إحصائيات: الشكاوى ضد مكتب الضرائب الأسترالي زادت بنسبة 40 %

استراليا (ترجمة: العنكبوت الالكتروني) - - كشف الإحصائيات أن الشكاوى المتعلقة بمكتب الضرائب الأسترالي زادت بأكثر من 40 % خلال 3 سنوات فحسب.

يأتي ذلك جراء تخفيض المكتب آلاف الوظائف في الأعوام الأخيرة، بالإضافة إلى سلسلة من فشل نظام تكنولوجيا المعلومات "آي تي" الخاص به وهو ما تسبب في تعطيل شبه كامل للخدمات.

المعارضة الفيدرالية وضعت علاقة بين تلك الزيادة الحادة في عدد الشكاوي وبين تخفيض حكومتي تيرنبول وأبوت لـ 3347 وظيفة تتعلق بمكتب الضرائب الأسترالي منذ يوليو 2014.

وفي السنة المالية 2015-2016 اتخذ الائتلاف قرارا بتخفيض 34323 وظيفة حكومية في أستراليا.

يأتي ذلك مغايرا لعام 2011-2012 عندما انخفضت الشكاوى ضد المكتب بنسبة تجاوزت 20 5 كما انخفضت بنسبة 10 % إضافية في العام التالي 2012-2013.

لكن منذ عام 2013-2014 بدأت مرحلة ارتفاع الشكاوى حيث زادت بنسبة 44 % في 3 سنوات حتى السنة المالية 2015-2016.

وفي جلسة استماع بمجلس الشيوخ هذا الشهر، تم تفسير هذا الفيض المتنامي من الشكاوى بسبب الخلل في تقديم خدمات المكتب بالصورة المعتادة والمشكلات المتعددة في الأنظمة الداخلية.

وطالب مجلس الشيوخ مكتب الضرائب بحل المشكلات في غضون 15 يوما.

المصدر: The Sydney Morning Herald رابط المصدر الاصلي: اضغط هنا