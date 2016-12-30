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بسبب العدوى الجنسية.. مرض السيلان يغزو أستراليا الغربية

آخر تحديث: منذ 2 ساعة
المصدر: abc.net.au
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الكاتب: العنكبوت الالكتروني
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بسبب العدوى الجنسية.. مرض السيلان يغزو أستراليا الغربية
انتشار مرض السيلان في أستراليا الغربية

بيرث, استراليا (ترجمة: العنكبوت الالكتروني) - - كشفت إحصائيات تزايدا ملحوظا للأمراض المنتقلة عبر العدوى الجنسية في ولاية أستراليا الغربية وفقا لتحذيرات خبراء صحة طالبوا بتعزيز إجراءات الجنس الآمن.

 

أكثر من 3000 شخص أصيبوا بمرض السيلان خلال الفترة بين أكتوبر 2015 حتى سبتمبر 2016 بينما كان العدد لا يتتجاوز 2170 في ذات الفترة من العام الماضي.

 

وتزايدت وتيرة الإصابة بالمرض إلى أكثر من ثلاثة أضعاف خلال السنوات الخمس الماضية.

 

وعلاوة على ذلك، زاد عدد المصابين بمرض الزهري من 139 إلى 308.

 

من جانبها قالت الدكتورة دونا ماك مديرة قطاع الأمراض المعدية بوزارة الصحة بالولاية إن الأشخاص يتجاهلون على نحو متزايد شعار "الجنس الآمن".

 

وتابعت: "بكل وضوح، يمارس الناس الجنس بشكل يفتقد معايير الأمان سواء الرجال أو النساء مع تعدد التوجهات الجنسية".

 

ولفتت إلى الصعود الدرامي لمرض السيلان في بيرث بين الأشخاص الطبيعيين في الجنس في الحقبة العمرية بين 20-40 عاما.

 

ورأت خبيرة الصحة أن ذلك أكثر مدعاة للقلق لإمكانية انتقال المرض من الأم إلى جنينها.

 

وواصلت: "من الأهمية جدا على الحوامل الخضوع لفحوصات طبية واختبار للمرض".

 

وذكرت أن ممارسة الجنس بالخارج يزيد من احتمالات الإصابة بالمرض لا سيما وأن الأوقية الذكرية تكون عادة فقيرة الجودة ولا يعتمد عليها مما يسمح بانتقال الأمراض.

 

المصدر: abc.net.au
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