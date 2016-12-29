- أستراليا.. مجزرة لأصحاب المعاشات في 1 يناير
- بعد بيع وولورث لمحطات البنزين.. هل تنخفض أسعار الوقود في أستراليا؟
- هل تورط نجم الكرة سمير نصري في فضيحة جنسية مع "جميلة"؟
- توقعات الأبراج ليوم December 29, 2016
- أكرادُ العراق وعربُه إلى أين؟
- إسقاط الأسد ينتهي... ماذا عن المفاوضات؟
- الحريري و«حزب الله» إلى منتصف الطريق؟
- العهد والحكومة: اليوم الآخر بعد "الثقة"
- الحكومة اللبنانية تنال الثقة
- عون والحريري امام امتحان ضرب الفساد.. نالت الثقة فهل فعلاً سيحصل ازدهار؟
- مانشيت:ثقة نيابيَّة تفوق الثلثين... و«الورشة الإنتخابـــية» تنطلق مطلع السنة
- في موازاة مساعي الحريري لدحض التشكيك هل يلتزم مانحو الحكومة الثقة التزاماتهم؟
- "حزب الله" يُصر على ذكر المقاومة ليحصل على شرعيّة ما تقوم به...
- نداء الشباب للرؤساء الثلاثة!
- الحكومة: الآن إلى العمل
- ٢٠١٦ تطوي آخر صفحاتها وتوقّعات متناقضة لـ٢٠١٧ انفراجات الفصل الأخير لا تلغي التحديات الداهمة
- «المختلط» وجه آخر لـ «الستين»: تكريس المحادل وإلغاء الأقليات!
- 2016: الجيش يضع لبنان في مصاف الدول الأكثر احترافية في مواجهة الإرهاب
- عيون
- 87 أعطوا الثقة و4 حجبوها
- الحريري ينال «ثقة معلبة».. لـ«حكومة ربط نزاع»
- حزب الله وقانون الانتخاب: إضافة أعراف الى النظام
- الشمال للحريري: لا ثقة كاملة.. غياب نصف نواب طرابلس عن جلسة الثقة بيّن أن مأزق الحريري ليس بسيطاً!
- معارضو النسبية: إنه قانون حزب الله!
- قنبلة تودي بحياة «الرفيق خالد» في العين
بعد بيع وولورث لمحطات البنزين.. هل تنخفض أسعار الوقود في أستراليا؟
استراليا (ترجمة: العنكبوت الالكتروني) - - إذا كنت تعتقد أن إعلان وولورث اعتزامها بيع 529 محطة بنزين مملوكة لها أمر سيؤدي إلى زيادة المنافسة وتخفيض الأسعار فأنت واهم.
حقيقة أن شركة "بي بي" هي الجهة التي قررت شراء محطات وولورث يؤكد أن لن يحدث فارق كبير في المنافسة بل أن الشركة البريطانية ستحتكر نصيبا أكبر من السوق من خلال إمكاناتها المادية.
المفوضية الأسترالية للمنافسة وشؤون المستهلك تركز بؤرة اهتمامها على قطاع الوقود في أستراليا, بل وتقدمت بدعاوى قضائية ضد العديد من شركات التجزئة وتراقب أسعار البنزين بشكل مستمر.
بيد أنه في بعض أجزاء أستراليا, نجد أن أسعار الوقود تسير في نماذج تؤكد عدم قوة المنافسة، وفقا للرسم البياني التالي:
وإذا تمت صفقة البيع تتضاءل فرص المنافسة في قطاع البنزين بشكل أسوأ مما كان عليه وهو ما قد يتسبب في إلحاق الضرر بالمستهلكين.
ويأتي ذلك في وقت سيء لأصحاب السيارات, لا سيما بعد تعهدات منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" بتخفيض إنتاج البترول، مما يؤدي إلى رفع الأسعار بشكل صاروخي بمجرد تفعيل التعهدات.
المنافسة من الأمور شديدة الأهمية في أي صناعة وبدونها لا تتحقق العدالة وتتفشى الممارسات الاحتكارية.
وفي وقت سابق, حذرت المفوضية الأسترالية للمنافسة وشؤون المستهلك من ممارسات احتكارية ترتبط بقطاع البنزين وربطها بقسائم شراء متاجر كبرى مثل وولورث.
إعلانات Zone 5B[CLOSE]
أحدث الأخبار - أستراليا
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 150
- بالصور والفيديو: الناشطة المصرية علياء المهدي وناشطات ''فيمن FEMEN'' يتعرّين احتجاجاً على الدستور المصري 116
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 49
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 25
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 22
- بالصور.. مجندات إسرائيليات ينشرن صورهن بالملابس الداخلية والمعدات العسكرية على "فيس بوك" 21
العنكبوت الالكتروني
- أستراليا.. مجزرة لأصحاب المعاشات في 1 يناير
- بعد بيع وولورث لمحطات البنزين.. هل تنخفض أسعار الوقود في أستراليا؟
- في أستراليا.. لماذا نجرب اليانصيب رغم الخسارة الأكيدة؟
- نتائج صادمة لاستطلاع الماريجوانا في أستراليا
- في 1 يناير.. أستراليا تشهد هذه التغييرات
- لأصحاب البطاقات الائتمانية في أستراليا.. احترسوا من هذا الفخ !!
- أستراليا: الشرطة تحقق في حريق مثير للشبهات في مبنى يملكه والي وهبة وبول عبيد
- أستراليا: لماذا يقف قدامى المهاجرين في صف بولين هانسون؟
- أستراليا: هدية الكريسماس لبولين هانسون.. مفاجأة صارخة
- اضطرابات في مركز لاحتجاز المهاجرين في أستراليا
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)