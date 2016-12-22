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المصنفة ايضاً في: اخبار الجالية اللبنانية والعربية, استراليا

أستراليا..القبض على محمد خزما الذي ضرب رضيعة حتى الموت

آخر تحديث: منذ 6 ساعة 34 دقيقة
المصدر: news.com.au
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الكاتب: العنكبوت الالكتروني
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أستراليا..القبض على محمد خزما الذي ضرب رضيعة حتى الموت
محمد خزما

سيدني, استراليا (ترجمة: العنكبوت الالكتروني) - - توفيت رضيعة لا تتجاوز العامين بعد أن انهال عليها رجل يدعى محمد خزما بالضرب في شقة جدتها.

 

وقال أحد الجيران في شهادته إن الطفلة الرضيعة أصيبت بتلف في المخ بسبب الضرب وماتت في مستشفى "ويستميد" أول أمس الثلاثاء.

 

القاتل, لاذ بالفرار بعد ارتكابه فعلته مساء الإثنين وألقت الشرطة القبض عليه بالقرب من منزله ووجهت إليه اتهاما مبدئا بالاعتداء المتهور الذي تسبب في أضرار بدنية خطيرة.

 

ومن المتوقع أن يتم تصعيد الاتهامات إلى القتل بعد وفاة الطفلة الصغيرة.

 

وبعد الاعتداء الذي حدث في شقة جدة الضحية, قامت الأم باصطحاب الطفلة الصغيرة في سيارة إلى منزل أحد أقربائها على بعد 4 كم بدلا من الاتصال بالإسعاف وأخذت تصرخ خارج منزل جيلدفورد ويست: "لقد قتل ابنكم ابنتي" قبل أن يأتي المسعفون لمساعدة الرضيعة التي كانت ملقاة في حالة صحية حرجة داخل السيارة.

 

وذكر رجل تمتلك عائلته المنزل الذي هوجمت فيه الرضيعة أن طفلا قريبا له في الحادي عشر من عمره كان شاهد عيان على ما بعد الاعتداء.

 

وقال الطفل إن الرضيعة بعد الاعتداء انعدمت حركتها وبدت مثل الدمية.

 

ولفت الجار إلى أنه لا يعرف الرضيعة أو والدتها جيدا.

 

ولم يتقدم خزما بطلب خروج بكفالة من محكمة باراماتا, ومن المقرر مثوله مجددا أمام المحكمة في العاشر من يناير.

 

 

الرضيعة تم ضربها في شقة جدتها

 

 

أحذية خارج شقة جدة الرضيعة

 

من جانبه, قال المراقب غلين باركس إن ضرب الرضيعة بهذا الشكل تصرف صادم, وتابع: "الإنسان بغريزته يعتني بالصغار والضعفاء, من الصعب فهم حادثة مثل هذه".

 

وأشار إلى حالة الانزعاج الشديد التي باتت عليها الأم التي تساعد الشرطة في التحقيقات.

 

المصدر: news.com.au
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