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في 1 يناير.. أستراليا تشهد هذه التغييرات
استراليا (ترجمة: العنكبوت الالكتروني) - - مع اقتراب 2016 من التفوه بكلمة الوداع الأخيرة, ثمة بعض التغييرات ستحدث مع اليوم الأول من أجندة العام الجديد.
موقع نيوز الأسترالي أورد قائمة بأبرز التغييرات التي ستحدث مع بداية يناير وفقا لما يلي:
فواتير الطاقة
حوالي 171500 من أصحاب المعاشات سيتقاضون زيادة قدرها 30 دولارا كل أسبوعين.
وبالمقابل, سيتم خفض معاش 236 ألف من أصحاب المعاشات الجزئية.
91 ألف من أصحاب المعاشات الجزئية سيتم حرمانهم من المعاش.
تمويل الأسنان
سيفقد حوالي 338 ألف شخص حق التمتع بخدمات مجانية لعلاج أسنانهم وفقا لقانون فيدرالي جديد, بحسب تحذيرات خبراء صحة.
وأعلنت سوزان لي وزيرة الصحة الشهر الماضي أنها لن تمضي قدما في خطة تتكلف 2.1 مليار دولار تستهدف العلاج المجاني لأسنان الأطفال والبالغين.
ومن المتوقع أن تتلقى الولايات والأقاليم الأسترالية أقل من 107 مليون دولار سنويا خلال الأعوام الثلاثة المقبلة للخدمات العلاجية المتعلقة بالأسنان.
غرامات بدل البطالة
تفرض الحكومة الأسترالية مع بداية السنة الجديدة تضييقات صارمة على مستقبلي بدل البطالة الكسالى الذين ثبت تقاعسهم عن السعي الجاد للعمل، وتقاضوا أموالا دون وجه حق، وأصبحوا مدينين للدولة بمستحقات إجمالية بلغت 3 مليارات دولار.
ومع بداية العام الجديد سيعاقب هؤلاء الذين أخفقوا في تسديد ديونهم لدى الحكومة، من خلال فرض فوائد قيمتها 8.76 % من المبالغ المستحقة.
ضريبة الرحالة
بدءا من 1 يناير 2017، سيتم إجبار الرحالة على دفع 15 سنتا كضريبة دخل عن كل دولار يتقاضونه.
أسعار البنزين
في نيو ساوث ويلز, تسبب إلزام محطات البنزين بشرط "إيثانول 10" في ندرة وجود بنزين أوكتان 91 والاضطرار للتزود بأنواع أكثر غلاء مثل أوكتان 95 و98 الخالي من الرصاص,
رسوم جواز السفر
في موازنة 2016-17 تم الإعلان عن زيادة في رسوم جواز السفر بدءا من 1 يناير 2017 .
تكلفة استخراج جواز سفر يمتد 10 سنوات لشخص في السادسة عشر من عمره ستزيد من 254 دولارا إلى 277 دولارا.
تكلفة استخراج جواز سفر 5 سنوات للأطفل تحت 16 عاما، ستزيد من 127 إلى 139 دولارا.
موقع لينكد إن LinkedIn
سيبدأ الموقع الشهير مع العام الجديد في فرض 10 % ضريبة سلع وخدمات على المشتركين الأستراليين للتماشي مع التغييرات في قوانين الضرائب الأسترالية.
حساب لينكدن سيكلف صاحبه 576 دولارا سنويا.
ووفقا لتغييرات أعلنت عام 2015-16 فإن الشركات الأجنبية التي تعمل في أستراليا برؤوس أموال كبيرة ملزمة بالتسجيل لدى مكتب الضرائب الأسترالي لجمع ضريبة السلع والخدمات على المبيعات الجيدة.
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العنكبوت الالكتروني
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