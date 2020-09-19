فشِل ترامب في حوار تلفزيوني قبل نحو أسبوع!

مؤيدو الولاية الرئاسية الثانية لترامب من الأميركيين يعتمدون على الفرق بين شخصيته وشخصية منافسه الديموقراطي جو بايدن. فهو "طحّيش" بالمعنى اللبناني وصاحب كاريزما وتالياً قادر على الاحتفاظ بقاعدته الشعبية الصلبة، وعلى إقناع الناخبين بأنه صاحب شخصية قوية ورؤية عميقة وإرادة صلبة لتنفيذ كل ما يحفظ مصالح بلاده داخلاً وخارجاً كما مصالح شعبه. هذه أمور ليست متوافرة في رأيه عند بايدن الذي يصفه دائماً بـ"النائم". ومعارضو الولاية الثانية هذه يعترفون بأنه كثير الكلام وعالي الصوت وجاهز دائماً للمواجهة والتحدّي، وصاحب شعارات كبيرة مثل إعادة أميركا عظيمة مرة أخرى وحلّ مشكلة الهجرة غير الشرعية الى بلاده، كما مثل "تركيع" إيران بجلبها بالقوة أي بالعقوبات الشديدة المتوالية الى طاولة المفاوضات "من تحت" كما يُقال، واقناع كوريا الشمالية بالتخلي عن أسلحتها النووية وتفكيك مفاعلاتها ووقف تجاربها الصاروخية المهدِّدة لبلاده كما لحلفائها من جيرانها مثل اليابان وكوريا الجنوبية ودول عدّة أخرى. لكن ترامب برهن وعلى مدى ولاية رئاسية شبه كاملة أنه بارع في الكلام وفي طرح الشعارات وإطلاق الوعود وفي الوقت نفسه فاشل في التنفيذ لأنه غير جدّي ولأنه "شفهي"، في حين أن تنفيذ الوعود يحتاج الى عمل مضنٍ والى عقل استراتيجي والى وضع خطط أو على الأقل الى درس الخطط التطبيقية لوعوده التي وضعها له مساعدوه من وزراء ومسؤولين في الادارات المدنية والأمنية والعسكرية داخل إدارته. وقد تأكد الأميركيون الناخبون وغير الناخبين من ذلك، ليس فقط من متابعته خلال ما انقضى من ولايته المشارفة على الانتهاء، بل من الكتب التي وضعتها شخصيات عملت معه مثل جون بولتون مستشاره السابق لشؤون الأمن القومي، وجايمس ماتيس وزير دفاعه الأسبق. كما مثل الصحافي المعروف والمحترم بوب وودورد الذي نشر أخيراً حوارات مهمة معه في كتاب أساء إليه أكثر مما أفاده.

في هذا المجال تشير وسائل الإعلام الأميركية وغالبية الكتّاب الموضوعيين فيها الى أن المناظرة الرئاسية الوحيدة التي ستجري بين ترامب وبايدن ستساعد في إظهار الفرق الكبير بينهما. علماً أن استمرار انتشار وباء "كورونا" لن يرجّح نجاح ترامب فيها بسبب هجوميته وتلاعبه بالحقائق وعدم تورعه عن تضليل مواطنيه بل ناخبيه بعد أقل من شهرين، كما بسبب "نوم" الثاني وعدم امتلاكه الصفات الهجومية الترامبية. في أي حال يمكن الإشارة بشيء من التوسّع الى جلسة صباحية مع ترامب جرت يوم السادس عشر من الشهر الجاري في قناة "FOX" الأميركية الموالية له، كما الى جلسة مسائية استمرت 90 دقيقة مع مجموعة من الناخبين الأميركيين أدارتها محطة الـ "ABC" التلفزيونية. ففي الأولى بدأ ترامب جلسته الطويلة مع أصدقائه بسلسلة "أكاذيب" ومبالغات مستفيداً من استماع محاوريه له بل من عدم مناقشتهم إياه وتحدّي صحة مواقفه وكلامه. أما في الثانية وكانت مسائية وجرت في فيلادلفيا بإدارة جورج سبيفانوبولوس أما الأجواء فيها فلم تكن مؤاتية له لدرجة أن "فوكس" الموالية له سارعت الى وصفها بـ"الكمين" الذي أعدّ خصيصاً للنيل منه.

ماذا جرى في هذه الجلسة؟ طبعاً لن يلخصها "الموقف هذا النهار" كلّها، لكن متابعاً أميركياً جدياً لأوضاع بلاده في عهد ترامب زوّده ببعض الأسئلة التي وُجّهت إليه وبأجوبته عنها تاركاً لكل قارئ لبناني وعربي أن يستخلص النتائج. وقد أشار في البداية الى أن عدم تماسك رسالته الهادفة الى إقناع الأميركيين بانتخابه ولا سيما عندما لام جو بايدن لعدم تطبيقه سياسة فرض استعمال مواطنيه "الكمامات" للوقاية من "كورونا" ناسياً أنه هو الرئيس وليس منافسه. ظهر ذلك من الآتي: "قالوا في المؤتمر الديموقراطي (Convention) أنهم سيصدرون أمراً وطنياً في شأن "الكمامات" لكنهم لم يفعلوا أبداً لأنهم دقّقوا وتحرّوا ولكنهم لم ينفّذوا". قال ترامب أيضاً ومن دون دليل "أن كثيرين من الناس يظنون أن الكمامات غير جيدة". علماً أن خبراء الصحة العامة الأميركيين متوافقون على أن استعمالها يساعد في منع انتشار وباء "كورونا". كما عزا ترامب في دفاعه عن سياسته بعد إثارة ستيفانوبولوس موضوع نسبة الوفيات المرتفعة في الولايات المتحدة جرّاء الوباء الى 20 في المئة من حالات الاصابة بـ"كورونا" تسبّبت بها زيادة عدد فحوصات الـ PCR أو كثرتها. كما أنه نفى رداً على سؤال من أحد الحاضرين أن يكون قلّل من تهديد "كورونا وخطرها". ودافع عن نظريته غير العلمية التي توقّعت "اختفاء" الوباء كما جاء من دون تدخل حكومي قوي. وتمسّك بذلك رغم إشارة محاوره التلفزيوني الى الكلفة الباهظة لمقاربته هذه. لكن ترامب قال: "أنها ستختفي من دون لُقاح". وعندما تعجّب المحاور من ذلك تلقّى الجواب الآتي: "أكيد وخلال مدى من الزمن". فردّ المحاور بالقول: يعني ذلك مزيداً من الوفيات. فعلّق ترامب بالقول "أن مناعة القطيع هي التي ستحل هذه المشكلة". طبعاً كان للعنصرية نصيب من الأسئلة والأجوبة في الجلسة التلفزيونية مع ترامب. إذ أُثير موضوع زيادة عدد القتلى الأميركيين السود على يد الشرطة ثلاث مرات أكثر من عدد القتلى البيض. وسأل المحاور ترامب ماذا ينوي أن يفعل لوقف ذلك. فتحاشى الجواب معيداً الحاضرين الى استطلاعات الرأي. وسأل ناخب آخر: متى كانت أميركا عظيمة تجاه السود فردّ ترامب بالعودة الى الاستطلاعات نفسها التي تشير الى أن 25 في المئة منهم أي من السود تؤيده في الانتخابات. علماً أنه نال في انتخاباته الأولى 8 في المئة فقط من أصواتهم. لكن الناخب تابع: عليك أن تعترف أن في أميركا مشكلة عنصرية وأن تحاول مواجهتها. ردّ ترامب: "آمل أن لا تكون هناك مشكلة عنصرية". لكن موقفه هذا دفع المحاور الى القول أن ترامب لا يبدو على تماس مع الواقع. لكنه تمسك بأنه تلقى اتصالات من ديموقراطيين تعرض مساعدته على حل هذه المشكلة فرحّب. علماً أن محاولة عزله كانت جارية في حينه. وعندما سأله ناخب آخر: لماذا حارب المشروع الصحي لأوباما فأجاب: "ستحصلون على مشروع عناية صحية آخر". علماً أن مشروعه الصحي الذي طرحه عام 2017 كاد أن ينزع التغطية الصحية عن ملايين الأميركيين لولا تصويت الشيخ الجمهوري الراحل جون ماكين ضده. ورداً على سؤال عن مشروعه للهجرة غير الشرعية أجاب أنه سيضع مشروع قانون له خلال وقت قصير. ويعني ذلك أن لا خطة لديه، وأنه يرجئ ذلك الى ولايته الثانية إذا فاز بها أو الى الرئيس الذي سيخلفه. وعندما سأله المحاور عن وعده في المؤتمر الجمهوري بإعادة الأمن الى البلاد ردّ أنه أعاده، لكنه أشار الى أن الخربطة الأمنية تجري في مدن كبيرة يديرها ديموقراطيون. بعد ذلك كله هل تبقى الـ42 في المئة من الناخبين المؤيدين له صامدة معه أم تنخفض نسبتها؟ الجواب في 3 تشرين الثاني المقبل.