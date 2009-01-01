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الأرقام تكذب الوزير الأسترالي كريستوفر باين
استراليا (ترجمة: العنكبوت الالكتروني) - - قال كريستوفر باين شهد عام 2016 في أستراليا إتاحة العديد من الوظائف في ظل أداء اقتصادي لا بأس به مقارنة بدول منظمة التعاون والتنمية.
وقال وزير الصناعات الدفاعية كريستوفر باين في تصريحات أدلى بها في السابع من ديسمبر: "تمتلك أستراليا أكبر معدل نمو مقارنة بدول مجموعة السبعة, وأتطلع للمضي قدما في العام الجديد".
لكن توقعات الموازنة الاقتصادية والمالية تشمل بعض التصورات المتشائمة حول مستقبل الموازنة.
ويتوقع أن يستمر عجز الموازنة في الزيادة بما يشعل مخاوف تتعلق بالتصنيف الائتماني لأستراليا AAA وإمكانية تخفيضه.
وفي الفترة السابقة لصدور تحديث الموازنة, قال كريستوفر باين إن الكثير من الوظائف تم خلقها عام 2016 مؤكدا أن أستراليا حققت أكبر نسبة نمو بين مجموعة السبعة.
لكن ثمة سؤال يدور في الأذهان حول مدى صحة كلمات الوزير الأسترالي.
وطلبت مجلة الكونفرسيشن من المتحدث باسم باين المصادر التي استند عليها في تصريحاته لكنه لم يجبنا.
هل تمتلك أستراليا أكبر معدل نمو مقارنة بدول مجموعة السبعة؟
تتألف المجموعة من المملكة المتحدة والولايات المتحدة وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان وهي أول مجموعة وصفها صندوق النقد الدولي بأنها تضم أكثر اقتصاديات العالم المتقدمة.
وبالنظر إلى إحصائيات منظمة التعاون والتنمية فإنها تشير إلى تدني الاقتصاد الأسترالي في 2016 بل كان النمو مقترنا بعلامة سلبية في الربع الثالث من العام, بما يجعلها أقل من أي دول مجموعة السبعة وكذلك أقل من متوسط معدل النمو لدول التعاون والتنمية.
وفيما يتعلق بمعدل نمو الوظائف فإن أستراليا بالفعل تتجاوز دول مجموعة السبعة لكن الأمر يختلف عند الحديث عن معدل البطالة التي ما زالت تتجاوز كافة دول المجموعة المذكورة وفقا للجدول التالي:
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