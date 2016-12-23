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لأصحاب البطاقات الائتمانية في أستراليا.. احترسوا من هذا الفخ !!

آخر تحديث: منذ 25 دقيقة
المصدر: The Sydney Morning Herald
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الكاتب: العنكبوت الالكتروني
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لأصحاب البطاقات الائتمانية في أستراليا.. احترسوا من هذا الفخ !!

استراليا (ترجمة: العنكبوت الالكتروني) - - إذا كنت من مقترضي البطاقات الائتمانية في أستراليا، فينبغي أن تتحلى بالحذر من اختيار التسديد وفقا للحد الأدنى من المدفوعات لأن البنك يستدرجك ببساطة إلى تكبد المزيد من التكلفة.

 

وكشف بحث أجرته وزارة الخزانة الأسترالية أن بعض مقترضي البطاقات الائتمانية يلجأون إلى اختيار طريقة دفع الحد الأدنى رغم إمكانية دفع شرائح أعلى، لكن ذلك يضع على كاهلهم تكلفة مالية إضافية وفترة زمنية أطول وأسعار فائدة أكبر.

 

بيسي حسن الباحثة بموقع "فايندر.كوم" الأسترالي قالت: "العديد من المقترضين يقعون في شرك تفكير تقليدي مفاده أنهم يرغبون في خصم الحد الأدنى الشهري من المدفوعات غير مدركين أن ذلك يثقل كاهلهم بأعباء إضافية".

 

وفي سياق مشابه، كشفت دراسة أجراها الباحث الأمريكي بنيامين كايز وزميلته جيليان وانغ أن حوالي ثلث مقترضي البطاقات الائتمانية في الولايات المتحدة يختارون نظام دفع شهري يعتمد على الحد الأدنى.

 

نتائج الدراسة خلصت أيضا إلى أن حوالي خمس هؤلاء المقترضين يختارون الحد الأدنى رغم استطاعتهم دفع المزيد.

 

وذكرت الدراسة التي نشرها المكتب القومي للبحوث الاقتصادية الأمريكي أن جزءا كبيرا يتعامل مع الحد الأدنى من المدفوعات كما لو كان الأساس الوحيد.

 

لكن الكثير من حاملي البطاقات الائتمانية لا يدركون أن اختيارهم الحد الأدني يعني بالنسبة لهم المزيد من التكلفة حيث ترتفع الفوائد عليهم وتقل أرصدتهم.

 

وعلاوة على ذلك، يتسبب هذا في زيادة الديون العائلية مما يحدث أضرارا كلية على الاقتصاد.

 

المصدر: The Sydney Morning Herald
رابط المصدر الاصلي: اضغط هنا

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