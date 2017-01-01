- توقعات الأبراج ليوم January 1, 2017
- حدث في مثل هذا اليوم January 1, 2017
- سيلتيك يكسب قمة اسكتلندا
- بدون تعليق
- عندما قال لي طلال سلمان انتهى زمننا.. وهذا ليس زماننا.. كانت لحظة مؤلمة ان يطفيء انوار مكتبه.. ويغادره للمرة الاخيرة.. نحن لا نودع السفير وانما ارث سياسي
- اتصالات بين السعودية ولبنان لتثبيت موعد زيارة عون للمملكة
- 2017 سنة الانتخابات.. وهدية «العهد» سلة مراسيم وتعيينات
- ملامح انفتاح بين القوات اللبنانية وحزب الله
- عملية سطو مصرفية تنتهي بقتيل ومعتقل
- توقّعات سمير طنب للبنان والعالم للعام 2017
- التوأمتان الأستراليتان آنا ولوسي: قررنا الزواج من رجل واحد
- حزب الله يترقب أوامر روسية بالانسحاب من سوريا
- أستراليا.. الشيخ فايز محمد: التهنئة برأس السنة من عمل الشيطان
- بسبب العدوى الجنسية.. مرض السيلان يغزو أستراليا الغربية
- سوريا:لمن تقرع الاجراس؟
- معارضون سوريون: اتفاق الهدنة سيصبح "لاغيا" إذا استمر انتهاك الحكومة له
- اعتقال "فرنسواز" قاتلة زوجها سفير اليونان لدى البرازيل
- في عامها الواحد والخمسين.. هذه أهم أدوار فراشة السينما المصرية شريهان
- مريام كلينك: هدفي سياسي للعام المقبل وترامب هو شخصية هذا العام
- صحيفة بريطانية: أمير بحريني قتل صحفية أمام عيني طفلها
- في أول ظهور لها.. حفيدة صدام تروي قصص جدها
- دولة فلسطين
- توقعات الأبراج ليوم December 31, 2016
- حدث في مثل هذا اليوم December 31, 2016
- الزمالك والعين.. يفقدان «أحلامهما»
أستراليا استهلكت 10 طن من الألعاب النارية
استقبلت أستراليا عام 2017 وسط احتفالات وعروضٍ بالألعاب النارية في مدينتي سيدني، وملبورن.
وتعتبر أستراليا من الدول التي تتقدم العالم في استقبال العام الجديد، كونها تقع في أقصى شرق الكرة الأرضية.
وبثت قنوات تلفزة عالمية، السبت 31 ديسمبر/كانون الأول، مشاهد مباشرة من مدينة سيدني، تظهر عروضاً بالألعاب النارية فوق جسر ميناء سيدني، ودار الأوبرا الشهيرين.
وحضر نحو مليوني شخص، عروض الألعاب النارية التي أقيمت في المدينتين وأضاءت سماءهما، وسط تدابير أمنية مشددة.
وجرى إطلاق 10 أطنان من الألعاب النارية من 10 نقاط، أثناء احتفالات رأس السنة في ملبورن، خلال 10 دقائق، بحسب السلطات المحلية.
يُشار إلى أن دولة "ساموا المستقلة" جنوبي المحيط الهادئ، و"جمهورية كيريباتي" في المحيط الهادئ، سبقتا دول العالم في دخولها عام 2017.
إعلانات Zone 5B[CLOSE]
أحدث الأخبار - أستراليا
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 150
- بالصور والفيديو: الناشطة المصرية علياء المهدي وناشطات ''فيمن FEMEN'' يتعرّين احتجاجاً على الدستور المصري 116
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 49
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 25
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 22
- بالصور.. مجندات إسرائيليات ينشرن صورهن بالملابس الداخلية والمعدات العسكرية على "فيس بوك" 21
العنكبوت الالكتروني
- التوأمتان الأستراليتان آنا ولوسي: قررنا الزواج من رجل واحد
- أستراليا.. الشيخ فايز محمد: التهنئة برأس السنة من عمل الشيطان
- بسبب العدوى الجنسية.. مرض السيلان يغزو أستراليا الغربية
- قرصنة روسيا على الانتخابات الأمريكية.. كيف تستفيد أستراليا؟
- إحصائيات: الشكاوى ضد مكتب الضرائب الأسترالي زادت بنسبة 40 %
- أستراليا تتوقع متابعة مليار شخص الألعاب النارية في سيدني بمناسبة العام الجديد
- أستراليا.. مجزرة لأصحاب المعاشات في 1 يناير
- مفاجأة تهز أستراليا.. هانسون تعرض على برناردي رئاسة حزب "أمة واحدة"
- بعد بيع وولورث لمحطات البنزين.. هل تنخفض أسعار الوقود في أستراليا؟
- في أستراليا.. لماذا نجرب اليانصيب رغم الخسارة الأكيدة؟
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)