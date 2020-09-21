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الرابحون إبنا زايد وسلمان ونتنياهو وترامب وخاسران...
السؤال الذي طرحته الشعوب العربية ومنها شعب فلسطين بعد توقيع دولة الامارات العربية المتحدة ومملكة البحرين اتفاقين لتطبيع العلاقات مع إسرائيل وإقامة علاقات ديبلوماسية معها كان: من هم الرابحون من هذا التطوّر الكبير ومن هم الخاسرون؟ وماذا سيكون أثر التوقيع على الفلسطينيين في إسرائيل 1948 والضفة الغربية المحتلة، كما في الشتات وخصوصاً في الدول العربية حيث يعيشون لاجئين في ظروف تتراوح بين الصعبة جداً والأقل صعوبة؟
يعتقد إعلامي بارز وباحثون جدّيون، وكلّهم أميركيون، أن الرابحين أربعة ثلاثة منهم حكّام يؤمنون بخضوع شعوبهم لهم على نحو مطلق وواحد يحب أن يكون مثلهم ويحاول التصرّف مثلهم مع شعبه، لكن نظام بلاده الديموقراطي يصعبّ عليه ذلك كثيراً. الرابحون هم ولي عهد الإمارات وحاكمها الفعلي الشيخ محمد بن زايد وولي العهد في المملكة العربية السعودية الأمير محمد بن سلمان، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والرئيس الأميركي دونالد ترامب. أما الخاسرون فيمكن اختصارهم بإثنين، الأول الجمهورية الإسلامية الإيرانية والثاني الفلسطينيون قضية وشعباً و"سلطة وطنية". رُبح بن زايد يلخصه هؤلاء في قدرته بعد اتفاق التطبيع على إظهار أنه قائد بنّاء ومنفتح، وعلى استخدام ذلك لـ"تطبيع" علاقته مع الحزب الديموقراطي بعدما كان مناوئاً له، وخصوصاً في أثناء ولايتي الرئيس باراك أوباما ولاسيما في حال فوز مرشحه جو بايدن بالرئاسة خلفاً لترامب. كما بعدما كان من أشد المتحمسين لوصول الأخير الى البيت الأبيض في انتخابات الرئاسة عام 2016. هذا فضلاً عن استغلاله التطبيع لإقناع الرئيس الديموقراطي بقدرة بلاده على القيام بدور بنّاء في المنطقة. ورُبح ولي العهد السعودي هو تأكّد دول المنطقة والعالم وخصوصاً الكبرى والعظمى منها أن دول الخليج وخصوصاً البحرين ما كانت لتتجرّأ على خطوة تطبيعية كبيرة مع إسرائيل من دون موافقته. علماً أنه يحتاج بدوره الى خطوة مشابهة لها، لكن ظروف بلاده وكونها "وطناً" للحرمين الشريفين تدفعه الى التريّث في الإقدام عليها قبل معرفة ردّ فعل شعبه عليها. وعلى بن سلمان أيضاً أن يثبت للديموقراطيين في أميركا كما للأوروبيين أنه "بنّاء" وقائد معتدل وليس قاتلاً "لمنشقين" عن نظام مملكته وحكمه. ورُبح نتنياهو "مثلّث" في رأي الإعلامي البارز والباحثين الجدّيين الأميركيين كلّهم. إذ أنه يحرف بالتطبيع مع الدولتين العربيتين الخليجيتين انتباه الشعب الإسرائيلي عن فشله في معالجة انتشار وباء "كورونا" في بلاده وفي أوساط شعبه، ولا سيما بعدما ساهم ذلك في زيادة نسبة المعارضين له من شعبه والداعين الى تخلّيه عن السلطة. وهو ينجز "سلاماً" أي تطبيعاً يمهّد له مع دول شعوبها عربية لكنهم ليسوا فلسطينيين. ومعروف أنه يريد بقوة تجنّب هؤلاء وتلافي أي بحث جدّي معهم في حقوقهم المتنوّعة. فضلاً عن أنه يعزّز "صيته وسمعته" عند الناخبين في بلاده رجل دولة من مستوى عالمي. أما الرابح الأخير فهو الرئيس ترامب إذ صار قادراً على القول لناخبيه بل لقاعدته الشعبية الصلبة أنه أتى بالسلام الى الشرق الأوسط. علماً أن الناخبين في بلاده لا يكافئون أو لم يكافئوا رئيساً صنع سلاماً في الشرق الأوسط. أبرز مثال على ذلك الرئيس الأسبق جيمي كارتر الذي أنجز أول سلامٍ عربي – إسرائيل برعايته مباشرة مفاوضات مصر الراحل أنور السادات وإسرائيل الراحل مناحيم بيغن أثمرت اتفاق سلام أواخر السبعينات من القرن الماضي، ولا يزال صامداً حتى الآن. إذ كافأه الناخبون الأميركيون بمنعه من الفوز بولاية رئاسية ثانية.
طبعاً، يلفت الإعلامي والباحثون الأميركيون أنفسهم الى أن هناك شخصيات رابحة لدورها المهم في الإعداد الجيّد والجدّي لاتفاقي التطبيع الإسرائيلي مع الإمارات والبحرين. أولّها السفير الإماراتي في واشنطن. وثانيها سفير إسرائيل في واشنطن وثالثها جاريد كوشنر مستشار ترامب وصهره في آن، علماً أن دوره كان تهيئة "المسرح" للاتفاقين. هل من خاسرين جرّاء اتفاق التطبيع الإسرائيلي – الإماراتي البحراني؟ نعم، يجيب هؤلاء، وهما قيادة إيران الإسلامية والفلسطينيون. ذلك أن دولتي التطبيع العربيتين تعاونتا سراً مع إسرائيل ضد عدوّهما المشترك إيران منذ أكثر من عقد. والتطبيع يقوّي العلاقات بينهما بل يحوّله إئتلافاً يعزّز اعتبار إيران راعية إرهاب وتهديداً للاستقرار ولسلامة أراضي الدول الثلاث. أما خسارة الفلسطينيين فواضحة وكبيرة في رأي هؤلاء. وقد علّق على هذا الأمر الإعلامي والباحث الأميركي البارز جوفري غولدبرغ بالقول: "سمعت نكتة سوداء في السعودية يوماً كانت على شكل سؤال هو الآتي: ما هو الفرق بين قادة عرب الخليج وحزب نتنياهو أي "تكتل ليكود"؟ دول الخليج "تزدري" الفلسطينيين، والقادة العرب ينتقدون دوماً الرفض الفلسطيني الدائم. علماً أن هؤلاء المطبّعين يريدون شراكة مع إسرائيل الدافع إليها تفوّقها العلمي والتكنولوجي...". تابع غولدبرغ: "قال لي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يوماً: أؤمن بأن لكل شعب الحق في العيش في بلاده. وأؤمن أيضاً بأن للفلسطينيين والإسرائيليين حقاً بأن تكون لكل منهما أرضه". ثم أضاف: "أعتبر ذلك دعوة للدول العربية لتعميق علاقاتها مع إسرائيل. علماً أن الأخيرة تأخذ بواسطة الاتفاقين التطبيعيين الأخيرين شيئاً مقابل لا شيء. إذ حتى تجميد الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية لم يرد ذكره فيهما. انطلاقاً من ذلك فإن خسارة الفلسطينيين كبيرة. لكنني أعتقد وباحثون جدّيون كثر بينهم تمارا كوفمن أن ذلك لن يدفع الفلسطينيين الى الاعتدال بل الى النزول تحت الأرض، والى زيادة حقدهم على إسرائيل وحلفائها و"شركائها"، كما الى التمسّك بالمقاومة والتصعيد".
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سركيس نعوم
كاتب وصحفي لبناني - جريدة النهار البيروتية
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