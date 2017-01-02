أستراليا.. وثائق: الإصلاح الاقتصادي في عهد كيتينج "شعوذة"

استراليا (ترجمة: العنكبوت الالكتروني) - - كشفت وثائق حكومية تعود إلى عامي 1992 و1993 ونشرت الأحد أن حكومة كيتينغ كانت تمارس ما يشبه الشعوذة الاقتصادية عبر الادعاء بإجراء إصلاحات من خلال التغييرات في العلاقات بين النقابات ومعاش التقاعد والخصخصة وتقديم حوافز لتقلي معدل البطالة والخروج من الركود العميق.

وفي نهاية 1991 كان الاقتصاد الأسترالي يمر بحالة من التخبط الشديد حيث تراجع النمو الاقتصادي للربع الخامس على التوالي في عهد بوب هوك قبل 6 شهور من تولي كيتينغ الذي تزايدت عليه الأعباء لتحقيق تعافٍ سريع.

وفي 7 يناير 1992, اتفق مجلس الوزراء على بيان يركز على التعافي الاقتصادي والتنمية الصناعية.

البيان المذكور الذي كتبه دون واتسون اعتمد على عبارات طنانة مثل "غرس الشعور بالفخر".

كيتينغ نفسه استخدم عبارات مماثلة حيث اعتبر البيان "نقطة تحول في تاريخ أستراليا الاقتصادي والاجتماعي".

وارتكز البيان على مشروعات البنية التحتية وجهود رفع النمو الاقتصادي والإنتاجية، واعدا بخلق 800 ألف وظيفة جديدة في 4 سنوات والعودة إلى فائض الموازنة وتقليص معدل البطالة بنسبة 3 %.

وفي 28 يناير, ناقش مجلس الوزراء إضافة 43 اقتراحا جديدا للبيان.

لكن في نفس اليوم تم إخبار الوزراء أن الموازنة تتدهور بشكل حاد.

وكشفت مراجعة منتصف العام عجزا في الموازنة بلغ 5.44 مليار دولار أكثر مما كان متوقعا في موازنة العام السابق.

بيد أن الأمور تدهورت إلى الأسوأ وارتفع عجز الموازنة إلى 9.2 مليار دولار في مايو اللاحق ثم إلى 12.63 مليار دولار.

الإنفاق المتزايد على مشروعات البنية التحتية وتخفيض الضرائب وبرامج التوظيف لم تهدئ مخاوف الموازنة.

المصدر: theguardian.com رابط المصدر الاصلي: اضغط هنا