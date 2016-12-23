استراليا تقبض على 7 يشتبه بتخطيطهم لتفجيرات في عيد الميلاد

امرأتان تقفان بجوار رجل شرطة يغلق طريقا اثناء تفتيش الشرطة لمنزل في ملبورن باستراليا يوم الجمعة. صورة لرويترز تستخدم في الأغراض التحريرية فقط. يحظر إعادة بيع الصورة. يحظر حفظ الصورة في الارشيف. يحظر استخدام الصورة في استراليا. يحظر استخدام الصورة في نيوزيلندا

سيدني (رويترز) - قالت الشرطة الاسترالية يوم الجمعة إنها أحبطت مخططا لمهاجمة مواقع بارزة في مدينة ملبورن من خلال سلسلة تفجيرات في يوم عيد الميلاد على غرار هجمات تنظيم الدولة الإسلامية.

وقالت شرطة ولاية فيكتوريا في بيان إن ستة شبان وامرأة جميعهم في العشرينات اعتقلوا خلال حملة مداهمات شهدتها ملبورن ثاني أكبر مدن استراليا مساء الخميس وشاركت فيها شرطة مكافحة الإرهاب وجهاز الأمن الداخلي.

وقال قائد الشرطة الاتحادية آندرو كولفين للصحفيين في سيدني "هذه ضربة قوية لحدث كنا سنصفه بأنه حدث إرهابي وشيك في ملبورن."

وأضاف "نظن... أننا أزلنا هذا التهديد تماما."

وقال جراهام آشتون قائد شرطة فيكتوريا بالإنابة إنه سيتم نشر قوات إضافية من الشرطة يوم عيد الميلاد وفي مباراة الكريكت التي تقام في ملبورن في اليوم التالي وتجذب عشرات الآلاف من الهواة سنويا.

وقال رئيس الوزراء مالكولم ترنبول للصحفيين إن الهجوم الذي تم التخطيط له "مؤامرة إرهابية إسلامية" و"واحد من أكبر المؤامرات الإرهابية التي تم إحباطها في السنوات الأخيرة."

وقال آشتون إن المؤامرة كانت تستهدف مواقع بارزة في ملبورن منها ساحة الاتحاد ومحطة فليندرز ستريت وكتدرائية سان بول "ربما في يوم عيد الميلاد".

وأضاف أن المؤامرة كانت تسير على نهج الدولة الإسلامية وأن المشتبه بهم كانوا تحت رقابة شديدة على مدى أسبوعين. وقال للصحفيين إن أحد المشتبه بهم استرالي مصري المولد وكل الآخرين استراليون من أصل لبناني.

وجاء في بيان للشرطة أنه تم إطلاق سراح المرأة وأحد المقبوض عليهم الآخرين دون توجيه اتهامات لهم لكن أربعة على الأقل من الخمسة الذين ما زالوا محتجزين سيمثلون على الأرجح أمام المحكمة يوم الجمعة.

واستراليا حليف قوي للولايات المتحدة وأرسلت قوات للقتال في أفغانستان والعراق. وقد رفعت منذ عام 2014 درجة التأهب من هجمات متشددين نشأوا على أراضيها.