أستراليا استهلكت 10 طن من الألعاب النارية

استقبلت أستراليا عام 2017 وسط احتفالات وعروضٍ بالألعاب النارية في مدينتي سيدني، وملبورن.

وتعتبر أستراليا من الدول التي تتقدم العالم في استقبال العام الجديد، كونها تقع في أقصى شرق الكرة الأرضية.

وبثت قنوات تلفزة عالمية، السبت 31 ديسمبر/كانون الأول، مشاهد مباشرة من مدينة سيدني، تظهر عروضاً بالألعاب النارية فوق جسر ميناء سيدني، ودار الأوبرا الشهيرين.

وحضر نحو مليوني شخص، عروض الألعاب النارية التي أقيمت في المدينتين وأضاءت سماءهما، وسط تدابير أمنية مشددة.

وجرى إطلاق 10 أطنان من الألعاب النارية من 10 نقاط، أثناء احتفالات رأس السنة في ملبورن، خلال 10 دقائق، بحسب السلطات المحلية.

يُشار إلى أن دولة "ساموا المستقلة" جنوبي المحيط الهادئ، و"جمهورية كيريباتي" في المحيط الهادئ، سبقتا دول العالم في دخولها عام 2017.

المصدر: وكالات