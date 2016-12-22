أستراليا: بعد رفض الكفالة.. ضربة جديدة لإيدي عبيد

سيدني, استراليا (ترجمة: العنكبوت الالكتروني) - - بعد يوم واحد من رفض طلب سياسي نيو ساوث ويلز السابق الخروج بكفالة ليقضي الكريسماس وراء القضبان، تلقى إيدي عبيد ضربة أخرى بعد خسارة محاولة قانونية بمنع تسليم أدلة هامة تحمل إدانة له إلى أطراف محاكمته الجنائية التالية.

عبيد, صدر ضده حكم بالسجن 5 سنوات, بينها 3 سنوات كحد أدنى, بتهمة سوء السلوك أثناء تقلده منصبا عاما.

ويواجه عبيد محاكمة مطولة يتوقع انطلاقها العام المقبل تتعلق باتهامات مناقصة تعدين فحم مشبوهة حصلت خلالها العائلة على ملايين الدولارات.

وتشمل الاتهامات كذلك نجله موسى ووزير التعدين الأسبق بحكومة نيو ساوث ويلز أيان ماكدونالد بتهمة التآمر في مناقصة تعدين فحم فاسدة بملايين الدولارات في هانتر فالي مما تسببت في إثراء عائلة عبيد بطريقة ملتوية.

وفي محكمة داونينغ سنتر في سيدني, اعترض فريق الدفاع عن عبيد على تسليم المحكمة أجزاء من شهادات كل من مصرفي الاستثمار السابق وشريك عبيد غاردنر بروك, ورجل المشروعات الصيني باري يين، لكن القاضية رفضت ذلك.

الشهادات تتضمن رؤيتهما لخريطة أو خرائط بواسطة أحد أفراد عائلة عبيد في وجود موسى عبيد.

وقالت القاضية فيفيان سوان: "النيابة تدعي أن خرائط سرية كانت بحوذة عبيد ورآها غاردنر بروك من خلال أفراد من العائلة".

وأردفت: "تدعي النيابة ان بروك بعث بالخرائط ووثائق أخرى إلى السيد يين في سبتمبر 2008".

وأثناء تحقيق مفوضية الفساد عام 2013، ذكرت تقارير أن الخرائط السرية وجدت في مكتب عائلة عبيد في بيركنهيد بوينت اثناء مداهمة.

ونفى موسى عبيد معرفته بالخرائط التي توضح أن رخصة تعدين ماونت بيني تقع في نطاق مزرعة تملكها العائلة.

المصدر: The Australian رابط المصدر الاصلي: اضغط هنا