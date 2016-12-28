أستراليا.. مجزرة لأصحاب المعاشات في 1 يناير

سكوت موريسون وزير الخزانة الفيدرالي

استراليا (ترجمة: العنكبوت الالكتروني) - - تتسم أستراليا بالتباين الشاسع بين قواعد وقيمة معاش التقاعد للبرلمانيين من ناحية، والمسنين وأصحاب العجز من ناحية أخرى.

وفي عام 2004, عندما اتخذت حكومة هوارد قرارا بتخفيض قيمة المعاشات البرلمانية الباهظة, انتفض السياسيون, وطالبوا بعدم تطبيقه بأثر رجعي، ونجحوا في مأربهم، واقتصر التطبيق على الأعضاء الجدد.

وبدءا من 1 يناير 2017، ستحدث تغييرات ملحوات في قواعد معاش عامة الشعب من كبار السن وأصحاب العجز, فبينما ستزيد قيمة المعاش قليلا بالنسبة لـ 171500 شخص, لكن معاشات ثلث مليون شخص ستنخفض أو يتم إلغاؤها بالمقابل.

سبب تخفيض معاش ثلث مليون شخص يعزي إلى تراجع الحدود المسموحة لحجم الأصول المملوكة لمستحق المعاش.

وعلى سبيل المثال, فإن القانون كان يشترط على مالك أي وحدة ألا تزيد قيمة الأصول الأخرى المملوكة له عن 793750 دولار مقابل الحصول على كامل المعاش, لكن ذلك سيتقلص بدءا من العام الجديد إلى 542500 دولار فقط.

وكان ينبغي إخطار هؤلاء الذين سيتم خفض إو إلغاء معاشهم بفترة كافية لمحاولة توفيق أوضاعهم مع الشروط الجديدة، لكن الحكومة تعتبر أن ما تفعله هو عين العدل.

النتيجة هي أن العديد من أصحاب المعاشات المتضررين من الشروط الجديدة يجدون صعوبة بالغة في تخفيض قيمة أصولهم المملوكة قبل موعد قص أو بتر معاشهم.

داريل ديكسون الرئيس التنفيذي لشركة "ديكسون للاستشارات" رأى أن القرار سيحدث تأثيرا سلبيا على أي حافز للادخار أو الحفاظ على الممتلكات.

بيد أن سكوت موريسون وزير الخزانة الفيدرالي لا يتحمل القرار حيث كان وزيرا للأمن الاجتماعي عندما تم تقديم التغييرات للبرلمان عام 2015.

المصدر: The Sydney Morning Herald رابط المصدر الاصلي: اضغط هنا