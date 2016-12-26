أستراليا: هدية الكريسماس لبولين هانسون.. مفاجأة صارخة

استراليا (ترجمة: العنكبوت الالكتروني) - - تلقت السياسية الأسترالية المثيرة للجدل بولين هانسون هدية مفاجئة عبر البريد تتألف من برطمان Vegemite ملصق عليه علامة "حلال الإسلامية الشهيرة.

يذكر أن هذا النوع من الطعام ينتشر بشكل خاص في أستراليا ويتم إعداده باستخدام بقايا الخميرة وتوبل عديدة وبهارات.

بولين هانسون, زعيمة حزب أمة واحدة، معارضة شرسة لشهادة حلال.

ونشرت هانسون عبر حسابها على تويتر وهي تحمل في يدها البرطمان المذكور مع هاشتاج #funnybecauseitstrue, أو أمر لطيف لأنه حقيقي.

وانتقدت هانسون وجود علامة حلال على كثير من المنتجات مثل Vegemite.

وتعني علامة حلال أن المنتج مسموح به وفقا للشريعة الإسلامية وتم التصديق عليه من خلال هيئة إسلامية.

السيناتور العمالي سام داستياري التي اشتهر بدعوته لهانسون لتناول وجبة حلال في مطعم كباب بغرب سيدني أثناء مناظرة تلفزيونية على الهواء ليلة الانتخابات تلقى أيضا عبوة مماثلة.

وقالت هانسون آنذاك: "لن يحدث لأنني لست مهنمة بشهادة حلال ولا أومن بها".

وانتهز داستياري الفرصة هذه المرة وغرد مخاطبا هانسون: "لقد لاحظت أننا سويا تلقينا نفس الهدية؟ هل لي أن أحضر إلى بريزبن قبل العام الجديد لتناول النخب؟"

هانسون تبدو منشغلة جدا هذه الأيام بتعزيز سلطتها عام 2017 ولذلك لا تملك وقتا لمقابلة نائب المقاعد الخلفية الذي سقط من مجده على خلفية فضيحة تبرعات صينية.

وتخطط هانسون بمد نطاق تأثيرها من خلال الدفع بمرشحين في الانتخابات المقبلة.

المصدر: news.com.au رابط المصدر الاصلي: اضغط هنا