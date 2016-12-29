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بعد بيع وولورث لمحطات البنزين.. هل تنخفض أسعار الوقود في أستراليا؟

آخر تحديث: منذ 14 دقيقة
المصدر: news.com.au
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الكاتب: العنكبوت الالكتروني
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بعد بيع وولورث لمحطات البنزين.. هل تنخفض أسعار الوقود في أستراليا؟

استراليا (ترجمة: العنكبوت الالكتروني) - - إذا كنت تعتقد أن إعلان وولورث اعتزامها بيع 529 محطة بنزين مملوكة لها أمر سيؤدي إلى زيادة المنافسة وتخفيض الأسعار فأنت واهم.

 

حقيقة أن شركة "بي بي" هي الجهة التي قررت شراء محطات وولورث يؤكد أن لن يحدث فارق كبير في المنافسة بل أن الشركة البريطانية ستحتكر نصيبا أكبر من السوق من خلال إمكاناتها المادية.

 

المفوضية الأسترالية للمنافسة وشؤون المستهلك تركز بؤرة اهتمامها على قطاع الوقود في أستراليا, بل وتقدمت بدعاوى قضائية ضد العديد من شركات التجزئة وتراقب أسعار البنزين بشكل مستمر.

 

بيد أنه في بعض أجزاء أستراليا, نجد أن أسعار الوقود تسير في نماذج تؤكد عدم قوة المنافسة، وفقا للرسم البياني التالي:

وإذا تمت صفقة البيع تتضاءل فرص المنافسة في قطاع البنزين بشكل أسوأ مما كان عليه وهو ما قد يتسبب في إلحاق الضرر بالمستهلكين.

 

ويأتي ذلك في وقت سيء لأصحاب السيارات, لا سيما بعد تعهدات منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" بتخفيض إنتاج البترول، مما يؤدي إلى رفع الأسعار بشكل صاروخي بمجرد تفعيل التعهدات.

 

المنافسة من الأمور شديدة الأهمية في أي صناعة وبدونها لا تتحقق العدالة وتتفشى الممارسات الاحتكارية.

 

وفي وقت سابق, حذرت المفوضية الأسترالية للمنافسة وشؤون المستهلك من ممارسات احتكارية ترتبط بقطاع البنزين وربطها بقسائم شراء متاجر كبرى مثل وولورث.

 

المصدر: news.com.au
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