفاوضات مِصريّة تركيّة مُباشرة قد تقود إلى وقفٍ لإطلاقِ النّار؟
- لماذا أغلقت إسرائيل أجواء الجولان وأعلنَت حالة التأهّب بعد عُدوانها الأخير على جنوب دِمشق؟ وهل سيَثأر “حزب الله” لاستِشهاد أحد مُقاتليه الذي شكّل خرقًا لقواعد الاشتِباك؟ وماذا يعني تذكير السيّد خامنئي للكاظمي بأنّ سليماني اغتيل على أرضِ العِراق؟
- الجيش المِصري حسَمَ أمره وأعدّ العدّة للتدخّل عسكريًّا في ليبيا ومُواجهة النفوذ التركيّ.. وتسليح القبائل الليبيّة وتأسيس جيش مِن شبابها بدأ فِعلًا.. واعتِراض الجزائر قد يكون مُتأخّرًا.. السيسي أقام قناة حوار مع “القذاذفة” وسيف الإسلام و”ساعة الصّفر” لمعركة “سِرت الجفرة” تقترب
- الجيش المِصري حسَمَ أمره وأعدّ العدّة للتدخّل عسكريًّا في ليبيا ومُواجهة النفوذ التركيّ.. وتسليح القبائل الليبيّة وتأسيس جيش مِن شبابها بدأ فِعلًا.. واعتِراض الجزائر قد يكون مُتأخّرًا.. السيسي أقام قناة حوار مع “القذاذفة” وسيف الإسلام و”ساعة الصّفر” لمعركة “سِرت الجفرة” تقترب
- أحدث الفضائح الماليّة تَكشِف أسباب مُخطّطات التّجويع وانهِيار الليرة اللبنانيّة.. لماذا لا يُمكن أن يكون لبنان مُحايدًا؟ وأين أخطأ البطريرك الراعي في تصريحاته الأخيرة؟ ولماذا نُحذّر المُحرّضين على الفوضى والحرب الأهليّة ونقول إنّ الزّمن تغيّر؟
- البحث العالميّ جارٍ عن قِيادةٍ جديدةٍ بديلةٍ للولايات المتحدة والصين المُرشّح الأكبر.. كيف كشفَت الكورونا الغَطاء عن العظَمة الأمريكيّة المُتآكِلة؟ وما هو الصاروخ الصيني الجديد الذي سيُلغِي مفعول حامِلات الطائرات فخر سِلاح البحريّة الأمريكيّة؟
- إثيوبيا بدأت عمليًّا ملء خزّان سد النهضة.. وصور الأقمار الصناعيّة الأوروبيّة أكّدت هذا “الاستِفزاز”.. ألم يحن الوقت لردٍّ مِصريٍّ قويٍّ على هذا الاختِراق لكُل “الخُطوط الحُمر”؟ ولماذا لم يُفاجئنا انهِيار “مُفاوضات الإنقاذ الأخير” برعايةٍ إفريقيّة؟ ومتى تستعيد مِصر دورها القِيادي؟
- ضربَتان إيرانيّتان قويّتان للقوّات الأمريكيّة في العِراق في الأيّام الماضية.. ماذا يعني تنفيذ “سرايا ثورة العِشرين” الثانية لأولى عمليّاتها لإخراج القوّات الأمريكيّة مِن العِراق؟ وكيف يتوقّع الجِنرالات في إسرائيل طبيعة الانتِقام الإيراني للهُجوم على مفاعل “نطنز” النووي؟
- هل قرّرت إيران تجاوز “الفيتو” الروسي بتزويدها سورية منظومات دِفاع جوّي لا تقل تطوّرًا عن صواريخ “إس 300″؟ وهل تُمهِّد القِيادة الإيرانيّة لردٍّ انتقاميٍّ وشيك على العُدوان الإسرائيلي على مفاعِل “نطنز” النووي؟ وما هي النّقاط الخمس التي نَستخلِصها من ثنايا الاتّفاق العسكري السوري الإيراني الجديد؟
- أربعة تطوّرات مُهمّة في المشهد الليبي تَرسُم خريطة طريق الحرب القادمة؟ ولماذا يرى الرئيس الجزائري في القبائل الليبيّة الخِيار الثالث؟ وهل اقترب من رؤية حليفه التونسي؟ وهل الطائرات “المجهولة” التي قصفت الدفاعات التركيّة بقاعدة “الوطية” فرنسيّة أم مِصريّة أم روسيّة؟ ولماذا تتقدّم “الصّومَلة” على “السّورنة” فجأةً؟
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)