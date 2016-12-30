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أستراليا تتوقع متابعة مليار شخص الألعاب النارية في سيدني بمناسبة العام الجديد

آخر تحديث: منذ 9 ساعة 48 دقيقة
المصدر: وكالات
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 83
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أستراليا تتوقع متابعة مليار شخص الألعاب النارية في سيدني بمناسبة العام الجديد

يتوقع أن يشاهد أكثر من مليار شخص حول العالم عروض الألعاب النارية في سيدني احتفالا ببدء العام الجديد، التي سيجري نقلها عبر بث مباشر من خلال موقعي فيس بوك ويوتيوب حول العالم للمرة الأولى.

وسيجرى إطلاق أكثر من 20 ألف قذيفة ألعاب نارية من جسر ميناء سيدني وحده، بينما سيجرى إطلاق 100 ألف قذيفة ألعاب نارية أخرى من زوارق ونقاط حول الميناء.

 

ويتوقع أن يحتشد نحو 6. 1 مليون شخص حول مرسى الميناء عندما تعزف الموسيقى ويصاحبها إطلاق 120 طنا من الألعاب النارية لتضيء السماء منتصف ليل السبت.

 

وقالت عمدة سيدني كلوفر مور إن عرض الألعاب النارية الأكثر شهرة في العالم سوف يفتح آفاقا جديدة مع التكنولوجيا الرقمية مما يجعل الأمر ممكنا للناس حول العالم أن يشاركوا في الاحتفالات بأنفسهم عبر الإنترنت.

 

وأضافت مور: «ربما يكون هناك مليار شخص حول العالم يشاهدون الاحتفالات ويشاركونا فيها».

المصدر: وكالات

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