أستراليا: لماذا يقف قدامى المهاجرين في صف بولين هانسون؟

استراليا (ترجمة: العنكبوت الالكتروني) - - يبدو قدامى المهاجرين في أستراليا داعمين للسيناتورة الأسترالية بولين هانسون، ولكن ترى ما هي أسباب ذلك؟

وقال أحد المهاجرين القدامى بكوينزلاند: "أشعر بالسعادة لعودتها مجددا على الساحة السياسية، إنها سوف تحرك المياة الراكدة، وتحدث تغييرا في الولاية في الانتخابات، لا أستطيع الانتظار".

الرجل المذكور كان ضمن الذين تحمسوا لموجة ظهور حزب "أمة واحدة" عام 1998 الذي أسسته بولين هانسون وشعر بصدمة كبيرة وإحباط بعد تحطم الحزب بعد سنوات قليلة من ظهوره.

لكن الحزب شهد عودة قوية في العام الأخير لا سيما في كوينزلاند بسبب أشخاص على شاكلة هذا المهاجر القديم الذي لم يتوقف عن الإيمان بشعار "أستراليا أولا".

ولا يدرك هذا الرجل أن تصور بولين هانسون الخاص عن أستراليا يشمل حظرا للهجرة.

وسرد المهاجر القديم حكايته وكيف أنه تشرد بعد الحرب العالمية الثانية وغادر ليتوانيا تاركا وراءه عائلته وثروته وترعرع في معسكرات لاجئين في اوروبا وتحديدا في ألمانيا وإيطاليا قبل الهجرة عبر قارب إلى ملبورن.

وعاد للحديث عن هانسون قائلا: "إنها تتحدث بصراحة عما يدور في عقلها، ماذا أعطانا السياسيون الآخرون إنهم جميعا كالنفايات. لكن هانسون مختلفة".

وأكد أنه سيمنح صوته لحزب "أمة واحدة" في كافة المحافل الانتخابية.

يذكر أن حزب أمة واحدة فاز بأربعة مقاعد بمجلس الشيوخ في الانتخابات الفيدرالية التي أجريت عام 2016.

المصدر: The Sydney Morning Herald رابط المصدر الاصلي: اضغط هنا