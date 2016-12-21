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في سيدني.. رقم قياسي في عدد المنازل الجديدة ولكن !
سيدني, استراليا (ترجمة: العنكبوت الالكتروني) - - شهد عام 2016 رقما قياسيا في عدد المساكن التي تم بناؤها في سيدني لكن عاصمة نيو ساوث ويلز ما زالت تواجه صعوبة بالغة في توفير سكن بأسعار معقولة.
الاختلافات ما زالت قائمة بين الحكومتين، الفيدرالية نيو ساوث ويلز، بشأن السياسة الأفضل لمجابهة المشكلة.
ووفقا للإحصائيات التي أصدرتها وزارة التخطيط بولاية نيو ساوث ويلز الخميس, فقد تم بناء أكثر من 31 ألف مسكن خلال عام ينتهي في أكتوبر الماضي وهو رقم قياسي على مدى يتجاوز 4 عقود.
وبالرغم من تلك الطفرة العقارية، ما زال متوسط أسعار المنازل في سيدني يلامس مستوى مليون دولار وهو ما يستدعي تدخل الحكومة الفيدرالية لوضع خطة إصلاحات ضريبية لمعالجة الأزمة.
من جانبه, قال روب ستوكس وزير التخطيط بنيو ساوث ويلز إن الأرقام تكشف الدعم الذي تقدمه حكمة الولاية لتحقيق رقم قياسي في عدد بناء مساكن جديدة في أرجاء سيدني في محاولة لتقليص عجز مقداره 100 ألف منزل في الولاية لتلبية النقص.
وأردف: "من خلال نظام تخطيط أكثر بساطة وأعلى كفاءة، نعمل على تحسين معدل الإمدادات العقارية لمساعدة المزيد من الأشخاص على دخول سوق العقارات".
بيل راندولف مدير مركز "سيتي فيوتشرز" للبحوث قال إن توفير إمدادات سكنية جزء من المشكلة لكنه لم يحل بعد أزمة عدم القدرة على توفير عقارات بأسعار معقولة.
ومضى يقول: "الأسلوب المناسب لحل الأزمة يرتبط بنظام الضرائب والدعم".
البروفيسور بيتر فيبز, أستاذ المجتمعات الحضرية والتخطيط الإقليمي بجامعة سيدني رأى أن الحكومة الفيدرالية ألقت عبء الأزمة على أكتاف الولايات, كما تتجاهل إحداث إصلاحات ضريبية.
وتكشف الإحصائيات أن اكثر من 9200 مسكن جديد تم بناؤها في باراماتا وبلاكتاون، و6753 منزل في غرب وجنوب سيدني ومنطقة بينريث.
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