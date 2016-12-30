إعلانات Zone 4B

[CLOSE]

إعلانات Zone 3B

[CLOSE]
أحدث الأخبار:

إعلانات Zone 2B

[CLOSE]
الرئيسية | استراليا | إحصائيات: الشكاوى ضد مكتب الضرائب الأسترالي زادت بنسبة 40 %
المصنفة ايضاً في: استراليا

إحصائيات: الشكاوى ضد مكتب الضرائب الأسترالي زادت بنسبة 40 %

آخر تحديث: منذ 1 ساعة
المصدر: The Sydney Morning Herald
رابط المصدر الاصلي: اضغط هنا
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 138
قيّم هذا المقال/الخبر:
0
حجم الخط: A+ A-
نسخة صالحة للطباعة   نسخة نصية   أرسل إلى صديق
إحصائيات: الشكاوى ضد مكتب الضرائب الأسترالي زادت بنسبة 40 %

استراليا (ترجمة: العنكبوت الالكتروني) - - كشف الإحصائيات أن الشكاوى المتعلقة بمكتب الضرائب الأسترالي زادت بأكثر من 40 % خلال 3 سنوات فحسب.

 

يأتي ذلك جراء تخفيض المكتب آلاف الوظائف في الأعوام الأخيرة، بالإضافة إلى سلسلة من فشل نظام تكنولوجيا المعلومات "آي تي" الخاص به وهو ما تسبب في تعطيل شبه كامل للخدمات.

 

المعارضة الفيدرالية وضعت علاقة بين تلك الزيادة الحادة في عدد الشكاوي وبين تخفيض حكومتي تيرنبول وأبوت لـ 3347 وظيفة تتعلق بمكتب الضرائب الأسترالي منذ يوليو 2014.

 

وفي السنة المالية 2015-2016 اتخذ الائتلاف قرارا بتخفيض 34323 وظيفة حكومية في أستراليا.

 

يأتي ذلك مغايرا لعام 2011-2012 عندما انخفضت الشكاوى ضد المكتب بنسبة تجاوزت 20 5 كما انخفضت بنسبة 10 % إضافية في العام التالي 2012-2013.

 

لكن منذ عام 2013-2014 بدأت مرحلة ارتفاع الشكاوى حيث زادت بنسبة 44 % في 3 سنوات حتى السنة المالية 2015-2016.

 

وفي جلسة استماع بمجلس الشيوخ هذا الشهر، تم تفسير هذا الفيض المتنامي من الشكاوى بسبب الخلل في تقديم خدمات المكتب بالصورة المعتادة والمشكلات المتعددة في الأنظمة الداخلية.

 

وطالب مجلس الشيوخ مكتب الضرائب بحل المشكلات في غضون 15 يوما.

 

المصدر: The Sydney Morning Herald
رابط المصدر الاصلي: اضغط هنا

إعلانات Zone 5B

[CLOSE]

إشترك في خلاصة التعليقات عدد التعليقات: (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

البريد الالكتروني يبقى سرّي و لا ينشر
  • عريض
  • مائل
  • خط بالأسفل
  • إقتباس

الرجاء إدخال الرمز الذي يظهر في الصورة:

Captcha

- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع

- (سياسة نشر التعليقات)

أحدث الأخبار - أستراليا

المزيد >

  1. دول خليجية تحذر رعاياها من السفر إلى لبنان (5.00)

  2. وفاة "ملكة الديسكو" دونا سمر عن 63 عاماً (5.00)

  3. معارض صيني ضرير بمطار بكين متوجهاً لنيويورك (5.00)

  4. الاكتئاب لدي المراهقين .. له إشارات يجب الانتباه لها (5.00)

  5. صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)

  6. فيلم منتظر يكشف تفاصيل اغتيال بن لادن (5.00)

  7. أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)

  8. الرحيل المفاجئ (5.00)