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2017.. "صاحبة الشعر الأحمر" تتوغل في أستراليا
استراليا (ترجمة: العنكبوت الالكتروني) - - أطلق حزب "أمة واحدة" الذي تقوده السياسية المثيرة للجدل بولين هانسون حملة لتعزيز شعبيته وقدرته على التأثير السياسي في أستراليا تحت شعار "من الساحل إلى الساحل" في 2017 وما بعده.
كافة العلامات تشير إلى إمكانية نجاح هانسون في مسعاها.
وإذا كان 2016 العام الذي شهد عودة المرأة صاحبة الشعر الأحمر إلى الحياة السياسية مجددا, فإن العام الجديد سيشهد زيادة تنامي نفوذها وتأثيرها وفقا للتوقعات.
وقالت هانسون إن خطتها التوسعية للحزب تمتد حتى 2019 بحيث يكون "أمة واحدة" ممثلا في كل مقعد ومنطقة مع وضع اهتمام متزايد بالانتشار الفيدرالي.
وأعلنت هانسون انها ستدفع بمرشحين العام المقبل في انتخابات استراليا الغربية التي يتوقع أن يحدث فيها حزبها تأثيرا كبيرا لا سيما عندما يتعلق الأمر بإعادة توجيه الأفضلية.
وفي كوينزلاند, يشارك حزب أمة واحدة بعشرات المرشحين في الانتخابات التي تنطلق أوائل العام الجديد.
وعلاوة على ذلك, تخطط هانسون للمشاركة الفعالة في انتخابات ولاية تسمانيا وكذلك الدفع بمرشحين في مقاعد أساسية بغرب سيدني خلال المعترك الانتخابي المقبل بنيو ساوث ويلز.
وما يعضد خطة بولين هانسون التوسعية هو ذلك الاستياء غير المسبوق تجاه الأحزاب الرئيسية الأسترالية, وكذلك النجاح الذي حققه دونالد ترامب في الانتخابات الأمريكية, وخروج بريطانيا من بوتقة الاتحاد الأوروبي.
وذكرت هانسون أنها تعتزم بناء أساس قوي لحزبها خلال الشهور المقبلة.
وتابعت: "أمامنا 3 انتخابات في 3 ولايات مختلفة, إنه أمر شديد الأهمية بالنسبة لي".
واستطردت: "استطلاعات الرأي تشير إلى تأييد ملحوظ لها في كافة أنحاء أستراليا, لكن ذلك يحتاج إلى العمل الشاق لإثبات أنك البديل الجدير بالثقة وعدم الاكتفاء بإعطاء الناس الأمل.
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العنكبوت الالكتروني
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