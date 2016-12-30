قرصنة روسيا على الانتخابات الأمريكية.. كيف تستفيد أستراليا؟

استراليا (ترجمة: العنكبوت الالكتروني) - - ينبغي على أستراليا تعلم دروس من قضية القرصنة الروسية على الانتخابات الأمريكية وتأثيرها على النتيجة مما دفع إدارة أوباما إلى إصدار عقوبات صارمة ضد موسكو أبرزها طرد 35 دبلوماسيا روس ومعاقبة مسؤولين استخباريين بارزين.

وتزايدت درجة اعتماد الانتخابات حول العالم على التكنولوجيا لكن الأنظمة الإلكترونية التي يتم استخدامها تتسم بنقص واضح في الشفافية ودرجة الأمان حتى عندما يتم الطعن على النتائج.

ويخلق هذا مشكلات خطيرة أبرزها اضمحلال ثقة المواطنين في العملية الانتخابية.

أستراليا كذلك تواجه مخاطر مماثلة إذا أن نظام التصويت التي تم استخدامه في الانتخابات الفيدرالية عام 2016 يواجه كذلك نفس نقاط الضعف التي جابهت أنظمة المسح الضوئية للانتخابات الأمريكية.

المشكلة أن لجوء إلى نظام العد اليدوي مجددا لن يكون الحل الأمثل لأنه أكثر تكلفة وبطئا لا سيما في ظل النظام المعقد لانتخابات مجلس الشيوخ الأسترالي والذي يقتضي التقاط المعلومات إلكترونيا لسهولة حصر عمليات التفضيل الانتخابية.

وبالمقابل, فإنه رغم المخاطر الإلكترونية، لكن استخدام التكنولوجيا في الانتخابات يقترن بدرجة دقة أكبر إذا حدث على النحو الأمثل.

نظام العد اليدوي أثبت فشله في العديد من الأمثلة مثلما حدث في انتخابات مقعد أورانج بنيو ساوث ويلز حيث تم اكتشاف حدوث العديد من الأخطاء بعد إعادة فرز الأصوات.

وبشكل عام, فإن زيادة وتيرة الشفافية وتشديد الإجراءات المدققة هي العناصر الناقصة في تهدئة المخاطر وبناء الثقة.

الخطوة الأولى لبناء الثقة هي إثبات أن النظام الانتخابي يتمتع بمستوى كبير من الأمن والجودة وعقد مقارنات عامة بين نظامي التصويت اليدوي والإلكتروني ليتمكن الناخبين من رؤية الفارق في الدقة.

مجلس الشيوخ الأسترالي بدأ استخدام إجراء جيد يتمثل في نشر نتائج التصويت الإلكتروني تفصيليا بما يزرع المزيد من ثقة الناخبين.

المصدر: theconversation.com رابط المصدر الاصلي: اضغط هنا