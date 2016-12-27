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المصنفة ايضاً في: استراليا, اخبار الجالية اللبنانية والعربية

أستراليا: الشرطة تحقق في حريق مثير للشبهات في مبنى يملكه والي وهبة وبول عبيد

آخر تحديث: منذ 51 دقيقة
المصدر: The Sydney Morning Herald
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الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 126
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أستراليا: الشرطة تحقق في حريق مثير للشبهات في مبنى يملكه والي وهبة وبول عبيد

سيدني, استراليا (ترجمة: العنكبوت الالكتروني) - - ما زال المحققون مستمرين في محاولة كشف ملابسات حريق غامض بمركز مهام في بانكستاون يرتبط بعائلة السياسي العمالي السابق إيدي عبيد.

 

ويعد ذلك الحريق الثاني خلال 18 شهرا، الذي يستهدف مركز Bellevue الذي يقع مقره بشارع ريستويل.

 

يذكر أن المبنى الذي يضم المركز المذكور مملوك لشركة "ريدبوك" التي يديرها والي وهبة صديق عبيد طويل الأمد, وشريكه السابق في العمل, وبول عبيد نجل الوزير السابق الفاسد.

 

المبنى مصنف بكونه المكان الرئيسي لوثائق شركة "ريدبوك".

 

ودوت صفارات الإنذار بعد الرابعة صباحا في اليوم المعروف باسم "يوم الملاكمة" وسرعان ما تمكن رجال الإطفاء من إخماده.

 

وقال متحدث باسم هيئة الإطفاء والإنقاذ بنيو ساوث ويلز إن النيران بدأت في الطابق الثاني بالقرب من مقر مركز المهام.

 

وملأت ألسنة الدخان المبنى غير المأهول بالسكان وأحدثت النيران أضرارا كبيرة به.

 

وأردف المتحدث: "لقد سلمنا الأمر إلى الشرطة باعتباره حريقا مشكوكا فيه".

 

من جانبها، قالت شرطة نيو ساوث ويلز إن التحقيقات مستمرة لمعرفة أسباب الحريق.

 

وفي يونيو 2015 دخل رجل مجهول المبنى من الباب الخلفي واندلع بعدها بلحظات حريق مماثل.

 

يذكر أن والي وهبة كان أحد 55 شخصا قدموا للمحكمة وجهات نظرهم عن إيدي عبيد قبل جلسة النطق بالحكم التي صدر فيها حكم بالسجن 5 سنوات بعد إدانته بتهمة سوء السلوك أثناء تقلده منصبا عاما.

 

وأدانت المحكمة عبيد لممارسته ضغوطا على موظف عام مخفيا مصالح له بميناء سركيولار كواي.

 

المصدر: The Sydney Morning Herald
رابط المصدر الاصلي: اضغط هنا

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