إعلانات Zone 4B

[CLOSE]

إعلانات Zone 3B

[CLOSE]
أحدث الأخبار:

إعلانات Zone 2B

[CLOSE]
الرئيسية | استراليا | استطلاع: معظم الأستراليين يفضلون المتاجر عن التسويق الإلكتروني
المصنفة ايضاً في: منوعات, استراليا

استطلاع: معظم الأستراليين يفضلون المتاجر عن التسويق الإلكتروني

آخر تحديث: منذ 6 ساعة 24 دقيقة
المصدر: The Sydney Morning Herald
رابط المصدر الاصلي: اضغط هنا
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 319
قيّم هذا المقال/الخبر:
0
حجم الخط: A+ A-
نسخة صالحة للطباعة   نسخة نصية   أرسل إلى صديق
استطلاع: معظم الأستراليين يفضلون المتاجر عن التسويق الإلكتروني

استراليا (ترجمة: العنكبوت الالكتروني) - - كشف استطلاع حديث أن معظم الأستراليين ما زالوا يفضلون التسوق في المتاجر التقليدية ويتوجسون من الشراء عبر الإنترنت.

 

الاستطلاع المذكور، الذي أجرته مؤسسة "غالاكسي البحثية" شارك فيه 1254 شخصا، تتراوح أعمارهم بين 18-64 عاما.

 

وأظهر الاستطلاع أن 94 % من المشاركين يفضلون الشراء من المتاجر على نحو يتجاوز التسويق الإلكتروني.

 

ومن بين الأسباب الرئيسية وراء هذا الاتجاه رغبة الزبائن في تجربة الملابس والأحذية والإكسسوارات واختبار جودة البضائع قبل الشراء.

 

وعلاوة على ذلك، يتيح الشراء من المتاجر التواصل مع موظفين يساعدونهم على اختيار الألوان والمقاسات التي يريدونها.

 

وبلغت نسبة أفضلية المتاجر عن الشراء الإلكتروني 74 % بين سكان فيكتوريا وتسمانيا, و73% بين سكان جنوب أستراليا، و65 % بين سكان أستراليا الغربية.

 

وقال واحد من بين كل أربعة شاركوا في الاستطلاع إنه يخشى من استعمال البطاقات الائتمانية اللازمة للتسويق الإلكتروني خشية تعرضها للقرصنة.

 

ترينت إنيس المدير العام لـ Xero Australia قال معلقا على النتائج: "رغم تغيير التسويق الإلكتروني لمشهد تجارة التجزئة لكن ما زال للتسوق من المتاجر رونقه الخاص بالنسبة لمعظم الأستراليين.

 

المصدر: The Sydney Morning Herald
رابط المصدر الاصلي: اضغط هنا

إعلانات Zone 5B

[CLOSE]

إشترك في خلاصة التعليقات عدد التعليقات: (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

البريد الالكتروني يبقى سرّي و لا ينشر
  • عريض
  • مائل
  • خط بالأسفل
  • إقتباس

الرجاء إدخال الرمز الذي يظهر في الصورة:

Captcha

- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع

- (سياسة نشر التعليقات)

أحدث الأخبار - أستراليا

المزيد >

  1. دول خليجية تحذر رعاياها من السفر إلى لبنان (5.00)

  2. وفاة "ملكة الديسكو" دونا سمر عن 63 عاماً (5.00)

  3. معارض صيني ضرير بمطار بكين متوجهاً لنيويورك (5.00)

  4. الاكتئاب لدي المراهقين .. له إشارات يجب الانتباه لها (5.00)

  5. صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)

  6. فيلم منتظر يكشف تفاصيل اغتيال بن لادن (5.00)

  7. أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)

  8. الرحيل المفاجئ (5.00)