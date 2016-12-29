مفاجأة تهز أستراليا.. هانسون تعرض على برناردي رئاسة حزب "أمة واحدة"

استراليا (ترجمة: العنكبوت الالكتروني) - - قالت السيناتورة الأسترالية بولين هانسون إنها مستعدة للتنازل عن رئاسة حزب "أمة واحدة" لصالح السياسي كوري برناردي إذا مضى قدما في خططه للاستقالة من الحزب الليبرالي، وطالبته بعدم تأسيس حزب جديد خوفا من تشتت الأصوات.

وفي اقتراح صاعق أثار صدمة بين صفوف الائتلاف قالت هانسون خلال مقابلة مع راديو " 2GB" الإثنين الماضي إنها مستعدة لدراسة التخلي عن السيطرة على حزبها "أمة واحدة" من أجل كوري لاجتذاب الناخبين المحافظين المحبطين من سياسات الائتلاف.

ومضت تقول: "أكن احتراما عظيما لكوري، وأود التعاون معه، وإذا رغب كوري في تولي مقاليد أمور حزب " أمة واحدة" فليكن ما يريد, إذ أن القضية الرئيسية بالنسبة لي تتمثل في القتال من أجل الشعب.

العديد من سياسات "أمة واحدة" لا سيما معارضة التطرف الإسلامي تتوافق مع الآراء التي يعرضها برنادردي الذي كان رئيس الوزراء السابق توني أبوت قد طرده من المقاعد الأمامية للائتلاف بدعوى الإدلاء بتعليقات مسيسة غير صحيحة حول زواج المثليين, وما زال مغضوبا عليه في عهد رئيس الحكومة الفيدرالي الجديد مالكولم تيرنبول.

وألمح برناردي إلى اعتزامه تشكيل حزب جديد بعد استقالته تحت مسمى "الأغلبية الأسترالية" ويحتمل أن يتم تدشينه في فبراير المقبل.

ولم تتحدث هانسون بعد مع برناردي المتواجد حاليا في الولايات المتحدة في إجازة ممتدةة, لكنها قالت: "أحب كوري، وأعتقد أنه شخص عظيم، لكن تأسيس حزب سياسي جديد سيتسبب في تشتيت الأصوات.

وتابعت: "كوري يشعر بخيبة الأمل من الائتلاف, ويريد إحداث تغيير وفعل شيء ما حيال ذلك، وأود التحدث معه لمعرفة إذا كنا نستطيع العمل معا، إنه لديه مؤيدوه وكذلك أنا واعتقد أننا إذا انفصلنا لن نذهب لأي مكان.

المصدر: Daily Telegraph رابط المصدر الاصلي: اضغط هنا