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هكذا حارب كيتينغ مضاجعة الصغيرات خارج أستراليا
استراليا (ترجمة: العنكبوت الالكتروني) - - دائما ما يوصف الأستراليون بأنهم مسافرون حماسيون, لكن بعضهم يمتلك أغراضا شريرة من مغادرة أستراليا مثل ممارسة الجنس مع فتيات صغيرات تحت السن في دول العالم الثالث.
وفي فترة رئاسة بول كيتينغ للحكومة الفيدرالية، تزايد عدد الأستراليين الذين يرتكبون هذا الجرم الذي يندرج تحت بند الاستغلال الغربي لصغيرات العالم الثالث والدول التي تتسم بالفقر.
وكشفت إحصائيات حكومية تعود إلى عام 1992- 1993، ونشرتها هيئة الأرشيف الوطني اتخاذ حكومة أستراليا العمالية بقيادة كيتينغ قرارات حاسمة في هذا الأمر.
ولم يكن الجرم مقتصرا على السائحين الأستراليين، بل استفادت من ذلك الوضع مجموعات منظمة تستهدف تحقيق الربح من هؤلاء الشهوانيين.
وقال وزير العدل آنذاك دونكان كير في طلب قدمه لمجلس الوزراء عام 1993: "إذا لم يتم اكتشاف الأستراليين الضالعين في مثل هذه السلوكيات غير المقبولة ومقاضاتهم في الدول الأجنبية، ينبغي على الحكومة الفيدرالية اتخاذ التشريع الضروري لتجريم اشتراكهم في تلك السياحة الجنسية التي يقع ضحيتها الأطفال, مع تجريم التربح منها".
ولفت الوزير إلى أن المسؤولية الأولية لمقاضاة الأستراليين الضالعين في هذا الجرم تقع على عاتق الدولة المضيفة لهم.
لكن المشكلة أنه في بعض الدول، فإن ممارسة الجنس مع فتيات في الثانية عشر أو الثالثة عشر أمر قانوني, بل أن الولايات الأسترالية تتباين فيما بينها في تحديد الحد الأدنى لكنها تلامس في معظمها مستوى 16 عاما.
ووضع كيري فئتين من الاتهامات أولهما عندما يقل عمر الضحية عن 16 عاما والثانية عندما يقل عمرها عن 12 عاما، مع تغليظ العقوبة لمجرمي الفئة الثانية.
ووافق مدير النيابات العامة بالكومنولث آنذاك على تفعيل التشريعات المقترحة.
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الكاتب:
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