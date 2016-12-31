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أستراليا.. الشيخ فايز محمد: التهنئة برأس السنة من عمل الشيطان
استراليا (ترجمة: العنكبوت الالكتروني) - - حذر الشيخ الأسترالي فايز محمد المسلمين من تقديم التهنئة في أعياد غير إسلامية مثل ليلة رأس السنة والكريماس واصفا ذلك بأنه من أعمال الشيطان.
وهاجم فايز محمد الجماعات الحقوقية النسوية داعيا المسلمات إلى ارتداء الحجاب.
فايز لديه عدد كبير من المتابعين عبر الإنترنت، وتجاوزت عدد مشاهدات صفحته على يوتيوب على صفحته 2 مليون.
ووصف الداعية الشهير الأعياد غير الإسلامية بأنها تقود إلى طريق يبتعد فيه المرء عن الله.
وفسر ذلك قائلا: "أي عيد لا يعتمد أساسه على الإسلام من المنكرات ومحظور وليس مسموحا لنا المشاركة فيه بأي شكل".
وتابع مخبرا أتباعه في وقت سابق من ديسمبر: "أرى كثيرا من المسلمين يعدون أنفسهم لاحتفالات رأس السنة, لكن ذلك يعني أن الشيطان يعمل من أجلهم".
وأردف الواعظ الإسلامي ، الذي يلقي دروسه في مراكز إسلامية بليفربول وأوبرن، إن المسلمين تقليديا ينبغي ألا يخرجوا من منازلهم أثناء احتفالات غير المسلمين.
ورأى أن المسلم الذي يعتقد حقا بصحة أعياد غير المسلمين ويشارك فيها يضحى واحدا منهم.
وطالب فايز محمد المسلمات بارتداء الحجاب وملابس إسلامية لا تصف الجسد محذرا المخالفات من نار جهنم وعدم دخول الجنة.
واستطرد: "المرأة التي ترتدي الحجاب وسراويل جينز ضيقة فإنها في واقع الأمر لا ترتدي شيئا، وكذلك النساء اللاتي يرتدين ملابس شفافة.
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