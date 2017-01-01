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مقتل 2 وإصابة 4 آخرين جراء الألعاب النارية في أستراليا
سيدني - د ب أ: قتل رجلان في حادثين مرتبطين بالألعاب النارية في حين أصيب أربعة آخرون على الأقل بجروح خطيرة بعد احتفالات ليلة رأس السنة في جميع أنحاء أستراليا، حسبما ذكرت الشرطة ووسائل الإعلام المحلية اليوم الأحد (1 يناير / كانون الثاني 2017).
وتوفي رجل (46 عاما) عندما انفجرت عبوة ألعاب نارية غير قانونية في يده على شاطئ في ولاية فيكتوريا، في حين توفي رجل آخر (52 عاما) بعدما ضربت أحدى الألعاب النارية رأسه على الشاطئ في بدجيوي، على بعد 120 كم شمال سيدني، حسبما أفادت تقارير الشرطة.
وقالت الشرطة إن أربعة أشخاص أصيبوا بجروح خطيرة في حوادث منفصلة مضيفة أنه تم اعتقال 15 شخصا من بين مليون شخص احتفلوا بالعام الجديد حول ميناء سيدني.
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