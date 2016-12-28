إعلانات Zone 4B

[CLOSE]

إعلانات Zone 3B

[CLOSE]
أحدث الأخبار:

إعلانات Zone 2B

[CLOSE]
الرئيسية | استراليا | أستراليا.. مجزرة لأصحاب المعاشات في 1 يناير
المصنفة ايضاً في: استراليا

أستراليا.. مجزرة لأصحاب المعاشات في 1 يناير

آخر تحديث: منذ 10 دقيقة
المصدر: The Sydney Morning Herald
رابط المصدر الاصلي: اضغط هنا
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 1
قيّم هذا المقال/الخبر:
0
حجم الخط: A+ A-
نسخة صالحة للطباعة   نسخة نصية   أرسل إلى صديق
أستراليا.. مجزرة لأصحاب المعاشات في 1 يناير
سكوت موريسون وزير الخزانة الفيدرالي

استراليا (ترجمة: العنكبوت الالكتروني) - - تتسم أستراليا بالتباين الشاسع بين قواعد وقيمة معاش التقاعد للبرلمانيين من ناحية، والمسنين وأصحاب العجز من ناحية أخرى.

 

وفي عام 2004, عندما اتخذت حكومة هوارد قرارا بتخفيض قيمة المعاشات البرلمانية الباهظة, انتفض السياسيون, وطالبوا بعدم تطبيقه بأثر رجعي، ونجحوا في مأربهم، واقتصر التطبيق على الأعضاء الجدد.

 

وبدءا من 1 يناير 2017، ستحدث تغييرات ملحوات في قواعد معاش عامة الشعب من كبار السن وأصحاب العجز, فبينما ستزيد قيمة المعاش قليلا بالنسبة لـ 171500 شخص, لكن معاشات ثلث مليون شخص ستنخفض أو يتم إلغاؤها بالمقابل.

 

سبب تخفيض معاش ثلث مليون شخص يعزي إلى تراجع الحدود المسموحة لحجم الأصول المملوكة لمستحق المعاش.

 

وعلى سبيل المثال, فإن القانون كان يشترط على مالك أي وحدة ألا تزيد قيمة الأصول الأخرى المملوكة له عن 793750 دولار مقابل الحصول على كامل المعاش, لكن ذلك سيتقلص بدءا من العام الجديد إلى 542500 دولار فقط.

 

وكان ينبغي إخطار هؤلاء الذين سيتم خفض إو إلغاء معاشهم بفترة كافية لمحاولة توفيق أوضاعهم مع الشروط الجديدة، لكن الحكومة تعتبر أن ما تفعله هو عين العدل.

 

النتيجة هي أن العديد من أصحاب المعاشات المتضررين من الشروط الجديدة يجدون صعوبة بالغة في تخفيض قيمة أصولهم المملوكة قبل موعد قص أو بتر معاشهم.

 

داريل ديكسون الرئيس التنفيذي لشركة "ديكسون للاستشارات" رأى أن القرار سيحدث تأثيرا سلبيا على أي حافز للادخار أو الحفاظ على الممتلكات.

 

بيد أن سكوت موريسون وزير الخزانة الفيدرالي لا يتحمل القرار حيث كان وزيرا للأمن الاجتماعي عندما تم تقديم التغييرات للبرلمان عام 2015.

 

المصدر: The Sydney Morning Herald
رابط المصدر الاصلي: اضغط هنا

إعلانات Zone 5B

[CLOSE]

إشترك في خلاصة التعليقات عدد التعليقات: (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

البريد الالكتروني يبقى سرّي و لا ينشر
  • عريض
  • مائل
  • خط بالأسفل
  • إقتباس

الرجاء إدخال الرمز الذي يظهر في الصورة:

Captcha

- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع

- (سياسة نشر التعليقات)

أحدث الأخبار - أستراليا

المزيد >

  1. دول خليجية تحذر رعاياها من السفر إلى لبنان (5.00)

  2. وفاة "ملكة الديسكو" دونا سمر عن 63 عاماً (5.00)

  3. معارض صيني ضرير بمطار بكين متوجهاً لنيويورك (5.00)

  4. الاكتئاب لدي المراهقين .. له إشارات يجب الانتباه لها (5.00)

  5. صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)

  6. فيلم منتظر يكشف تفاصيل اغتيال بن لادن (5.00)

  7. أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)

  8. الرحيل المفاجئ (5.00)