نتائج صادمة لاستطلاع الماريجوانا في أستراليا

استراليا (ترجمة: العنكبوت الالكتروني) - - كشف استطلاع رأي تزايد نسبة تأييد الأستراليين لشرعنة الماريجوانا وإلغاء العقوبات المرتبطة بتعاطي المخدر.

وللمرة الأولى تتجاوز نسبة المؤيدين لإباحة الماريجوانا نسبة المعارضين لتلك الخطوة.

النتائج تمثل تحولا في عاطفة الأستراليين حيث أصبحت تميل لصالح التسامح مع الماريجوانا.

ومنذ 2013، حدث تغير ملحوظ في عاطفة الأستراليين تجاه المخدر المذكور، في تحول أرجعه خبراء إلى عاملين أساسيين أولهما القانون المبيح للماريجوانا الذي انتشر في العديد من الولايات الأمريكية، بالإضافة إلى القبول الرسمي للحكومات الفيدرالية والولايات في أستراليا بأن للقنب دور في تحفيف آلام الأمراض.

الدراسة التي أعدتها "الجامعة الوطنية الأسترالية" وجدت تحولا هائلا عن نتائج عام 2013 التي قال فيها 44 % من الأستراليين إنه ينبغي استمرار تجريم الماريجوانا بينما أيد 34 % رفع الحظر عن المخدر، وذكر 22 % أنهم لم يتوصلوا إلى قرار محدد.

لكن الوضع تغير بشكل ملحوظ في استطلاع 2016 حيث أيد 43 % وضع قانون جديد يسمح بتعاطي الماريجوانا، فيما يفضل 32 % فحسب بقاء الأمر على ما هو عليه في الوقت الراهن.

أليكس وودلوك، رئيس مؤسسة إصلاحات تشريعات المخدرات، قال إن أستراليا تبدو وكأنها تسير على خطى الولايات المتحدة التي تشهد دعم 60 % من سكانها إباحة الماريجوانا.

وفي نفس ليلة تصويت الأمريكيين لصالح دونالد ترامب، صوتت ولايات كاليفورنيا وماساشوسيتس ونيفادا وميامي لشرعنة الماريجوانا، لتنضم إلى 4 ولايات أخرى سبق لها ذلك.

المصدر: The Sydney Morning Herald رابط المصدر الاصلي: اضغط هنا