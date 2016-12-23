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التوأمتان الأستراليتان آنا ولوسي: قررنا الزواج من رجل واحد
استراليا (ترجمة: العنكبوت الالكتروني) - - دائما ما تتسبب التوأمتان الأستراليتان الشهيرتان آنا ولوسي ديسنيك في إثارة دهشة العالم بشكلهما المتماثل ونمط حياتهما.
أحدث مفاجأت الثنائي الشهير لمتابعيهما تتمثل في رغبة الشقيقتين اللتين تعيشان كل دقيقة من حياتهما معا في الزواج من صديقهما المشترك بن.
وقالت التوأمتان: "نحن معه منذ 5 سنوات نريد ان نتزوج بن".
وتابعتا: "والآن نفكر في كيفية حدوث ذلك, ثمة العديد من النقاشات حول الأمر، هل يمكن أن تنجح الفكرة؟"
آن ولوسي نوهتا إلى مدينة توسون الأمريكية تسمح بمثل هذا الزواج.
وتحدث الثنائي للجمهور عن أفكارهما حول فستاني الزفاف اللذين سيكونان متماثلين أيضا
كما عرضت الشقيقتان للجمهور مجموعة من مجوهراتهما, ولفتتا إلى أن بن دائما ما يقدم لهما مثل هذه الهدايا الثمينة.
أما عن حفل الزفاف، فذكرت الشقيقتان المتماثلتان إنهما تحبذان أن يكون في نطاق ضيق، ولا ترغبان في التوسع.
كما طلب الثنائي من الكارهين لهما الاحتفاظ بالتعليقات لأنفسهم، وعددتا الإنجازات التي تحققت بالنسبة لهما خلال 2016 بعد دعوتهما للظهور في برنامج الواقع الأمريكي "بوتشيد" حيث توالى ظهورهما على أغلفة مجلات شهيرة مثل "بيلا" و"كلوزر" علاوة على العديد من فيديوهات يوتيوب.
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