استراليا (ترجمة: العنكبوت الالكتروني) - - في 2016 انتاب مشاعر الصدمة الكثير من الأستراليين تجاه المخاطر التي يتعرض لها الأطفال التي يعيشون في ظروف سكنية شديدة البؤس, بالإضافة إلى تزايد نسبة المشردين بين الصغار.

كما كشفت الإحصائيات أن النساء والأطفال يشكلان نسبة كبيرة من تعداد المشردين في أستراليا الذين لا يجدون مأوى لهم.

وفي دراسة جديدة نشرت أمس الخميس, أجاب الباحثون من جامعة سواينبيرن على تساؤل حول أوضاع الأطفال فيما يتعلق بالقطاع العقاري, الأولى من نوعها في أستراليا حيث تكشف بجلاء معاناة هؤلاء الصغار.

ومع تناقص معدلات ملكية العقارات في أستراليا وتضاؤل إمدادات الإسكان الاجتماعي بات سوق الإيجار يستأثر بعائلة من كل 4 عائلات, وواحد من كل ثلاثة أستراليين.

الدراسة المذكورة اعتمدت على العلاقة بين الدخل والتعداد السكاني من جهة وبين الحالة السكنية من جهة أخرى استنادا على أرقام مكتب الإحصاء الأسترالي.

وكشف الباحثون وجود ضغوط متزايدة على أطفال العائلات ذات الدخول المنخفضة حيث يعاني أولياء أمورهم من تدبير نفقات الإيجار المتزايدة.

الدراسة ركزت على أقل 40 % من عائلات أستراليا دخلا سنويا.

وفي 2013-14 اضطر 46 % من العائلات منخفضة الدخول التي تمتلك أطفالا في سن الرعاية, و67 % من الأسر ذات العائل الوحيد, إلى دفع أكثر من 30 % من الدخل على الإيجار في مرحلة شديدة الصعوبة لتلبية الاحتياجات.

وفي عام 2013-14 كان هناك نحو 183500 طفل ينتمون لأفقر 40 % من عائلات أستراليا وتتراوح أعمارهم بين 0-14 عاما يعيشون في ظل ظروف سكنية شديدة الصعوبة بزيادة 5 % عن عام 2003-04.

الرسم البياني التالي يوضح حجم الضغوط التي تجابه الأطفال

المصدر: theconversation.com رابط المصدر الاصلي: اضغط هنا