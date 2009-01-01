اتهام محقق أسترالي سابق بغسل 15 مليون دولار

استراليا (ترجمة: العنكبوت الالكتروني) - - يواجه المحقق الأسترالي السابق مايكل فيثرستون اتهامات في ولاية كوينزلاند بالتواطؤ مع أفراد عصابة لغسل أموال مشبوهة بقيمة 15 مليون دولار ناجمة عن خطط احتيالية.

فيثرستون كان محققا في فرقة مباحث مكافحة جرائم الاحتيال لكنه تواطأ مع شخصيات مشبوهة تنتمي لعالم الجريمة في أستراليا لغسل 15 مليون دولار حصيلة عمليات احتيال في غولد كوست.

وصدرت مذكرة اعتقال ضد كل من نيك فوربس عضو عصابة "المغول", ورجل عصابة آخر, ومايكل فيثرستون.

ويشتبه المحققون كذلك في ضلوع محام بارز ومدير سابق بإحدى شركات ASX في خطة احتيالية, لكن لم يتم توجيه اتهامات رسمية بعد.

وتتضمن الممارسات المشبوهة إغراء الضحايا باستثمارات زائفة لا وجود لها.

الخطة المرتبطة بالمحقق الأسترالي السابق فيثرستون تم اكتشافها ضمن تحقيق أكبر نطاقا أجرته مفوضية الجريمة والفساد.

وارتبطت الجرائم المذكورة بغولد جوست التي باتت عاصمة للممارسات الاحتيالية المنظمة في أستراليا.

فوربس ورجل العصابة الآخر تلقيا أموالا مشبوهة بغرض غسلها في محاولة لدرء الشكوك.

وادعت الشرطة أن فيثرستون متورط في غسيل 15 مليون دولار خلال الفترة بين 2010-2013.

وكانت زوي كيونغ زوجة فيثرستون قد وجهت لها في أبريل من العام الماضي اتهامات بالتورط في غسل أموال تتجاوز 700 ألف دولار أثتاء عملها في شركة تحقيقات خاصة يديرها زوجها.

المصدر: theguardian.com رابط المصدر الاصلي: اضغط هنا