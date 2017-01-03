تفاصيل القبض على ملكة جمال لبنان في أستراليا وتجريدها من اللقب

سيدني, استراليا (ترجمة: العنكبوت الالكتروني) - - قال منظمو مسابقة ملكة جمال مهاجرات لبنان في أستراليا إنهم يعتزمون تجريد نجاح غمراوي من اللقب بعد العثور على 22 جرام من مخدر الثلج في سيارتها أثناء القيادة.

وألقت الشرطة القبض على غمراوي، 18 عاما، بعد مطاردة لها حيث كانت تقود السيارة بشكل خاطئ ومتهور في بانكستاون الشهر الماضي.

وأجبرت غمراوي على التوقف بعد انفجار أحد الإطارات في شارع "ديريبونغ" حيث استجوبت الشرطة ملكة الجمال وشخصا معها بالسيارة وتم العثور على المخدرات المذكورة ومبلغ نقدي.

وتم تغريم غمراوي أكثر من 1350 دولار في قسم شرطة بانكستاون بسبب القيادة دون ارتداء حزام أمان وعدم إظهار رخصة القيادة في 21 ديمسبر الماضي.

ملكة جمال مهاجرات لبنان في أستراليا نجاح غمراوي

أما الرجل فقد اتهم بالإتجار في مخدرات محظورة, والتربح من ذلك, وخرج بكفالة على أن يمثل أمام المحكمة في 22 فبراير المقبل.

ولم توجه اتهامات بالمخدرات لملكة الجمال التي لم ترد على اتصالات منظمي مسابقة ملكة جمال مهاجرات لبنان في أستراليا.

وأنكرت امرأة تقول إنها عمتها ما حدث قائلة: "إنها ادعاءات كاذبة، لم تكن نجاح أصلا في السيارة، ولم يتم اقتيادها إلى قسم الشرطة".

ليندا والدة ملكة الجمال تواصلت مع منظمي المسابقة عبر الهاتف ووصفت الادعاءات ضد ابنتها بغير الصحيحة.

لكن متحدثا باسم شرطة نيو ساوث ويلز أكد واقعتي إلقاء القبض والغرامة.

وذكر منظمو مسابقة ملكة الجمال إن غمراوي تجاهلت اتصالاتهم وإيميلاتهم وأعلنوا اعتزامهم تجريدها من لقبها الذي فازت به في يوليو.

هيام يزبك إحدى منظمات المسابقة قالت: "تلك الممارسات ليست الصورة التي نريدها في حاملة لقب ملكة الجمال. بمجرد التحدث معها وتأكيد ما حدث سنحذف لقبها".

وتابعت: "أعضاء اللجنة يشعرون بخيبة أمل من مزاعم ارتباط نجاح بالمخدرات".

المصدر: Daily Telegraph رابط المصدر الاصلي: اضغط هنا