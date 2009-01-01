الصبر الأستراتيجي الأمريكي وخيار الدولة الواحدة

انّ تكلفة الأستسلام أكبر من تكلفة الصمود، لأنّك باستسلامك ستكون انبطاحيّاً وتزحف حبواً على شفاهك نحو الآخر، وانجازات الصمود أكثر فائدة من التكاليف، وأن تكون حليفاً لأمريكا أكثر خطورة من أن تكون عدواً لها، والاستقلال السياسي يتطلب استقلالاً اقتصادياً، والمقاومة تتطلب اقتصاداً مقاوماً، وكل الأحداث تثبت صحة هذه المعادلة وتؤكد يوماً بعد يوم، أن الاستعمار ينطلق من الاقتصاد ويمر وينتهي به، ولا يمكن لك أن تفصل السياسة عن الأقتصاد، فالعلاقات بينهما حتمية ووجودية من حيث التشبيك في من يحفّز الآخر ليكون سبباً للحروب.

أنظر الى حالنا وكيف يستخدمنا الآخر لمحاربة بعضنا البعض، ضمن استراتيجيات الخداع الأستراتيجي(حروب عربية عربية، ليبيا، سورية، ولاحقاً مصر ودول شمال أفريقيا، وقبل ذلك اليمن – مع احتمالية كبيرة لعدوان تشادي على السودان بعد الأنقلاب العسكري الذي أطاح بعمر البشير، ولاحقاً عربية فارسية، كنهج ولاياتي أمريكي وهي انعكاس لأستراتيجية الصبر الأستراتيجي، التي يتحدث عنها كوادر استخبارات البنتاغون لصناعة حروب متنقلة(عربية عربية)والبدء من اليمن، وكلا الأستراتيجيتين وفّرتا الغطاء للعملية العسكرية على اليمن الطيب والفقير، حيث لعنة الجغرافيا تلاحقه فما ذنبه؟. الولايات المتحدة الأمريكية تعمل على تشكيل بازارات من الحروب الطائفية والمذهبية، والتي يجري انضاجها على نار حامية في جلّ المنطقة العربية، وتجعل اسرائيل تتموضع في خارطة العمل العسكري الحالي على اليمن في الظل، حيث تتقاطع مصالحها(أي اسرائيل الصهيونية)مع البعض العربي الآخر، والذي بلع الطعم اليمني حتّى اللحظة بنهم، حيث آعاد التاريخ نفسه ولكن بالمقلوب في الحالة اليمنية الآن، حيث شعبها طيب وفقير وخطيئته الوحيدة هي الجغرافيا ولغتها، ومشاركة البعض العربي في هذه العملية العسكرية غير مقنعة لأحد ولكثير من الناس في الدواخل العربية، وهنا أتساءل: هل يراهن هذا البعض العربي على انزياحات تحققها خرائط التقسيم القادمة، والتي تحدثت عنها كوادر الأستخبارات الأمريكية وعبر استراتجيات الصبر؟ أمريكا تحارب ايران بالعرب، وتحارب العرب بالعرب، وتحارب المسلمين بالمسلمين عبر حلف ناتو عربي سنّي بدافع الرجولة الوهمية مع كل أسف، لأشعال حرب بسوس القرن الحادي والعشرين، ولمحاربة كل من لا يسير في الفلك الصهيوني والأمريكي من العرب، ولتشجيع تركيا بعاصفة حزم أخرى في سورية، ودفع مصر لتكرارها في ليبيا((قد تكون عملية الجنرال خليفة حفتّر الحالية، جزء من عملية عسكرية مكلّفة بها مصر أمريكيّاً في ليبيا بتمويل سعودي اماراتي صرف، وما كشفته صحيفة وول ستريت جورنال رأس جبل الجليد فقط من جلّ العملية، خاصةً أنّ حفتر زار دائم على الرياض سرّاً وعلناً، وكذلك حاله مع الامارات وتنسيقه مع ولي العهد الأماراتي ومدير المخابرات بحضور محمد دحلان، ومع بدء العمليات العسكرية تحط وستحط طائرات بوينغ اماراتية تحمل عتاد عسكري ومستشارين عسكريين في المنطقة الشرقية دعماً للمشير حفتّر.

وفي ذات الوقت تقول معلومات، أنّ حفتر وبنصيحة من المخابرات المصرية مستحدثة، أرسل وفد مخابراتي وعسكري خاص الى ايطاليا التي تدعم حكومة الوفاق في طرابلس حكومة فايز السرّاج(قطعاً فشل هذا الوفد في مهمته)، لتوسطها الى هدنة مع حكومة طرابلس، مما يعتبر ذلك مؤشر فشل واضح لقوات المشير حفتر في محاولة بدء هجوم جديد بشكل سريع وخاطف مدعوماً من مصر والسعودية والامارات والاخيرتين ممولاً،، وهو ما فشل فيه بعمق حتّى اللحظة، بالرغم من الأعداد المسبق وعلم الفرنسيين بجل عملية حفتر ودعمهم من تحت الطاولة له ولعمليته – وما الموقف الفرنسي المعلن سوى ذر للرماد في العيون – يعني تكاذب فرنسي وقح.

في جانب آخر بدأت الميديا الأمريكية ببث معلومات تسيء وتعد تشويهاً للموقف الروسي الحالي في ليبيا بأنّه توجد هناك مرتزقة من الروس من شركة فاغنر الروسية الأمنية الخاصة في شرق ليبيا، تقدم المشورة والمساعدة لقوّات حفتر والممول الأمارات والسعودية معاً بحافظات مالية ضخمة، كل ذلك لتشويه الموقف الروسي، خاصةً وأنّ المشير حفتر كان يعلن أنّ موسكو تدعمه، لكن الحقيقة والواقع أنّ الفدرالية الروسية استقبلت فايز السرّاج أكثر من مرة في موسكو، وأعلن الكرملين وعلى لسان الرئيس ووزير الخارجية سيرجي لافروف أنّ موسكو تقف على مسافة واحدة من الجميع في ليبيا )).

والسؤال هنا: هل استيقظ الرجل العربي المريض على ايقاعات الأيرنةً؟! ولأنّه لا عفوية بالعمل السياسي، تم القيام بحملات اعلامية مبرمجة لتشويه صورة المقاومة، من قبل وسائل ميديا المحور الخصم لمحور المقاومة. انّه تزامن مقصود ومدروس مع غرف موك اعلامية لتكذب وتكذب وتصنع رأياً دولياً مضاداً، للدولة الوطنية السورية والمقاومات في المنطقة، حيث المجاعة الحقيقية والتجويع تكمن ويكمن في اليمن العربي، بفعل الحصار والعدوان السعودي والبعض العربي عليه، واستخدام القنابل العنقودية التي انتقدها العالم.

للمرة المائة أقول: أحسب وأعتقد، أنّ مستقبل العالم يتقرر ضمن عقيدتين اثنتين: امّا علاقات تسودها المواجهة والهيمنة(نلحظ عمق ذلك الآن وكل الخيارات مفتوحة)، أو بالتعاون والتنمية في ظل فرض عالم متعدد الأقطاب، بسبب الفعل الروسي والصيني وجلّ دول البريكس وعلى رأسها الهند، وعبر الفالقة السورية ومسارات خطوط أنابيب النفط والغاز، والفكفكة للمنطقة واعادة التركيب، والأمركة والأسرلة والبرطنة والفرنسنة والى حد ما الألمنة، نكايةً بالروسي والصيني والأيراني والسوري وحتّى التركي المخدوع، يقابلها السورنة والروسنة والصيننة والأيرنة والأتركة، وهو ما يميز سمة الصراع في المنطقة بمعناه العامودي والعرضي.

ثمة تفاهمات أممية تجري، كنتاج لتلك الأنجازات الميدانية، على رتم زمجرة الجيش العربي السوري، وتحرير جلّ الجنوب وفرض قواعد اشتباك جديدة غير التي كانت سائدة عام 1974 م، حيث يجهد الأسرائيلي الى العودة اليها، بعد فشله في فرض قواعد اشتباك جديدة من خلال الأعتداءات على سوريانا، لذا نجد أنّ الولايات المتحدة الأمريكية وعلى مدى وعمق، خطوط علاقاتها العرضية والرأسية، مع حلفائها(المستهدفون لاحقاً من قبلها عبر شطبهم واعادة تشكيل ورسم الدور الوظيفي الجديد لهم مجتمعين، في صراعها مع الروسي والصيني)في المنطقة الشرق الأوسطية الملتهبة والمضطربة بفعل الأرهاب المنتج والمصنّع والمدخل الى الداخل السوري واللبناني والعراقي، وملاذاته الآمنة وحواضنه في جلّ دول الجوار السوري والمنطقة ككل، وما يحاك للأردن، كنسق سياسي وجغرافيا وديمغرافيا من سيناريوهات جديدة تقترب من الواقع ومن ضمنها مقاربة خيار الدولة الواحدة بعد شطب مقاربة حل الدولتين اسرائيلياً، ويعمل الآخر على طمأنتنا وتهدئة روعنا، والمصيبة الكبرى أنّنا نصدّق قوله ورؤيته، وبفعل نفوذ وضغوط جماعات المحافظين الجدد والأيباك، في مفاصل صناعة القرارات السياسية والدبلوماسية العدوانية التدخلية والمخابراتية والعسكرية، داخل مؤسسات الدولة الولاياتية الاتحادية الأمريكية، حيث تسعى الواشنطن دي سي، من أجل اعتماد مذهبية أجندة سياسية خارجية أمريكية شرق أوسطية، تدخليه عدوانية تصعيديه(انظروا العمل الأمريكي ازاء كراكاس وفي المعلومات تنقل أمريكا مجاميع ارهابية داعشيّة الى دول أمريكا اللاتينية للعبث فيها)، لجهة توظيف فرصة الأحداث الأرهابية ومحاربتها، عبر تحالف الخراب الدولي، بجانب الاحتجاجات الأخرى الجارية في معظم ساحات المنطقة، من أجل بناء مشروع الشرق الأوسط الجديد، الذي أفشلته المقاومة الإسلامية في لبنان في حرب تموز 2006 م والمقاومة العراقية، وصمود الدولة الوطنية السورية ونسقها السياسي والجيش العربي السوري، ومجتمع المقاومة في غزّة المحتلة وباقي الوطن الفلسطيني المحتل، شرق أوسط جديد سوف يحقق استقرار وسلام وأمن في المنطقة من زاويتها ووجهة نظرها، لأنّه سوف يترتب على هذا الشرق الأوسطي الجديد، إعادة ترتيب جغرافياته وما عليها من ديموغرافيات سكّانية، وفقاً لمواصفات جيوسياسية تقسيميه مستحدثة جديدة، وإدماج " إسرائيل" في بيئة المنطقة وضمان أمن المصالح الأمريكية، لأنّ قوى الشر من زاوية محور واشنطن – تل أبيب ومن ارتبط به، والمتمثلة(أي قوى الشر)في سورية، وحزب الله، وحماس الداخل الجناح العسكري، والجهاد الإسلامي، والمقاومات الشعبوية الأخرى، وفي الدولة الإيرانية، وكوريا الشمالية(واشنطن ورغم لقاء ترامب بالرئيس الكوري الشمالي، لم تحقق أي اختراقات في هذا الملف الهام)، سوف تذهب وتبقى قوى الخير.

قد يكون صحيح تحليل وواقع، أنّ وضع واشنطن الحرس الثوري الأيراني على قوائم الأرهاب الأمريكية، لغايات دفع ايران للجلوس من جديد على طاولة المفاوضات مع أمريكا، ولغايات الأتفاق والتفاهم معها على المنطقة وحولها، فواشنطن تصعّد دبلوماسيّاً وسياسيّاً وعسكريّاً ومخابراتيّاً مع طهران، لتفاوض وتتفق وتتفاهم، وهنا يتردد اسم مايكل ليدن بقوّة في كواليس مفاصل العبث في المنطقة وازاء ايران.

ومايكل ليدن هذا لا يخفى علينا وعلى المختصين والمتابعين للشؤون الأستخباراتية الدولية، فهو مختص بالشأن الأيراني لدى مفاصل وكالة المخابرات القومية الأمريكية(تضم أكثر من 17 جهاز استخبارات داخلي وخارجي – مجتمع مخابرات)وما زال في الخدمة كمستشار ومهندس الأدوات القذرة التدخلية، وتحديداً في مجلس الأمن القومي الأميركي، وكذلك مع اليوت ابرايمز الذي عينه مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي للعمل على ملف فنزويلا الآن، وهو الخبير أي مايكل ليدن في كيفية تحريك وتحفيز الفتن، والصراعات العرقية والمذهبية، داخل النسيج الاجتماعي الأيراني، وارتباطاته بالمجتمعات العربية في الساحات الخليجية وبعض المجتمعات العربية والأسلامية الأخرى، وهو خبير في تشويه المقاومات، ويساعده سرّاً جيفري فيلتمان، والأخير صديق حميم لمجتمع الاستخبارات السعودي.

ومايكل هذا هوّ مهندس وواضع مخططات العمليات الإرهابية السابقة في بعض الساحات بجانب الداخل الأيراني، ويعد لشيء جديد هذا المايكل ليدن في الداخل الأيراني لخلط الأوراق، ومايكل ليدن هذا كان يعمل في السابق في دائرة إيران، في معهد واشنطن للشرق الأدنى وقت رئاسة بوش الأبن، حيث شبكات المخابرات الإسرائيلية والأميركية، تشرف على عمل هذا المعهد في العاصمة الأميركية واشنطن دي سي، وهو أيضاً ضابط التوجيه السياسي والأمني المخابراتي، لقوّات الوحدات الخاصة في وكالة المخابرات المركزية الأميركية، حيث تعمل الأخيرة ومنذ سنوات خلت على تدريب مجموعات إرهابية، سواءً لجهة امتداد الحدود الباكستانية الأيرانية، وإرسالها للداخل الأيراني، وان لجهة امتداد الحدود العراقية الأيرانية، وإرسالها إلى المدن الكردية السنيّة الأيرانية في مناطق شمال غرب إيران، والى القرى العربية الشيعية الأيرانية، جنوب غرب إيران بالتنسيق مع مجتمع الأستخبارات السعودي وتوظيفات الفكر الوهابي المتطرف، والذي يعتبر أنّ حربه مع ايران حرب سنّه وشيعه، كل ذلك بجانب أهداف أخرى يطول شرحها هنا، تهدف فيما تهدف اليه بعرقلة استمرارية تطبيق الأتفاق النووي مع ايران بعد الأنسحاب الأمريكي منه، وجعله صعباً للغاية عبر تأزيم العلاقات السعودية الأيرانية من جهة، وتأزيم العلاقات الأوروبية الأيرانية من جهة أخرى، ودفع الرياض الى فخ آخر بعد فخ اليمن ليستنزفها ماديّاً بشكل متسارع، وينشّط مبيعات المجمّع الصناعي الحربي الأمريكي لكافة الأطراف المتصارعة، ليصار الى تقسيمها من جديد واعادة تشكيلها بما يتلائم مع استراتيجيات الأستدارات للبلدربيرغ الأمريكي جنيين الحكومة الدولية، خاصةً في ظل ادارة الرئيس الزئبقي ترامب وادارته الصقورية، كما تهدف الى تقويض استقرار إيران الداخلي، وإضعاف الجبهة الداخلية، وبالتالي إضعاف الدولة المركزية وإرباكها.

من ناحية أخرى، تقوم شبكات المخابرات الإسرائيلية مجتمع المخابرات الصهيوني(وحدة آمان، الموساد برئاسة يوسي كوهين ذو العلاقات العميقة مع بعض المشيخات العربية والتي لا ترتبط بمعاهدات سلام مع ثكنة المرتزقة "اسرائيل"، الشاباك، مخابرات وزارة الخارجية، والوحدات الفرعية الأخرى)، إلى تقديم الدعم المطلوب واللازم منها إلى جماعة جند الله الأيرانية مثلاً، وحزب بيجاك الكردي، ومجاهدي خلق، وأخريات العمل جاري على خلقها كأدوات في الداخل الأيراني، حيث كانت في البداية عبر غطاء المخابرات الأميركية، ثم سعت وبشكل مستقل إلى بناء المزيد من الروابط، وعرى التعاون والتنسيق الأمني الحثيث المباشر، مع زعيم التنظيم الذي أعدم من سنوات، والآن تقول المعلومات الأستخبارية ذات المصداقية، أنّ مجتمع المخابرات الإسرائيلية وعبر جهاز الموساد بمساعدة جهاز استخبارات دولة اقليمية على خصومة شديدة مع ايران(الأستخبارات السعودية بادارة الفريق الحميدان وخبراء من متقاعدي المخابرات والأستخبارات الأمريكية)، يعمل على تعزيز الروابط السابقة وبناء الجديد المباشر منها، مع مجاميع بشرية من عائلة ريفي الأيرانية وغيرها، من أجل إعادة بناء التنظيم وفق أسس عمليات مخابراتية متطورة، مع تعميق و"حدثنة" في عقيدة بنائه وعمله، مع دعم وتفعيل وحدة الاستطلاعات المخابراتية، التي تم إنشاؤها داخل هياكل هذا التنظيم السلفي المتشدد، لجعله يعمل وفق أجندات محور واشنطن – تل أبيب في المنطقة، وخاصةً لجهة الداخل الأيراني المتماسك حتّى اللحظة، مع استنساخات أخرى من جماعة جند الله الايرانية، للعمل في الداخل السوري والداخل اللبناني لا بل وفي دول أمريكا اللاتينية، وما جلّ مسرحية البيدق العفن الفنزويلي خوان غويدو للسيطرة على السلطة في بلاده، الاّ في سياقات العبث في حدائق اليانكي الأمريكي في ساحات ودول أمريكا اللاتينية، وما يجري أصلاً في فنزويلا هو انعكاس للصراع الروسي الأمريكي بكل بساطة، وأمريكا تقلق من تدخل الآخرين في انتخاباتها، بينما هي تحاول صنع مصير الشعوب، والتحذير الروسي لواشنطن وصل درجة التهديد، ان اعتدت عسكرياً وعملاً مخابراتيا قذراً في كاراكاس، وهذا الحسم الروسي مع استعدادا كاراكاس من المعوقات الهامة أمام عدوان أمريكي محتمل، مع فرملة الأندفاعة الأمريكية ازاء فنزويلا، فترامب المأزوم داخلياً، والمضطرب في سورية، والمرتبك في العراق، والقلق من ايران، يختار المواجهة مع نيكولاس مادورو في كاراكاس لترحيل مشاكله والهروب الى الأمام، والأخير أفرغ الحملة الأمريكية على بلاده تدريجياً، حيث رده كان مدروساً وليس انفعالياً، مما جعل العالم في مواقفه ينقسم نحوه: فنصف المعارضة في بلاده ضد خوان غويدو، والموقف الأوروبي جزء منه مع خوان غويدو، والقسم الآخر مع مادورو الرئيس الشرعي – موقف اليونان مهم والموقف الأهم هو المكسيك المؤيده لمادورو، ثم الدخول الصيني العسكري والمخابراتي بجانب الروسي، وبالتنسيق مع موسكو في الحدث الفنزويلي، أفشل خطط وكالة المخابرات المركزية الأمريكية عبر البيدق خوان غويدو.

عودة على بدء: انّ من أهداف دعم منظمة جند الله أيضاً، بجانب تقويض استقرار إيران الداخلي، واستيلاد نسخ منها لتعمل في ساحات ومناطق ودول أخرى لتأجيج الفتن والصراعات السنيّه الشيعيه، وفي بعض ساحات دول أسيا الوسطى والتي صارت في عمل وفكر مراكز الثنك تانك الأمريكية والغربية أسيا الكبرى، هناك هدف آخر يتموضع بضرب حركة التجارة الأيرانية مع الباكستان، عبر بحر العرب، ومن أجل أن تكون هذه المنظمة الإرهابية بمثابة، قاعدة عسكرية مخابراتية متقدمة، ذات أدوات شعبوية عميقة، لأي قوى عسكرية خارجية، في حال استهداف إيران الدولة الإسلامية الجارة، بسبب تداعيات برنامجها النووي والذي هو بمرحلة الأحتضار التطبيقي بعد انسحاب واشنطن منه، باستهداف مستمر لأيران ودورها الاستراتيجي، ومجالها الحيوي، وصراعها مع الولايات المتحدة الأميركية والغرب، على أسيا الوسطى – القوقاز الجنوبي... خلق المشاكل من جديد بين اذربيجان وأرمينيا ودخول تركيا على الخط دعماً لباكو.

ففي الوقت الذي تعيد واشنطن اعادة انتشار تواجدها العسكري بالمنطقة والذي قد يصل الى مرحلة شبه مغادرة للمنطقة، نتج عن ذلك فراغ سياسي واستراتيجي عميق، يحاول الروس ومن ورائهم الصينيين ملئه، فهي أي الرياض لم تحصد من الناحية العملية على أي ثمار سياسية ان في سورية وان في اليمن وان في لبنان وان في العراق وان في فلسطين المحتلة في رعاية المقدسات عبر العباءة الأمريكية والصهيونية(الرعاية هاشمية دينية وسياسية مهما كانت الضغوط أو التنازلات التي قد يقدمها البعض في الداخل الأردني – حزب واشنطن اللعين في الداخل، في لحظة الوهن الأنبطاحي وعلى قاعدة : لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده – خيار الدولة الواحدة ومقالة علياء عوض الله الاخيرة وسمومها الخبيثة في الفورين بوليسي لخلق حالة عدم استقرار في الاردن)، كما لم تنجح الرياض في بتر أي من الأصابع أو الآيادي الأيرانية كما تراها هي، وأيضاً ان في ليبيا والتي ستكون نقطة انطلاق عسكري عميق للولايات المتحدة الأمريكية في صراعها مع الروس والصينيين، عبر ما ما يعلنه البنتاغون على لسان خبراء يتبعون له مثل: رودريغاز عن أدوار عسكرية لأفريكوم انطلاقاً من ليبيا لمدة خمس أو سبع سنوات قادمة، بحجة محاربة داعش والأرهاب الذي صنعته في شمال أفريقيا، وفي مالي عبر التعاون مع الفرنسيين والبريطانيين والأيطاليين، ليجعلوا من مصر سورية ثانية، ومن أجل استهداف الجزائر ومحاصرتها بالدرجة الأولى لضرب خطوط العلاقات الجزائرية الروسية، والجزائرية الصينية، والجزائرية الأيرانية، حيث تتحدث المعلومات، أنّ العمل يجري على تغير للمشهد في الجزائر واعادته الى سيرته الأولى مطلع تسعينيات القرن الماضي، ليكون مشابهاً لما يجري في المشاهد السورية والليبية والعراقية واليمنية، ولكن ما يطمئن النفس أنّ وعي الشعب الجزائري وقيادته وتساوق وتماهي هذا الوعي، مع عمل دؤوب ومستمر لمجتمع المخابرات الجزائرية وتنسيقاته مع الحلفاء والأصدقاء، وخاصة مع الروس والصينيين والأيرانيين، سيحبط مخططات محور واشنطن تل أبيب، ومن ارتبط به من بعض العرب والغرب.

وفي ظل ما أعلنه البنتاغون الأمريكي عبر قيادة قوّات أفريكوم، حيث يجيء هذا الكشف الأمريكي في ظل التوترات والأحتقانات الأيرانية السعودية على طول خطوط ومفاعيل وتفاعلات العلاقات الثنائية والأقليمية، وعلى وقع انجازات الجيش العربي السوري وتحرير الجنوب السوري والعمل جاري على فتح معابر أخرى مع الأردن غير نصيب، عن خطة من خمس الى عشر سنوات لمحاربة داعش والأرهاب في شمال أفريقيا، ومع توالي الهجمات الإرهابية التي يتبناها تنظيم داعش في ليبيا ومالي، وبوكو حرام في نيجيريا، وحركة الشباب المسلم في الصومال، بات التساؤل عن خلفيات هذه الهجمات وإمكانية وقوف جهات بعينها وراء هذه الأحداث من قبيل الهوس بنظرية المؤامرة.

ونتساءل هنا تحديداً حول خلفيات الهجمات على فندق(راديسون بلو)بقلب العاصمة المالية باماكو في شباط 2016 م، خصوصا وأن ثلث الضحايا هم صينيون وروس ولهم مواقع حساسة داخل مؤسسات عملاقة وهنا العقدة في محاولة الفهم هذه.

وبحسب المعلومات التي تم رصدها من قبل كاتب هذه السطور(عدت الى أرشيفي الخاص والذي يبحث في العمل الاستخباري) في عام 2016 م، فإن عدد القتلى من الصينيين بلغ ستة أشخاص أنذاك، من بينهم ثلاثة ينتمون لشركة "شاينارايل واي"، بالإضافة إلى القتلى الروس الذي يشتغلون في الشركة الروسية "Volga-Dnepr"، وهي شركة عملاقة متخصصة في النقل الجوي للمعدات الضخمة وحتى الأسلحة، وفي الواقع كما أحسب، أن الهجوم يأتي في سياق التعاون الاقتصادي بين روسيا والصين، وهو ما يفتح الباب أمام تفسير الهجوم بكونه خطة مدروسة الملامح ورسالة واضحة المعالم لكل من روسيا والصين ازاء مالي وازاء الجزائر أيضاً، وتضيف المعلومات، أنّ المسؤولين الصينيين الذين قتلوا هم المدير العام لشركة(شاينارايل واي)والمدير المساعد له والمدير المسؤول عن غرب إفريقيا، وهؤلاء يعتبرون صلة الوصل بين الحكومة المالية والصينية في ما يتعلق بمشاريع البنيات التحتية، خصوصا مشروع تجهيز السكة الحديدية في مالي.

في عام 2014 م قام الرئيس المالي بزيارة إلى الصين للمشاركة في المنتدى الاقتصادي العالمي، وعلى هامش هذا اللقاء وقَّع على العديد من الصفقات الضخمة مع الحكومة الصينية، أهمها مشروع تشييد السكة الحديدية بين باماكو والعاصمة الغينية بقيمة 8 مليارات دولار، وهو المشروع الذي تراهن عليه مالي حتى تتمكن من تصدير ثرواتها الطبيعية عبر ميناء غينيا، بالإضافة إلى مشروع آخر لتشييد سكة حديدية بين باماكو والعاصمة السنغالية داكار، تبلغ قيمة صفقته حوالي 1.5 مليار درهم.

بالإضافة إلى هذين المشروعين البالغة قيمتهما حوالي 10 مليارات دولار، هناك مشاريع أخرى تشرف عليها الشركة الصينية نفسها تهم تشييد الطرق في شمال البلاد، وتشييد قنطرة في العاصمة باماكو، ليصل حجم الاستثمارات الصينية في مالي إلى 12 مليار دولار، الأمر الذي جعل من الصين المستثمر الأكثر هيمنة في مالي، وهو أمر لا يمكن أن ترضى عنه الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا، وأعتقد أن قتل المسؤولين الصينيين لا يمكن أن يكون بريئا خصوصاً، وأنه يمكن اعتبارهم أهم ثلاثة أشخاص كانوا متواجدين في مالي خلال تلك الفترة.

وبخصوص ما يتعلق بالقتلى الروس، البالغ عددهم ستة، فهم أيضا أطراف في الشركة الروسية "Volga-Dnepr"، التي تعتبر رائدة عالميا في مجال النقل الجوي للشحنات الكبيرة، حيت تقوم بنقل أجزاء الطائرات ومعدات البناء الكبيرة وحتى المروحيات، وكانت الشركة الروسية هي المكلفة بنقل معدات الشركة الصينية التي ستحتاجها في مشاريعها بمالي، وكانت بين الشركة الصينية والروسية شراكة على هذا الأساس، وهو ما يحمل أكثر من دلالة على أن العملية كانت من أجل ضرب الاستثمارات الروسية والصينية في البلد، تمهيداً لضرب الروسية نحدياً في الجزائر وكذلك الصينية. وتتحدث المعلومات أنّه ثمة شراكات تجمع بين الصين ومالي مؤخراً، من بينها أن الصين قدمت دعما لمالي قيمته 30 مليون دولار، وقرضا بدون فوائد قيمته 13 مليون دولار، بالإضافة إلى منحة لفائدة 6000 طالب مالي للتعلم في الصين خلال الفترة ما بين 2015 و2017، كما أعلنت الصين عن افتتاح مركز للتكوين في مجال الهندسة لفائدة الطلبة الماليين، إضافة إلى الصفقة التي حصلت عليها الصين لتشييد 24 ألف سكن اقتصادي بمالي. أمّا بالنسبة لروسيّا، فقد وقَّعت خلال السبع سنوات الماضية على صفقات أسلحة مع الحكومة المالية بأكثر من مليار ونصف من الدولارات الأمريكية، وعليه عبر الهجوم الذي تم على فندق راديسون بلو عام 2016 م ونتائج الهجوم، فانّ الأمر الأكيد أن روسيا والصين قد توصلتا الى النتيجة والرسالة الأمريكية والفرنسية، ليبقى السؤال هو حول الطريقة التي سيرد بها البلدان معاً، في ظل اعلان أفريكوم(القوّات الأمريكية في أفريقيا)لخطة من خمس الى عشر سنوات من ليبيا بذريعة مقاتلة الأرهاب في شمال أفريقيا حيث المعني الجزائر ومالي وبجانبهما مصر وباقي دول المغرب العربي.

وسيناريو العدوى الليبية، يتضمن نقل الصراع والقتال، إلى الجزائر، ثم إلى المغرب وموريتانيا، حيث هناك إسلام سياسي في ليبيا، جاء نتيجة وبسبب الإسلام السياسي الجزائري، الذي هو أشد تطرفاً بالأصل، وعبر استراتيجيات الأستدارة واشعال حروب مذهبية وطائفيه وأثنية(خلق حرب أهلية في ليبيا وتوريط مصر عبر جيشها او سلاح الطيران تهدف الى دفع الأرهابيين الى تونس والجزائر من جديد)، وجعل السعودية تستنهض القومية العربية السنيّة وبعض الشيعة العرب القوميون في مواجهة القوميّة الفارسية الشيعيّة، ومن شأن كل ذلك أن يغطي على المدى القصير على الأقل على مجمل منحنيات الوضع الداخلي المأزوم سياسيّاً واقتصاديّاً، وصراع داخل توليفة الحكم، وهروب الى الأمام نحو الكارثة بسبب المتاهة اليمنية، والاّ كيف يقرأ اعلان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان عن خصخصة عدد من المؤسسات الحكومية الأقتصادية السعودية الناجحة، وبعد ست سنوات وأكثر من الحرب والعدوان على اليمن العربي الشقيق؟ فما أعلنه هذا الأمير الشاب المتحمّس من الجيل الثالث لتوليفة الحكم في السعودية، يثير مروحة واسعة بالمعنى العرضي والرأسي من التساؤلات، على أعتاب تغير اقتصادي يجعل أفواه البعض مفتوحة من وجل لقادم من الأيام والشهور والسنوات!.

بجانب فشل الرياض في جلّ الساحات الساخنة والتي ذكرناها سابقاً، ثمة رأي عام دولي صار يذهب الى اتهام الرياض برعاية فكر اسلامي متطرف، انظروا الى الصحافة الأوروبية كيف تتحدث عن حواضن الأرهاب في الداخل السعودي، كل ذلك جعل الرياض ترى أنّها تردد شعاراتها من دون صدى أممي واقليمي.

نجد أنّه ثمة تسارع انخفاض أحياناً وارتفاع طفيف في أسعار النفط لاحقاً، تماماً كما حدث في بدايات عام 2016 م، حيث أفقد السعودية بعض أسلحتها الداخلية للحفاظ على تماسك حكمها، وهو المال وما أدراك ما المال، وهنا نتساءل السؤال التالي: قام الكونغرس باقرار قانون برفع حظر تصدير النفط الأمريكي للخارج في عهد ادارة أوباما وما زال جاري في عهد ترامب، بعبارة أخرى في حال بدأ العملاق الأمريكي بتصدير نفطه الى الخارج لاحقاً لأغراق السوق، كم سيصبح سعر برميل النفط أيتها الحكومة الأردنية مثلاً؟ ستصبح العربية السعودية أكبر مستهلك للنفط وأحد كبار المصدرين، من هنا نفهم ما أعلنه ولي العهد السعودي البدء بمشاريع الخصخصة لبعض القطاعات الحكومية السعودية الناجحة مع جائحة فايروس كوفيد 19، لسد عجوزات الميزانيات القادمة، وقد تكون هذه مشورات أحد الأقتصاديين الأردنيين للرياض، والذي كان له دوراً واضحاً في خصخصة بعض المؤسسات الأقتصادية للدولة الأردنية اقتصادياً في مرحلة سابقة، وهو مقرب بعمق من العائلة المالكة السعودية، وتموضع في منصب الموفد الخاص للملك الأردني اليها – أقاله الملك عبدالله الثاني منذ سنوات من منصبه.

وصحيح أنّ الرياض في السابق استخدمت الفائض المالي النفطي الهائل لها في ترسيخ منظومة حكمها في الداخل عبر سلاح المال، ولكن مع تدني أسعار النفط لاحقاً(هندسات لسعر هذه السلعة الأستراتيجية وحسب مقتضيات الصراع الأممي)وتراجع العائدات، وتآكل المدخرات وارتفاع المديونية وبيع لبعض الأستثمارات السعودية في محفظة الأستثمار الخارجية للرياض، مع عجوزات هائلة في الميزانية، ظهرت الحاجة الملّحة لتوليفة الحكم السعودية لتعويض دور المال في تماسك منظومة الحكم، فتمّ دفع الرياض عبر الأمريكان بايعاز من بلدربيرغهم، بفخ جديد الى سلاح الفتنة المذهبية والتجييش الطائفي الأثني بأقصى درجاته، من حيث يعلموا أو لا يعلمون.

وبالنتيجة هناك خياران لا ثالث لهما، أمام ما نصب وينصب من فخاخ أمام خطوط العلاقات الأيرانية السعودية، امّا الدخول في حروب مفتوحة سوف تتخذ طابعاً وجوديّاً، وستكون السعودية في مرمى الخصوم، حول نظام سياسي جديد وطريقة حكم ودستور سعودي جديد، وفي حالة الحرب سوف تتفكك المنطقة ككل، فالسعودية لديها وحديثاً صواريخ بالستية تطول العمق الأيراني، وايران لديها قوّة عسكرية صاروخية رهيبة وبحرية كبيرة، وصحيح انّ طيرانها قد يكون محدود بالنسبة للطيران السعودي الذي يملك أكثر من أربعمائة طائرة مقاتلة وهجومية، فهناك فائض قوّة في عدد الطائرات السعودية، فعلاً انّه توتر القرن الحادي والعشرين.