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قطاع العقارات في أستراليا 2017.. منازل أغلى وشقق أرخص
استراليا (ترجمة: العنكبوت الالكتروني) - - قد لا يصل الأمر إلى ذروة 2013, لكن التوقعات تشير إلى صعود ملحوظ بالنسبة لأسعار المنازل في معظم ولايات أستراليا خلال العام الجديد 2017.
لكن الامر يختلف فيما يتعلق بالشقق السكنية التي قد تشهد انخفاضا في بعض المدن الرئيسية نتيجة لانخفاض الطلب عليها.
وعلاوة على ذلك، يتوقع الخبراء انخفاضا في أسعار العقارات بشكل عام في العام الجديد في مدينتي بيرث وداروين.
وخلال السنوات الأربعة الأخيرة شهدت أسعار العقارات في سيدني وملبورن ارتفاعا مطردا بلغ 67 % و 46 % على التوالي.
وقال سمسار العقارات سايمون كوهين: "أعتقد أن سوق العقارات ستبقى قوية خلال العام الجديد".
وفيما يلي جدول يوضح أسعار العقارات في المدن الأسترالية المختلفة وتوقعاتها في العام الجديد.
الخبير العقاري تيم لوليس تنبأ بهبوط قيمة العقارات في كل من بيرث وداروين وأديلايد قائلا إن هذا لا يمثل أنباء جيدة بالنسبة لأصحاب العقارات في المدن الثلاثة حيث تنخفض قيمة الأصول المملوكة لهم.
وفي سيدني، تشير التوقعات إلى زيادة الرغبة في اقتناء المنازل وليس الشقق السكنية.
وفي ملبورن، توقعت مؤسسة بيس شاربنيل انخفاض أسعار الشقق السكنية بنسبة 3.5 % عام 2017.
وفي بريزبن،تشير البحوث إلى زيادة نسبة المعروض من العقارات عن الطلب الفعلي, في ظل نمو سكاني أقل من المتوقع.
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