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أستراليا.. الملصقات العدائية تخرب المجتمع في سيدني
استراليا (ترجمة: العنكبوت الالكتروني) - - كان ذلك أحد الملصقات التي وضعتها عائلة بغرب سيدني استاءت من تبول كلب جيرانهم في محيط منزلهم.
وفي بوندي، يضع السكان ملصقات عدائية تحذر أصحاب السيارات من عرقلة المداخل أو الوقوف بشكل غير مشروع، مثل "احذروا سنفرض عليكم غرامة".
وفي كوجي، وضع أحد السكان الساخرين ملصقا على السيارة التي تقف بشكل طائش, قائلا لصاحبها: "تهانئي لقد فزت بلقب أسوأ وقوف سيارات في الأسبوع".
ولم يكتف الرجل الذي نصب نفسه قاضيا عند هذا الحد بل وصف صاحب السيارة بأنه "ممارس للعادة السرية".
تبادل للملصقات العدوانية على إحدى السيارات
ولم يكن الحال هكذا من قبل حيث كان الجيران يتبادلان العتاب بملصقات على الجدار الخلفي للجيران تحمل كلمات مؤدبة لا تعتمد على التطاول الشخصي.
لكن الآن تسببت الكثافة السكانية العالية في المساعدة على نقل ساحة التناحر إلى الشوارع مع السباب العلني, وفي حالة عدم معرفة هوية العدو كصاحب سيارة مثلا يتم وضع ملصقات شديد العدوانية ضده.
من جانبه، قال الباحث الاجتماعي مارك ماكريندل: "هذا النوع من العدوانية يتسبب في انهيار المجتمعات".
واستطرد: "إنها ذات السلوكيات التي نراها على مواقع التواصل الاجتماعي, وعند اللقاء وجها لوجه لا يكتفي الناس بمجرد التهكم أو عبارات الكراهية".
ملصق يطلب من صاحب السيارة عدم الوقوف بسيارته في هذا المكان
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الكاتب:
- إطلالات كيلي بروك الفاضحة في 2016
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