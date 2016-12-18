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استطلاع: معظم الأستراليين يفضلون المتاجر عن التسويق الإلكتروني
استراليا (ترجمة: العنكبوت الالكتروني) - - كشف استطلاع حديث أن معظم الأستراليين ما زالوا يفضلون التسوق في المتاجر التقليدية ويتوجسون من الشراء عبر الإنترنت.
الاستطلاع المذكور، الذي أجرته مؤسسة "غالاكسي البحثية" شارك فيه 1254 شخصا، تتراوح أعمارهم بين 18-64 عاما.
وأظهر الاستطلاع أن 94 % من المشاركين يفضلون الشراء من المتاجر على نحو يتجاوز التسويق الإلكتروني.
ومن بين الأسباب الرئيسية وراء هذا الاتجاه رغبة الزبائن في تجربة الملابس والأحذية والإكسسوارات واختبار جودة البضائع قبل الشراء.
وعلاوة على ذلك، يتيح الشراء من المتاجر التواصل مع موظفين يساعدونهم على اختيار الألوان والمقاسات التي يريدونها.
وبلغت نسبة أفضلية المتاجر عن الشراء الإلكتروني 74 % بين سكان فيكتوريا وتسمانيا, و73% بين سكان جنوب أستراليا، و65 % بين سكان أستراليا الغربية.
وقال واحد من بين كل أربعة شاركوا في الاستطلاع إنه يخشى من استعمال البطاقات الائتمانية اللازمة للتسويق الإلكتروني خشية تعرضها للقرصنة.
ترينت إنيس المدير العام لـ Xero Australia قال معلقا على النتائج: "رغم تغيير التسويق الإلكتروني لمشهد تجارة التجزئة لكن ما زال للتسوق من المتاجر رونقه الخاص بالنسبة لمعظم الأستراليين.
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