- اغتيال دبلوماسي روسي في بلجيكا
- أستراليا: هدية الكريسماس لبولين هانسون.. مفاجأة صارخة
- الروبوت الجنسي يغزو العالم
- خطيب أصفهان: روسيا لا تقاتل للإسلام.. ولهذا نقاتل بسوريا
- لماذا هدد احد خطباء “الدولة الاسلامية” فجأة دول الخليج.. وتوعد اردوغان بحمام دماء؟ وما هي فرص نجاحه في اقامة عشر ولايات خليجية؟ واين.. وكيف؟ ولماذا لا نستبعد ان يكون العام الجديد عامها وليس عام ترامب فقط؟
- تركيا تحشد على حدود سوريا مع اقتراب الأكراد من سد الفرات
- وزيرة فرنسية سابقة: على إيران وروسيا ضبط سلوكهما في المنطقة
- صحافي افتراضي
- المعارضة السورية المسلحة
- توقعات الأبراج ليوم December 26, 2016
- حدث في مثل هذا اليوم December 26, 2016
- الشارع اللبناني يحاول إقناع نفسه بنجاح الحكومة... لكن التجارب غير مشجعة
- «دربي القاهرة».. اعتذار واحتجاج يسبقان الحدث
- جلسات الثقة انجاز الاسبوع الاخير من السنة
- محور بري - جنبلاط - فرنجية: «بيضة القبان» الجديدة
- الطفيلي: «حزب الله» سيخرج من سورية مهزوماً
- «سنة 8 آذار» في حال امتعاض: شركاء في الغرم دون الغنم
- بري: بيان مجلس الوزراء منيح
- اضطرابات في مركز لاحتجاز المهاجرين في أستراليا
- وفاة المغني البريطاني جورج مايكل
- نشطاء يسخرون من عرض عسكري للقوات الإيرانية الخاصة
- أعمق من حرب باردة وأشرس من مواجهة عسكرية وصراع العتبات
- لن يحتفلوا في سوريا.. تحطم طائرة روسية تحمل عسكريين و فرقة موسيقية كانت متجهة للاحتفال برأس السنة في اللاذقية
- حين طاف «داعش» على وجوهنا بعد أن سقطت دولته
- بيان حكومة «استعادة الثقة» يتمسّك بالطائف والحوار
أستراليا: هدية الكريسماس لبولين هانسون.. مفاجأة صارخة
استراليا (ترجمة: العنكبوت الالكتروني) - - تلقت السياسية الأسترالية المثيرة للجدل بولين هانسون هدية مفاجئة عبر البريد تتألف من برطمان Vegemite ملصق عليه علامة "حلال الإسلامية الشهيرة.
يذكر أن هذا النوع من الطعام ينتشر بشكل خاص في أستراليا ويتم إعداده باستخدام بقايا الخميرة وتوبل عديدة وبهارات.
بولين هانسون, زعيمة حزب أمة واحدة، معارضة شرسة لشهادة حلال.
ونشرت هانسون عبر حسابها على تويتر وهي تحمل في يدها البرطمان المذكور مع هاشتاج #funnybecauseitstrue, أو أمر لطيف لأنه حقيقي.
وانتقدت هانسون وجود علامة حلال على كثير من المنتجات مثل Vegemite.
وتعني علامة حلال أن المنتج مسموح به وفقا للشريعة الإسلامية وتم التصديق عليه من خلال هيئة إسلامية.
السيناتور العمالي سام داستياري التي اشتهر بدعوته لهانسون لتناول وجبة حلال في مطعم كباب بغرب سيدني أثناء مناظرة تلفزيونية على الهواء ليلة الانتخابات تلقى أيضا عبوة مماثلة.
وقالت هانسون آنذاك: "لن يحدث لأنني لست مهنمة بشهادة حلال ولا أومن بها".
وانتهز داستياري الفرصة هذه المرة وغرد مخاطبا هانسون: "لقد لاحظت أننا سويا تلقينا نفس الهدية؟ هل لي أن أحضر إلى بريزبن قبل العام الجديد لتناول النخب؟"
هانسون تبدو منشغلة جدا هذه الأيام بتعزيز سلطتها عام 2017 ولذلك لا تملك وقتا لمقابلة نائب المقاعد الخلفية الذي سقط من مجده على خلفية فضيحة تبرعات صينية.
وتخطط هانسون بمد نطاق تأثيرها من خلال الدفع بمرشحين في الانتخابات المقبلة.
إعلانات Zone 5B[CLOSE]
أحدث الأخبار - أستراليا
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 150
- بالصور والفيديو: الناشطة المصرية علياء المهدي وناشطات ''فيمن FEMEN'' يتعرّين احتجاجاً على الدستور المصري 116
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 49
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 25
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 22
- بالصور.. مجندات إسرائيليات ينشرن صورهن بالملابس الداخلية والمعدات العسكرية على "فيس بوك" 21
العنكبوت الالكتروني
- أستراليا: هدية الكريسماس لبولين هانسون.. مفاجأة صارخة
- اضطرابات في مركز لاحتجاز المهاجرين في أستراليا
- في سيدني.. رقم قياسي في عدد المنازل الجديدة ولكن !
- اتهام محقق أسترالي سابق بغسل 15 مليون دولار
- الأرقام تكذب الوزير الأسترالي كريستوفر باين
- وفاة لاجئ عربي في مركز للاحتجاز بجزيرة أسترالية.. وآخرون مصابون بأورام سرطانية والسلطات ترفض مساعدتهم
- إيقاف سفاح في أستراليا تعود جرائمه إلى عقدين ماضيين
- الأزمة العقارية تهدد أطفال أستراليا
- 2017.. "صاحبة الشعر الأحمر" تتوغل في أستراليا
- استراليا تقبض على 7 يشتبه بتخطيطهم لتفجيرات في عيد الميلاد
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)